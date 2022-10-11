Голосовой помощник «Алиса» от «Яндекса» научился запоминать и различать голоса до пяти членов семьи и подбирать музыку индивидуально для каждого. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.

Также теперь вся семья может управлять «умным» домом, ранее это мог делать только владелец устройства.

«Яндекс» научил «Алису» запоминать до пяти голосов владельцев