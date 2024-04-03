«Яндекс Маркет» начал продавать кухни и гардеробы под брендом Pragma

«Яндекс Маркет» запустил продажи кухонной гарнитуры и гардеробных систем под брендом Pragma. На маркетплейсе можно сразу же заказать сборку мебели, работники приедут на следующий день после заказа. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса.

Клиенты «Маркета» теперь могут заказать готовые комплекты либо собрать собственную комбинацию подходящих по размеру шкафов.

Сейчас кухни Pragma представлены в шести размерных вариантах, это универсальные форматы, подходящие для большинства квартир. Сами кухни доступны в трех цветах: белом, дымчато-зеленом и пыльно-розовом.

До конца года ассортимент Pragma на «Яндекс Маркете» расширят до 200 товаров для кухни и прихожей, из которых можно будет составить около 3 тыс. вариаций.

Кроме кухонной мебели на маркетплейсе представлены гардеробные системы, всего 15 позиций.

При оформлении заказа можно выбрать ряд параметров, включая ширину, глубину, тип, цвет дверей и даже сочетание полок и вешалок.

Сейчас на маркетплейсе представлены гардеробы в белом цвете глубиной 60 см. В ближайшие месяцы появятся еще четыре варианта цветов, а также зеркальные двери.

Продукция Pragma производится на российских предприятиях. Как отмечают в компании, маркетплейс контролирует все этапы производства.

Ранее на этой неделе «Маркет» запустил продажи детских товаров под собственным брендом Junion Care.

Фото на обложке: FotograFFF / Depositphotos