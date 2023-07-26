«Яндекс» представит новый сервис для разметки данных

«Яндекс» запускает краудсорсинговую платформу, где самозанятые смогут зарабатывать на разметке данных, рассказали в пресс-службе компании. На этапе запуска «Яндекс.Заданий» исполнители будут модерировать рекламу и комментарии, классифицировать тексты и аудио, а также сравнивать объекты. Запустить сервис планируется до конца июля.

Как пишет «Коммерсантъ», новая платформа появится на базе юрлица, которое было создано незадолго до объявления планов по разделу зарубежного и российского бизнеса «Яндекса».

Осенью прошлого года компания подтвердила намерения провести реструктуризацию корпоративного управления. Тогда сообщалась, что нидерландская Yandex N.V. будет владеть лицензиями на развитие четырех проектов за рубежом, в числе которых — проект разметки данных «Толока».

«Толоку» запустили в 2014 году, сервис разрабатывался для внутренних потребностей компании. Позднее его стали позиционировать как сервис для сторонних заказчиков. При этом платформа развивается без привязки к бренду компании.

По данным «Коммерсанта», «Толока» сосредоточится на зарубежных клиентах. А те, кто пользуется сервисом в России, смогут продолжить работу на платформе «Задания».

В «Яндексе», в свою очередь, запуск нового сервиса аргументируют ростом спроса в компании на разметку данных за последний год на 40%. По словам руководителя продуктовой команды «Яндекс.Заданий» Анастасии Гуменниковой, исполнители смогут внести вклад в развитие IT-решений компании. Для регистрации на платформе потребуется только статус самозанятого.

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