«Яндекс.Маркет» запустил экспресс-доставку продуктов из «Лавки»

«Яндекс.Маркет» начал продавать продукты с доставкой за 15 минут из «Лавки». Сервис будет доступен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Нижнем Новгороде, сообщили RB.ru представители компании.

Сейчас аудитории сервисов практически не пересекаются, на сегодняшний день у «Яндекс.Маркета» более 6 млн активных покупателей и 45 тысяч товарных позиций в разделе с продуктами питания.

Сотрудничество позволит добавить 2,5 тысячи наименований свежих продуктов и товаров под брендом «Из Лавки», а также готовую еду и горячие напитки. Уточняется, что для «Лавки» это будет выход на новую аудиторию, которая «привыкла покупать товары онлайн, но еще не знакома с новой услугой экспресс-доставки продуктов».

По итогам 2020 года оборот grocery-бизнеса «Яндекса» («Яндекс.Лавка», доставка «Яндекс.Еды» из ритейла, продукты и товары повседневного спроса на «Яндекс.Маркете») достиг 24 млрд рублей. За год этот сегмент бизнеса компании вырос на 366%. По оценке «Инфолайн», за тот же период в целом рынок розничных онлайн-продаж продовольственных товаров увеличился на 214%.

Ранее «Яндекс.Маркет» запустил экспресс-доставку для магазинов-партнеров, для заказа доступны более 20 тысяч товаров — от iPhone до дрели.

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Фото: Zhuravlev Andrey /Depositphotos