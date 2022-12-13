«Яндекс» разработал собственный электросамокат

К весне «Яндекс» намерен вчетверо увеличить свой парк самокатов до 70 тыс. единиц. До 70% парка планируется сформировать именно из собственных самокатов «Яндекса». Компания также рассчитывает расширить региональную экспансию и выйти на казахстанский рынок, узнали «Ведомости».

Представитель компании сообщил, что разработка «Яндекса» отличается от других самокатов рядом опций безопасности, «его специфика учитывает городские условия в России». Точные характеристики и стоимость не называются.

Аналитики рынка оценили разработку в $10–15 млн, стоимость же производства может варьироваться в зависимости от завода-партнера, материалов и размеров партий заказываемых самокатов.

В октябре 2022 года правительство утвердило изменения в ПДД, новые правила касаются использования электросамокатов, гироскуторов и другого аналогичного транспорта. Для них решили ограничить максимальную скорость до 25 км/ч.

При этом вес электротранспорта не должен превышать 35 кг. Для электротранспорта с большей массой разрешено движение по правому краю проезжей части. Но делать это можно людям старше 14 лет и только там, где максимальная скорость ограничена до 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов.

Фото на обложке: Andrei Bortnikau / Shutterstock