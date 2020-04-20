«Яндекс» сделал тестирование на коронавирус бесплатным

«Яндекс» сделал тестирование на коронавирус на дому бесплатным в рамках своего социального проекта «Помощь рядом» . Сделать тест пока могут жители Москвы и Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В будущем тестирование станет доступно жителям других регионов. Оно будет оплачено из денег, выделенных «Яндексом» в фонд проекта «Помощь рядом», а также из пожертвований, сбор которых компания открыла через фонд «Подарок ангелу».

«В настоящий момент собранных средств достаточно для оплаты тестирований на ближайшее время с учетом сложившегося спроса. Любой желающий может пожертвовать в благотворительный фонд через специальную форму на сайте деньги для оплаты тестирования тому, кто не может себе этого позволить», — следует из сообщения.

Чтобы пройти тестирование, нужно оставить заявку на сайте проекта. По указанному адресу в оговоренное время приедет медработник одной из лабораторий-партнеров проекта. Он возьмет мазок из носа или рта, упакует пробу и отвезет в лабораторию.

Партнерами проекта стали службы «АрхиМед», «Ситилаб», «Семейный доктор» и «ЛабКвест». Присоединиться к программе могут и другие лаборатории.

Напомним, «Яндекс» запустил платное тестирование на коронавирус в середине апреля, до этого опробовал доставку тестов на своих сотрудниках.

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