«Яндекс» разработал собственный электросамокат

«Яндекс» скоро презентует собственные электросамокаты взамен китайских Ninebot. Разработкой занимается компания Wind, которую корпорация приобрела прошлой осенью. Производить самокаты планируется на партнерских заводах в Китае.
К весне «Яндекс» намерен вчетверо увеличить свой парк самокатов до 70 тыс. единиц. До 70% парка планируется сформировать именно из собственных самокатов «Яндекса». Компания также рассчитывает расширить региональную экспансию и выйти на казахстанский рынок, узнали «Ведомости».
Представитель компании сообщил, что разработка «Яндекса» отличается от других самокатов рядом опций безопасности, «его специфика учитывает городские условия в России». Точные характеристики и стоимость не называются.
Аналитики рынка оценили разработку в $10–15 млн, стоимость же производства может варьироваться в зависимости от завода-партнера, материалов и размеров партий заказываемых самокатов.
В октябре 2022 года правительство утвердило изменения в ПДД, новые правила касаются использования электросамокатов, гироскуторов и другого аналогичного транспорта. Для них решили ограничить максимальную скорость до 25 км/ч.
При этом вес электротранспорта не должен превышать 35 кг. Для электротранспорта с большей массой разрешено движение по правому краю проезжей части. Но делать это можно людям старше 14 лет и только там, где максимальная скорость ограничена до 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов.
Фото на обложке: Andrei Bortnikau /
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