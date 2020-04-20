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«Яндекс» сделал тестирование на коронавирус бесплатным

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

«Яндекс» сделал тестирование на коронавирус на дому бесплатным в рамках своего социального проекта «Помощь рядом». Сделать тест пока могут жители Москвы и Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Яндекс» сделал тестирование на коронавирус бесплатным

В будущем тестирование станет доступно жителям других регионов. Оно будет оплачено из денег, выделенных «Яндексом» в фонд проекта «Помощь рядом», а также из пожертвований, сбор которых компания открыла через фонд «Подарок ангелу». 

«В настоящий момент собранных средств достаточно для оплаты тестирований на ближайшее время с учетом сложившегося спроса. Любой желающий может пожертвовать в благотворительный фонд через специальную форму на сайте деньги для оплаты тестирования тому, кто не может себе этого позволить»,  следует из сообщения.

Чтобы пройти тестирование, нужно оставить заявку на сайте проекта. По указанному адресу в оговоренное время приедет медработник одной из лабораторий-партнеров проекта. Он возьмет мазок из носа или рта, упакует пробу и отвезет в лабораторию.

Партнерами проекта стали службы «АрхиМед», «Ситилаб», «Семейный доктор» и «ЛабКвест». Присоединиться к программе могут и другие лаборатории. 

Напомним, «Яндекс» запустил платное тестирование на коронавирус в середине апреля, до этого опробовал доставку тестов на своих сотрудниках. 

Фото: Soni&#39;s / Shutterstock

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