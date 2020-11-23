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«Яндекс.Такси» запустил в Израиле аналог «Яндекс.Лавки»

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

«Яндекс.Такси», работающий под брендом Yango в Израиле, запустил там сервис быстрой доставки продуктов, аналогичный российской «Яндекс.Лавке». Это первый вывод российской услуги экспресс-доставки продуктов за рубеж. Об этом Rusbase сообщил представитель «Яндекс.Лавки».

«Яндекс.Такси» запустил в Израиле аналог «Яндекс.Лавки»

Сервис развивается под брендом Deli. Им управляет локальная команда, базирующаяся в Тель-Авиве. Ассортимент также составлен исходя из местных предпочтений и включает алкоголь и сигареты, что в России запрещено.

«В ассортименте Deli by Yango около 2 тысяч самых необходимых товаров — свежие овощи и фрукты, мясо и рыба, хлеб, яйца, молоко, вода, гигиеническая продукция, товары для детей, корм для питомцев, а также алкоголь и сигареты», — рассказали в компании.

Сервис включает сеть локальных мини-складов, на которых, по заявлению «Яндекс.Лавки», используются специальные алгоритмы, оптимизирующие маршрут сборщика по складу и выбирающие оптимального курьера. За счет этого заявленное время доставки продуктов составляет 10-15 минут. Также с помощью ИИ настроена автоматическая система закупок каждого склада. 

По данным «Коммерсанта», на старте Deli открыл две точки в агломерации Гуш-Дан, включающей Тель-Авив. Сервис уже доступен более 250 тысячам жителей центральной, северной и южной части Тель-Авива, Рамат-Гана и Гиватаима.

Отмечается, что первое время доставка будет бесплатной, а на весь ассортимент действует скидка 15%, говорится в сообщении. При этом минимальный порог заказа не установлен.

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Сделать заказ можно с помощью отдельного приложения Deli By Yango для iOS и Android, а также в привычном приложении Yango, где появилась вкладка сервиса.

«Яндекс.Такси» появился в Израиле в ноябре 2018 года. Тогда в компании отмечали, что она будет вкладывать средства в создание и актуализацию карт страны не только для работы такси, но и для будущего развития других продуктов «Яндекса».

«Яндекс.Лавка» развивается в России с лета 2019 года. По собственным данным, сервис сейчас работает в пяти регионах, доставляя более миллиона заказов в месяц.

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