Новая услуга «Яндекс.Еды» позволяет сделать объединенный заказ из популярных фудмоллов

Сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов, работающий с 40 тыс. заведений в 204 городах России, «Яндекс.Еда» анонсировал новую услугу. Теперь у пользователей есть возможность сделать заказ из разных ресторанов и лавок, если они располагаются в одном фудмолле. И потребуется лишь одна оплата и одна доставка для такого объединенного заказа.
Пресс-служба сервиса сообщает, что пока услуга доступно только в столице. Сделать объединенный заказ можно в 10 фудмоллах Москвы:
- Усачёвский рынок,
- Даниловский рынок,
- Дорогомиловский рынок,
- Ленинский рынок,
- Центральный рынок,
- «Дружба»,
- «Food Market. Красная Роза»,
- «Балчук»
- и «Тишинка».
В дальнейшем планируется развивать услугу в партнерстве с другими фудмоллами Москвы, а также запустить ее в Санкт-Петербурге.
Сделать заказ можно в приложении или на сайте: для удобства надо выбрать фильтр «Фудмоллы» (также сервис помечает площадки партнеров новой программы меткой «Все корнеры в одном заказе»).
Оплачивать объединенный заказ готовой еды из ресторанов, а также свежих продуктов из фермерских лавок в избранном фудмолле возможно, как одну покупку.
Доставка предусмотрена по всей Москве силами курьеров-партнеров сервиса и водителей «Яндекс.Go». Бесплатна она в случае заказа на сумму выше 1000 рублей (минимальный заказ — 500 рублей).
Сборку заказов осуществляют на местах партнеры сервиса.
Фото на обложке: Яндекс.Еда / Пресс-служба
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