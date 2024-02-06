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«Яндекс» открыл возможность протестировать быстрые ответы от YandexGPT всем желающим

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

«Яндекс» перешел на следующий этап тестирования быстрых ответов от языковой модели YandexGPT — теперь они доступны всем пользователям в результатах поиска, но на ограниченном объеме запросов. Об этом говорится в сообщении компании.

«Яндекс» открыл возможность протестировать быстрые ответы от YandexGPT всем желающим

С сентября 2023 года быстрые ответы от YandexGPT работали в режиме ограниченного тестирования — в нем приняли участие более 200 тыс. человек. Пользователи оценили результаты генерации более 135 тыс. раз. 70% оценок были положительными, сообщила компания.

Быстрые ответы дают пользователям возможность сэкономить время на поиске информации, YandexGPT при этом обрабатывает сложные и комплексные вопросы. Рядом с ответами языковой модели идет примечание о том, что они были сгенерированы нейросетью.

В «Яндексе» также отметили, что владельцы сайтов смогут самостоятельно решать, будет ли их контент использоваться для формирования обновленных быстрых ответов от YandexGPT.

YandexGPT — это нейросеть, которая умеет создавать и перерабатывать тексты, предлагать новые идеи и учитывает контекст беседы с пользователем.

Фото на обложке: Larich / Shutterstock

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