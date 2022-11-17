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«Яндекс.Еда» предложит своим курьерам бесплатную юридическую поддержку

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Яндекс» предлагает самозанятым партнерам Delivery Club и «Яндекс.Еды» бесплатные юридические консультации, рассказали в пресс-службе компании. Курьеры смогут получить правовую поддержку при условии работы на доставке от 50 часов в месяц.

«Яндекс.Еда» предложит своим курьерам бесплатную юридическую поддержку

Оказанием услуг будет заниматься компания-партнер «Яндекса», специалисты проконсультируют работников по широкому списку вопросов: от оформления наследства или ипотеки до действий в случае ДТП.

Право на такие консультации получат курьеры, проводящие на доставках минимум 50 часов в месяц. Также важно не иметь за собой нарушений правил сервиса. Каждый сотрудник получит право на три телефонные консультации в месяц. Задать вопросы юристам можно в любое время суток.

Юридическая помощь предлагается также самозанятым курьерам, сотрудничающим с «Яндекс.Лавкой» и сервисом «Маркет 15». Программа доступна курьерам компании по всей России.

Ранее «Яндекс.Еда» предложила клиентам новую услугу: пользователи получили возможность собирать заказ из разных ресторанов и лавок в пределах одного фудмолла. Сервис начал комплектовать такие покупки и доставлять их в рамках одного заказа.

Фото на обложке: Bacho / Shutterstock

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