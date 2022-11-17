«Яндекс.Еда» предложит своим курьерам бесплатную юридическую поддержку

«Яндекс» предлагает самозанятым партнерам Delivery Club и «Яндекс.Еды» бесплатные юридические консультации, рассказали в пресс-службе компании. Курьеры смогут получить правовую поддержку при условии работы на доставке от 50 часов в месяц.
Оказанием услуг будет заниматься компания-партнер «Яндекса», специалисты проконсультируют работников по широкому списку вопросов: от оформления наследства или ипотеки до действий в случае ДТП.
Право на такие консультации получат курьеры, проводящие на доставках минимум 50 часов в месяц. Также важно не иметь за собой нарушений правил сервиса. Каждый сотрудник получит право на три телефонные консультации в месяц. Задать вопросы юристам можно в любое время суток.
Юридическая помощь предлагается также самозанятым курьерам, сотрудничающим с «Яндекс.Лавкой» и сервисом «Маркет 15». Программа доступна курьерам компании по всей России.
Ранее «Яндекс.Еда» предложила клиентам новую услугу: пользователи получили возможность собирать заказ из разных ресторанов и лавок в пределах одного фудмолла. Сервис начал комплектовать такие покупки и доставлять их в рамках одного заказа.
Фото на обложке: Bacho /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Выгодно ли ресторану работать с агрегаторами доставки? Разбираем в колонке
- 2 «Почта России» запустила доставку небольших отправлений для бизнеса из Китая и Европы
- 3 Российский бизнес логистического партнера McDonald's выкупит владелец «Вкусно — и точка»
- 4 «СберМегаМаркет» начал принимать возвраты по одному клику
- 5 Эта кнопка выберет вам блюдо на ужин и закажет для него ингредиенты
ВОЗМОЖНОСТИ
20 ноября 2022
21 ноября 2022
25 ноября 2022