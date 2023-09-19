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«Яндекс» намерен через суд добиться прав на бренд Ultima в России

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс» подал иск в Суд по интеллектуальным правам к швейцарскому оператору элитного жилья Ultima Capital, предмет спора — зарегистрированный на эту компанию торговый знак Ultima, сообщает «Коммерсантъ».  

«Яндекс» намерен через суд добиться прав на бренд Ultima в России

Российская компания хочет добиться отмены охраны товарного знака по четырем из пяти классов услуг. «Яндекс» претендует на использование слова Ultima в сферах аренды автомобилей и обеспечения продовольствием, а также в других услугах — управлении отелями, услугах временной аренды недвижимости и салонов красоты.

Суд оставил иск российского холдинга без движения до 28 сентября по формальным причинам. В Ultima Capital не ответили на запрос газеты.

В «Яндексе» изданию сообщили, что уже обсуждали с Ultima Capital условия использования бренда Ultima, учитывая, что компании занимаются «разными видами деятельности в разных странах». Представитель компании уверяет, что подача иска в СИП — юридическая формальность.

«По итогам обсуждения должно быть заключено соглашение, но формальные сроки его подписания заканчивались в конце августа. На тот момент мы успели обсудить не все детали, поэтому, чтобы вести переговоры дальше, пришлось подать иск», — сообщили в «Яндексе».

Российская компания использует бренд Ultima в сервисах «Яндекс Go» для обозначения заказа такси с повышенным уровнем комфорта и доставки еды из ресторанов. В сфере аренды недвижимости и туризма у «Яндекса» компания есть сервисы «Яндекс.Аренда» и «Яндекс.Путешествия».

Фото на обложке: Unsplash

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