«Яндекс.Маркет» начал подключать продавцов к экспресс-доставке

Более 20 тысяч товаров — от iPhone до дрели, на «Яндекс.Маркет» теперь можно заказать с экспресс-доставкой. В компании отмечают, что курьер доставит заказ покупателю в течение одного-двух часов. К концу года ассортимент таких товаров вырастет до 300 тысяч.

«Яндекс.Маркет» запустил экспресс-доставку для магазинов-партнёров. Товары, доступные для быстрой доставки, отмечены бейджем «Доставим за 1-2 часа». Чтобы найти их, можно воспользоваться фильтром «Доставим сегодня» или зайти в раздел каталога «Экспресс-доставка» на сайте или в мобильном приложении «Яндекс.Маркета», отмечается в релизе компании, поступившем в редакцию RB.ru.

«Раньше продавцы, получая заказ в интернете, искали нужный товар в одном из своих магазинов, раскиданных по городу, заказывали из него доставку в сортировочный центр и уже оттуда направляли клиенту. Но если товар уже лежит в магазине рядом с интернет-покупателем, то это неоправданно дорогой и долгий путь», — комментирует Татьяна Умряева, руководитель сервиса «Яндекс.Маркет».

По её словам, теперь продавцу достаточно собрать заказ в магазине и связаться с платформой «Доставки Яндекс Go» и курьер заберёт посылку из магазина и отвезёт по нужному адресу.

Экспресс-доставка тестируется в Москве и стоит 199 рублей. При заказе на сумму больше 5 тысяч рублей она будет бесплатной. В ближайшую неделю услуга также станет доступна жителям Екатеринбурга и Казани и будет стоить 99 рублей. В течение пары недель экспресс-доставкой смогут воспользоваться в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, а до конца года она заработает в других городах.

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Фото: zhuravlevab/Depositphotos