«Яндекс» добавил в приложение самокаты «Юрента» для аренды в Сочи и Адлере

С 26 апреля в приложении «Яндекс.Go» можно найти и арендовать самокаты «Юрент». Пока это доступно только для пользователей в Сочи и Адлере. В дальнейшем проект расширят и на другие регионы. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе «Яндекса».
Самокаты «Юрента» отмечены фиолетовым значком. Обслуживать их компания продолжит самостоятельно, а выбор моделей будет зависеть от парка сервиса в конкретном городе.
Стоимость аренды самокатов такая же, как в приложении «Юрент» — 50 рублей за активацию и от 5 рублей в минуту. Все поездки на самокатах обоих сервисов застрахованы.
Фото на обложке: «Юрент»
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