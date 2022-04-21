«Яндекс.Путешествия» предложили партнерам привлекать клиентов в обмен на процент от заказов

«Яндекс.Путешествия» запустили партнерскую программу для вебмастеров, блогеров, владельцев сайтов и мобильных приложений. За размещенную ссылку или промокод на бронирование отелей можно получить до 8% от суммы каждого заказа.
Ссылку или баннер можно разместить на сайта, форума, в соцсети, канале в «Дзене» или Telegram. Ссылка должна вести на «Яндекс.Путешествия», отели в каком-либо городе или конкретную гостиницу.
Партнер получит от 4 до 8% от суммы заказа, если пользователь перейдет по ссылке и в течение месяца забронирует жилье. Подробнее об условиях можно узнать на сайте программы.
По словам руководителя сервиса Ирины Рейдер, в январе-марте средний заработок одного участника составил 43 тыс. рублей в месяц, максимальный — больше 1 млн рублей.
Подключиться к программе можно через партнерские сети: «Яндекс.Дистрибуцию», Admitad Affiliate Network, Travelpayouts, Getblogger и Perfluence.
Фото на обложке: Unsplash
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