«Яндекс.Еда» начала доставлять еду и напитки на футбольные матчи

Пользователи «Яндекс.Еды» получили возможность делать заказы в кафе и фудтраках на территории стадионов, где проходят футбольные, хоккейные и волейбольные матчи — еду и напитки доставят сразу на трибуну.
Чтобы сделать заказ, необходимо добавить адрес стадиона в приложении сервиса, затем выбрать трибуну, а в комментарии указать сектор и ряд, сообщил RB.RU представитель «Еды». Курьер доставит заказ за 15–20 минут.
«Яндекс.Еда» планирует расширить доставку на 16 стадионов в городах-миллионниках до конца 2022 года. По данным сервиса, общая посещаемость матчей на этих стадионах составляет 7 млн человек в год, что составляет примерно 15% болельщиков по всей стране.
Первый матч, на котором сервис будет доставлять заказы болельщикам, состоится 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена»: играют «Зенит» – «Спартак» в рамках Суперкубка России по футболу.
В начале осени услуга будет доступна также во время хоккейных и волейбольных игр — вместе с началом нового сезона в этих видах спорта.
Фото на обложке: «Яндекс.Еда»
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