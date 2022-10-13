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«Яндекс» запустил бесплатный курс по созданию игр на Unity

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс.Игры» запустили бесплатный курс по созданию игр на движке Unity с нуля. Участников курса также научат монетизировать разработки. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.

«Яндекс» запустил бесплатный курс по созданию игр на Unity

Обучение проводится в формате видеоуроков с дополнительными обучающими материалами. Полный курс займет около 10–12 часов. Преподает курс разработчик Илья Карельцев «с многолетним опытом геймдева и обучения работе на Unity».

Участники курса получат навыки программирования на Unity и создадут полную версию игры. Также их научат добавлять анимацию, эффекты, звуки, создавать несколько уровней, разрабатывать пользовательский интерфейс, финальную сцену.

В заключительных модулях будет рассказано, как загружать контент в «Яндекс.Игры», в том числе для аудитории из других стран, и сразу начать получать доход от монетизации. 

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

«Яндекс.Игры» представляют собой платформу, где разработчики могут зарабатывать на своих браузерных играх. Она сама привлекает трафик, при этом ежемесячная аудитория превышает 24 млн человек.

Фото на обложке: Unsplash

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