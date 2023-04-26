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«Яндекс» добавил в приложение самокаты «Юрента» для аренды в Сочи и Адлере

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

С 26 апреля в приложении «Яндекс.Go» можно найти и арендовать самокаты «Юрент». Пока это доступно только для пользователей в Сочи и Адлере. В дальнейшем проект расширят и на другие регионы. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе «Яндекса».

«Яндекс» добавил в приложение самокаты «Юрента» для аренды в Сочи и Адлере

Самокаты «Юрента» отмечены фиолетовым значком. Обслуживать их компания продолжит самостоятельно, а выбор моделей будет зависеть от парка сервиса в конкретном городе.

Стоимость аренды самокатов такая же, как в приложении «Юрент» — 50 рублей за активацию и от 5 рублей в минуту. Все поездки на самокатах обоих сервисов застрахованы.

Фото на обложке: «Юрент»

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