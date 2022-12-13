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«Яндекс» разработал собственный электросамокат

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Яндекс» скоро презентует собственные электросамокаты взамен китайских Ninebot. Разработкой занимается компания Wind, которую корпорация приобрела прошлой осенью. Производить самокаты планируется на партнерских заводах в Китае.

«Яндекс» разработал собственный электросамокат

К весне «Яндекс» намерен вчетверо увеличить свой парк самокатов до 70 тыс. единиц. До 70% парка планируется сформировать именно из собственных самокатов «Яндекса». Компания также рассчитывает расширить региональную экспансию и выйти на казахстанский рынок, узнали «Ведомости».

Представитель компании сообщил, что разработка «Яндекса» отличается от других самокатов рядом опций безопасности, «его специфика учитывает городские условия в России». Точные характеристики и стоимость не называются.

Аналитики рынка оценили разработку в $10–15 млн, стоимость же производства может варьироваться в зависимости от завода-партнера, материалов и размеров партий заказываемых самокатов.

В октябре 2022 года правительство утвердило изменения в ПДД, новые правила касаются использования электросамокатов, гироскуторов и другого аналогичного транспорта. Для них решили ограничить максимальную скорость до 25 км/ч.

При этом вес электротранспорта не должен превышать 35 кг. Для электротранспорта с большей массой разрешено движение по правому краю проезжей части. Но делать это можно людям старше 14 лет и только там, где максимальная скорость ограничена до 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов.

Фото на обложке: Andrei Bortnikau / Shutterstock

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