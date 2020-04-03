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«Яндекс» опробует доставку тестов на коронавирус на своих сотрудниках

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

«Яндекс» опробует бета-доставку тестов на коронавирус на части своих сотрудников. Об этом говорится в письме гендиректора «Яндекс» в России Елены Буниной, с которым ознакомился ТАСС.

«Яндекс» опробует доставку тестов на коронавирус на своих сотрудниках
«Сегодня мы получили тесты и готовы начать тестировать наш сервис в Москве. С вашей помощью. Благодаря добровольцам, которые готовы стать бета-тестерами, мы сможем проверить, как хорошо и быстро сервис будет работать "в проде", отточим его механику, увидим и починим какие-то недочеты — то есть пойдем по чек-листу обычного запуска», — говорится в послании.

В компании отметили, что если тестирование пройдет хорошо, сервис «раскатят» на Москву, а дальше на Россию. 

«Как при запуске любого сервиса, мы сначала проверим корректность его работы на себе», — следует из письма.

Тесты на дому будут проводить медицинские специалисты лабораторных служб «Хеликс» и «Гемотест».

Чтобы принять участие в бета-тестировании, сотрудник «Яндекса» должен оставить заявку на внутреннем портале компании. Тест для него будет бесплатным.

Если тест подтвердит наличие коронавируса, лаборатория сообщит об этом в Роспотребнадзор и передаст контактные данные заболевшего.

Фото: SamaraHeisz5 / Shutterstock

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