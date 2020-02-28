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«Яндекс.Услуги» предложили исполнителям инструмент для продвижения профиля

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«Яндекс» запустил инструмент для продвижения профиля на «Яндекс.Услугах». Исполнитель сможет увеличить просмотры своего профиля, подняв его в поисковой выдаче. Об этом говорится на сайте компании.

«Яндекс.Услуги» предложили исполнителям инструмент для продвижения профиля

Над карточкой также появится специальная метка.

Исполнитель оплачивает только клики по карточке профиля. Среднюю цену, которую исполнитель готов платить за один просмотр профиля, он устанавливает самостоятельно в личном кабинете.

Чтобы профиль показывался над результатами поиска по исполнителям, цена клика должна быть выше, чем у конкурентов.

Для подключения услуги нужно в личном кабинете выбрать вкладку «Продвижение», затем пополнить баланс (минимум на 1 тысячу рублей без учета НДС) и установить цену за один клик по карточке.

Алгоритм «Яндекса» спрогнозирует, сколько просмотров сможет получить исполнитель. Количество возможных просмотров можно регулировать, повышая или понижая цену.

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