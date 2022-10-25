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«Яндекс» представил свой первый «умный» телевизор с «Алисой»

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Яндекс» представил свои первые «умные» телевизоры с виртуальным голосовым помощником «Алиса», рассказали в пресс-службе компании. Модельный ряд будет состоять из шести устройств, первые два поступят в продажу 8 ноября. Другие устройства будут доступны для покупателей в первой половине 2023 года.

«Яндекс» представил свой первый «умный» телевизор с «Алисой»

Компания представила два телевизора с диагоналями 43 дюйма и 50 дюймов. Стоимость новинок пока не раскрывается, однако, по словам руководителя «Алисы» и «умных» устройств «Яндекса» Сергея Мельника, речь идет о среднем ценовом сегменте.

«Главный экран телевизора "Яндекса" с "Алисой" отличается от обычного Смарт ТВ — умный телевизор рекомендует фильмы и сериалы, основываясь на вкусах пользователя. Внутри живет "Алиса" со всеми ее привычными функциями, она помогает управлять устройством с помощью голосовых команд», — рассказали в компании.

«Умный» телевизор станет частью экосистемы устройств с «Алисой», пользователи смогут создавать собственные сценарии и управлять ими через приложение «Умный дом с Алисой». Так, например, если попросить голосового помощника показать данные погоды, они будут выведены на экран телевизора.

Ранее «Яндекс» объявил о расширении функционала голосового помощника «Алиса», добавив возможность управления «умным» домом сразу несколькими членами семьи.

Фото на обложке: Maria Pomelnikova / Shutterstock

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