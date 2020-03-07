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Сервис «Яндекс.Такси» заблокирован в Латвии

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать работу сервиса «Яндекс.Такси» и сайт taxi.yandex.lv в республике. Об этом сообщает «РИА Новости».

Сервис «Яндекс.Такси» заблокирован в Латвии

«Те, кто не зарегистрирован (в Дирекции автотранспорта — прим.), не могут предоставлять свои услуги в Латвии. Принято решение заблокировать работу приложения и сайта», — сказал представитель дирекции.

В ведомстве отметили, что с 22 января сайты и мобильные приложения, с помощью которых можно заказать и оплатить пассажирские перевозки на легковом автомобиле, должны быть зарегистрированы в Автотранспортной дирекции.

«Яндекс» якобы этого не сделал, сообщили в учреждении, поэтому было принято решение заблокировать работу сервиса. Организация попросила компании, предоставляющие услуги связи, заблокировать работу приложения и сайта.

В ведомстве добавили, что «Яндекс.Такси» сможет возобновить работу после регистрации в Автотранспортной дирекции.

Представитель «Яндекс.Такси» сообщил Rusbase, что «сервис работает в штатном режиме».

«В настоящее время "Яндекс.Такси" находится в процессе регистрации приложения в соответствии с новым законодательством Латвии. Мы в контакте с властями страны по этому техническому вопросу и ожидаем, что они будут действовать в соответствии с интересами латвийских пользователей», — рассказали в компании.

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