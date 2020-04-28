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Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от части зарплаты

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Топ-менеджмент «Яндекса» отказался от бонусов и решил сократить свои зарплаты до конца года. Это часть мер, которые компания принимает в связи с кризисом в экономике, пишут «Ведомости».

Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от части зарплаты

О сокращении зарплат и отказе от премий сообщил на звонке с инвесторами операционный директор «Яндекса» Грег Абовский. На сколько именно будут уменьшены зарплаты, не сообщается.

Сегодня компания отчиталась о финансовых показателях за первый квартал 2020 года. Так, выручка выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26%, до 47 млрд рублей. Треть доходов «Яндексу» принесли нерекламные сервисы.

При этом компания отказалась от прежнего прогноза по выручке в 2020 году из-за неопределенности в экономике в результате распространения коронавируса. «Яндекс» пока не будет давать новый прогноз.

Фото: Maria Pomelnikova / Shutterstock


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