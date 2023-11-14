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Нидерландская Yandex N. V. может продать все российские активы — Reuters

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Нидерландская Yandex N. V. может продать все российские активы за один раз, рассказали источники Reuters. Ранее сообщалось о продаже только контрольного пакета акций. На данный момент компания проводит реструктуризацию, сделку по разделению бизнеса планируется закрыть до конца 2023 года.

Нидерландская Yandex N. V. может продать все российские активы — Reuters

Yandex N. V. рассматривает вариант продажи всех российских активов. Об этом агентству Reuters рассказали три источника. 

Ранее сообщалось, что головная компания «Яндекса» в Нидерландах планирует продать только контрольный пакет акций. Reuters получил от «Яндекса» отказ в комментарии по ситуации.

По данным агентства, сделку планируют завершить до конца 2023 года. Ее стоимость снизилась на $170 млн после того, как Аркадий Волож выступил с антивоенным заявлением.

На данный момент «Яндекс» реструктуризирует бизнес на российские и международные активы.

Фото на обложке: AlexandraPopova / Shutterstock

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