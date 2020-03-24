«Яндекс» открыл бизнесу бесплатный доступ к сервису планирования маршрутов курьеров

Сервис автоматического планирования маршрутов «Яндекс.Маршрутизация» станет бесплатным для всех новых пользователей на три месяца. Об этом Rusbase рассказали в «Яндексе».

В компании рассчитывают, что бесплатный доступ к b2b-платформе позволит бизнесу адаптироваться к незапланированному росту заказов за последние пару недель и решить задачи «последней мили».

В пакет входит доступ к алгоритмам оптимизации доставки и консультации специалистов «Яндекса».

По данным «Яндекс.Маршрутизации», среднее число маршрутов, построенных с помощью сервиса в марте, выросло на 30% по сравнению с февралем.

«В текущей ситуации бизнес столкнется со сложностями: рост покупок в онлайне будет опережать возможности автопарка и курьеров. Будет необходимо оптимизировать маршруты, чтобы доставлять больше заказов в тех же временных рамках и с теми же ресурсами», — считает руководитель «Яндекс.Маршрутизации» Данил Шелехов.

Для работы с платформой «Яндекс.Маршрутизация» не нужно внедрять собственные системы или стороннее ПО. Логисты могут взаимодействовать с сервисом либо через веб-интерфейс, либо интегрировать «Маршрутизацию» в собственные системы по API.

Алгоритмы сервиса рассчитывают оптимальный маршрут с учетом промежуточных точек, пробок и временных интервалов доставки и позволяют оптимизировать автопарк, необходимый для выполнения онлайн-заказов. На технологиях «Маршрутизации» основана работа таких сервисов «Яндекса», как «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка», «Беру».

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