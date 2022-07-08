«Яндекс.Еда» начала доставлять еду и напитки на футбольные матчи

Пользователи «Яндекс.Еды» получили возможность делать заказы в кафе и фудтраках на территории стадионов, где проходят футбольные, хоккейные и волейбольные матчи — еду и напитки доставят сразу на трибуну.

Чтобы сделать заказ, необходимо добавить адрес стадиона в приложении сервиса, затем выбрать трибуну, а в комментарии указать сектор и ряд, сообщил RB.RU представитель «Еды». Курьер доставит заказ за 15–20 минут.

«Яндекс.Еда» планирует расширить доставку на 16 стадионов в городах-миллионниках до конца 2022 года. По данным сервиса, общая посещаемость матчей на этих стадионах составляет 7 млн человек в год, что составляет примерно 15% болельщиков по всей стране.

Первый матч, на котором сервис будет доставлять заказы болельщикам, состоится 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена»: играют «Зенит» – «Спартак» в рамках Суперкубка России по футболу.

В начале осени услуга будет доступна также во время хоккейных и волейбольных игр — вместе с началом нового сезона в этих видах спорта.

Фото на обложке: «Яндекс.Еда»