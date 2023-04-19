«Яндекс» запустил электросамокаты собственной разработки в Санкт-Петербурге

«Яндекс Go» с 19 апреля запустил в Санкт-Петербурге аренду электросамокатов Wind — это новые модели собственной разработки «Яндекса».
В сообщении «Яндекса» говорится, что это первые в мире арендные устройства с двумя амортизаторами — и передними, и задними. Это должно сделать передвижение по городу более комфортным, даже по неровным дорогам и брусчатке.
«Яндекс» ввел собственные электросамокаты взамен китайских Ninebot. Разработку вела компания Wind, которую корпорация приобрела прошлой осенью. Компания сообщала о планах сформировать до 70% парка из собственных самокатов.
У нового самоката широкая и короткая платформа, что делает поездки вдвоем практически невозможными. Устройство оснастили встроенными поворотниками и фонариком, более широким рулем. При этом был уменьшен радиус поворота, чтобы было удобнее разворачиваться на узких улицах.
Максимальная скорость самокатов — 20 км/ч. Они автоматически снижают скорость в зонах, где гуляет много людей.
Арендовать самокаты можно по тарифам «Фикс» и «Поминутный». В последнем стоимость составит 50 рублей за бронь, а тариф — от 6 рублей в минуту.
Приложение будет предлагать маршруты специально для самокатов — с учетом проезда по велосипедным дорожкам и тротуарам. С одного аккаунта можно забронировать до трех самокатов одновременно.
«Яндекс» не раскрывает число новых самокатов.
- О планах вывести на рынок собственную модель электросамоката также сообщал Whoosh. Сейчас эта компания, как и «Яндекс», использует самокаты китайской Ninebot.
- В октябре 2022 года правительство утвердило изменения в ПДД, новые правила касаются использования электросамокатов, гироскуторов и другого аналогичного транспорта. Для них решили ограничить максимальную скорость до 25 км/ч.
- При этом вес электротранспорта не должен превышать 35 кг. Для электротранспорта с большей массой разрешено движение по правому краю проезжей части. Но делать это можно людям старше 14 лет и только там, где максимальная скорость ограничена до 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов.
Фото: «Яндекс»
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