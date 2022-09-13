Новая услуга «Яндекс.Еды» позволяет сделать объединенный заказ из популярных фудмоллов

Сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов, работающий с 40 тыс. заведений в 204 городах России, «Яндекс.Еда» анонсировал новую услугу. Теперь у пользователей есть возможность сделать заказ из разных ресторанов и лавок, если они располагаются в одном фудмолле. И потребуется лишь одна оплата и одна доставка для такого объединенного заказа.

Пресс-служба сервиса сообщает, что пока услуга доступно только в столице. Сделать объединенный заказ можно в 10 фудмоллах Москвы:

Усачёвский рынок,

Даниловский рынок,

Дорогомиловский рынок,

Ленинский рынок,

Центральный рынок,

«Дружба»,

«Food Market. Красная Роза»,

«Балчук»

и «Тишинка».

В дальнейшем планируется развивать услугу в партнерстве с другими фудмоллами Москвы, а также запустить ее в Санкт-Петербурге.

Сделать заказ можно в приложении или на сайте: для удобства надо выбрать фильтр «Фудмоллы» (также сервис помечает площадки партнеров новой программы меткой «Все корнеры в одном заказе»).

Оплачивать объединенный заказ готовой еды из ресторанов, а также свежих продуктов из фермерских лавок в избранном фудмолле возможно, как одну покупку.

Доставка предусмотрена по всей Москве силами курьеров-партнеров сервиса и водителей «Яндекс.Go». Бесплатна она в случае заказа на сумму выше 1000 рублей (минимальный заказ — 500 рублей).

Сборку заказов осуществляют на местах партнеры сервиса.

Фото на обложке: Яндекс.Еда / Пресс-служба