Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс.Путешествия» предложили партнерам привлекать клиентов в обмен на процент от заказов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс.Путешествия» запустили партнерскую программу для вебмастеров, блогеров, владельцев сайтов и мобильных приложений. За размещенную ссылку или промокод на бронирование отелей можно получить до 8% от суммы каждого заказа.

«Яндекс.Путешествия» предложили партнерам привлекать клиентов в обмен на процент от заказов

Ссылку или баннер можно разместить на сайта, форума, в соцсети, канале в «Дзене» или Telegram. Ссылка должна вести на «Яндекс.Путешествия», отели в каком-либо городе или конкретную гостиницу.

Партнер получит от 4 до 8% от суммы заказа, если пользователь перейдет по ссылке и в течение месяца забронирует жилье. Подробнее об условиях можно узнать на сайте программы.

По словам руководителя сервиса Ирины Рейдер, в январе-марте средний заработок одного участника составил 43 тыс. рублей в месяц, максимальный — больше 1 млн рублей.

Подключиться к программе можно через партнерские сети: «Яндекс.Дистрибуцию», Admitad Affiliate Network, Travelpayouts, Getblogger и Perfluence.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Альтернативы Booking.com: как путешествовать по России после ограничений в работе сервиса
  2. 2 Сложности отдыха: подводные камни бизнеса на глэмпингах
  3. 3 В России растет интерес к гастрономическому туризму. Как бизнесу заявить о себе и привлечь туристов?
  4. 4 Требования клиентов отелей изменились. Как наладить с ними коммуникацию и продавать больше услуг?
  5. 5 «Количество звезд не должно влиять на качество»: как российским отельерам поднять уровень сервиса
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

21 апреля 2022

Конкурс грантов SKOLKOVO BBA

21 апреля 2022

EnergyHUB

21 апреля 2022

90 Days Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ