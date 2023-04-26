С 26 апреля в приложении «Яндекс.Go» можно найти и арендовать самокаты «Юрент». Пока это доступно только для пользователей в Сочи и Адлере. В дальнейшем проект расширят и на другие регионы. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе «Яндекса».

«Яндекс» добавил в приложение самокаты «Юрента» для аренды в Сочи и Адлере