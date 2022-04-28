«Яндекс» начал давать прогноз погоды в зависимости от хобби пользователя

«Яндекс.Погода» начала давать тематические прогнозы тем пользователям, чьи увлечения зависят от погодных условий, говорится в сообщении компании. Например, в системе уже есть данные по влажности, температуре почвы, возможным заморозкам.

Тематический прогноз доступен в приложении «Яндекс», он рассчитывается при помощи технологии Meteum — она основана на машинном обучении. Meteum использует данные метеорологических приборов и метеостанций, а также пользователей сервиса.

«Мы выпустили прогноз для садоводов к майским праздникам, потому что многие поедут на дачу. В дальнейшем таких прогнозов будет больше. Сейчас уже тестируются данные для любителей водных видов спорта, затем появится прогноз для рыбаков, туристов, велосипедистов и бегунов», — сообщил глава сервиса Александр Ганьшин.

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