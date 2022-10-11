«Яндекс» научил «Алису» запоминать до пяти голосов владельцев

Анастасия Марьина
Голосовой помощник «Алиса» от «Яндекса» научился запоминать и различать голоса до пяти членов семьи и подбирать музыку индивидуально для каждого. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.
Также теперь вся семья может управлять «умным» домом, ранее это мог делать только владелец устройства.
«Яндекс» научил «Алису» запоминать до пяти голосов владельцевАнастасия Марьина
- До обновления «Алиса» учитывала вкусы всех членов семьи, смешивая треки. Если же владелец устройства просил голосового помощника запомнить свой голос, остальные не могли ставить лайки. Теперь любой член семьи с подпиской «Яндекс.Плюс» может сказать «Алиса, мне нравится» — и трек будет добавлен именно в его плейлист.
- Несколько человек теперь смогут управлять «умным» домом с помощью приложения «Дом с Алисой». Ранее приходилось ждать владельца устройства, чтобы запустить через приложение робот-пылесос. Теперь это сможет сделать любой из домашних со своего телефона.
Фото на обложке: «Яндекс»
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