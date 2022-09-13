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Новая услуга «Яндекс.Еды» позволяет сделать объединенный заказ из популярных фудмоллов

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов, работающий с 40 тыс. заведений в 204 городах России, «Яндекс.Еда» анонсировал новую услугу. Теперь у пользователей есть возможность сделать заказ из разных ресторанов и лавок, если они располагаются в одном фудмолле. И потребуется лишь одна оплата и одна доставка для такого объединенного заказа.

Новая услуга «Яндекс.Еды» позволяет сделать объединенный заказ из популярных фудмоллов

Пресс-служба сервиса сообщает, что пока услуга доступно только в столице. Сделать объединенный заказ можно в 10 фудмоллах Москвы:

  • Усачёвский рынок,
  • Даниловский рынок,
  • Дорогомиловский рынок,
  • Ленинский рынок,
  • Центральный рынок,
  • «Дружба»,
  • «Food Market. Красная Роза»,
  • «Балчук»
  • и «Тишинка».

В дальнейшем планируется развивать услугу в партнерстве с другими фудмоллами Москвы, а также запустить ее в Санкт-Петербурге.

Сделать заказ можно в приложении или на сайте: для удобства надо выбрать фильтр «Фудмоллы» (также сервис помечает площадки партнеров новой программы меткой «Все корнеры в одном заказе»).

Оплачивать объединенный заказ готовой еды из ресторанов, а также свежих продуктов из фермерских лавок в избранном фудмолле возможно, как одну покупку.

Доставка предусмотрена по всей Москве силами курьеров-партнеров сервиса и водителей «Яндекс.Go». Бесплатна она в случае заказа на сумму выше 1000 рублей (минимальный заказ — 500 рублей).

Сборку заказов осуществляют на местах партнеры сервиса.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Фото на обложке: Яндекс.Еда / Пресс-служба

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