Нидерландская Yandex N. V. может продать все российские активы — Reuters

Нидерландская Yandex N. V. может продать все российские активы за один раз, рассказали источники Reuters. Ранее сообщалось о продаже только контрольного пакета акций. На данный момент компания проводит реструктуризацию, сделку по разделению бизнеса планируется закрыть до конца 2023 года.
Yandex N. V. рассматривает вариант продажи всех российских активов. Об этом агентству Reuters рассказали три источника.
Ранее сообщалось, что головная компания «Яндекса» в Нидерландах планирует продать только контрольный пакет акций. Reuters получил от «Яндекса» отказ в комментарии по ситуации.
По данным агентства, сделку планируют завершить до конца 2023 года. Ее стоимость снизилась на $170 млн после того, как Аркадий Волож выступил с антивоенным заявлением.
На данный момент «Яндекс» реструктуризирует бизнес на российские и международные активы.
Фото на обложке: AlexandraPopova /
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