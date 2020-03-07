Сервис «Яндекс.Такси» заблокирован в Латвии

Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать работу сервиса «Яндекс.Такси» и сайт taxi.yandex.lv в республике. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Те, кто не зарегистрирован (в Дирекции автотранспорта — прим.), не могут предоставлять свои услуги в Латвии. Принято решение заблокировать работу приложения и сайта», — сказал представитель дирекции.

В ведомстве отметили, что с 22 января сайты и мобильные приложения, с помощью которых можно заказать и оплатить пассажирские перевозки на легковом автомобиле, должны быть зарегистрированы в Автотранспортной дирекции.

«Яндекс» якобы этого не сделал, сообщили в учреждении, поэтому было принято решение заблокировать работу сервиса. Организация попросила компании, предоставляющие услуги связи, заблокировать работу приложения и сайта.

В ведомстве добавили, что «Яндекс.Такси» сможет возобновить работу после регистрации в Автотранспортной дирекции.

Представитель «Яндекс.Такси» сообщил Rusbase, что «сервис работает в штатном режиме».