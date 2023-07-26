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«Яндекс» представит новый сервис для разметки данных

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Яндекс» запускает краудсорсинговую платформу, где самозанятые смогут зарабатывать на разметке данных, рассказали в пресс-службе компании. На этапе запуска «Яндекс.Заданий» исполнители будут модерировать рекламу и комментарии, классифицировать тексты и аудио, а также сравнивать объекты. Запустить сервис планируется до конца июля.

«Яндекс» представит новый сервис для разметки данных

Как пишет «Коммерсантъ», новая платформа появится на базе юрлица, которое было создано незадолго до объявления планов по разделу зарубежного и российского бизнеса «Яндекса».

Осенью прошлого года компания подтвердила намерения провести реструктуризацию корпоративного управления. Тогда сообщалась, что нидерландская Yandex N.V. будет владеть лицензиями на развитие четырех проектов за рубежом, в числе которых — проект разметки данных «Толока».

«Толоку» запустили в 2014 году, сервис разрабатывался для внутренних потребностей компании. Позднее его стали позиционировать как сервис для сторонних заказчиков. При этом платформа развивается без привязки к бренду компании.

По данным «Коммерсанта», «Толока» сосредоточится на зарубежных клиентах. А те, кто пользуется сервисом в России, смогут продолжить работу на платформе «Задания».

В «Яндексе», в свою очередь, запуск нового сервиса аргументируют ростом спроса в компании на разметку данных за последний год на 40%. По словам руководителя продуктовой команды «Яндекс.Заданий» Анастасии Гуменниковой, исполнители смогут внести вклад в развитие IT-решений компании. Для регистрации на платформе потребуется только статус самозанятого.

Фото на обложке: FotograFFF / Shutterstock

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