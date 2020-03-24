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«Яндекс» открыл бизнесу бесплатный доступ к сервису планирования маршрутов курьеров

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сервис автоматического планирования маршрутов «Яндекс.Маршрутизация» станет бесплатным для всех новых пользователей на три месяца. Об этом Rusbase рассказали в «Яндексе».

«Яндекс» открыл бизнесу бесплатный доступ к сервису планирования маршрутов курьеров

В компании рассчитывают, что бесплатный доступ к b2b-платформе позволит бизнесу адаптироваться к незапланированному росту заказов за последние пару недель и решить задачи «последней мили».

В пакет входит доступ к алгоритмам оптимизации доставки и консультации специалистов «Яндекса». 

По данным «Яндекс.Маршрутизации», среднее число маршрутов, построенных с помощью сервиса в марте, выросло на 30% по сравнению с февралем. 

«В текущей ситуации бизнес столкнется со сложностями: рост покупок в онлайне будет опережать возможности автопарка и курьеров. Будет необходимо оптимизировать маршруты, чтобы доставлять больше заказов в тех же временных рамках и с теми же ресурсами», — считает руководитель «Яндекс.Маршрутизации» Данил Шелехов.

Для работы с платформой «Яндекс.Маршрутизация» не нужно внедрять собственные системы или стороннее ПО. Логисты могут взаимодействовать с сервисом либо через веб-интерфейс, либо интегрировать «Маршрутизацию» в собственные системы по API.

Алгоритмы сервиса рассчитывают оптимальный маршрут с учетом промежуточных точек, пробок и временных интервалов доставки и позволяют оптимизировать автопарк, необходимый для выполнения онлайн-заказов. На технологиях «Маршрутизации» основана работа таких сервисов «Яндекса», как «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка», «Беру».

Фото: Unsplash

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