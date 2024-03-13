«Яндекс Такси» увеличит время ожидания машин для пользователей с большим числом отмен

«Яндекс Такси» скорректирует принципы распределения машин по заказам. Сервис ввел для пассажиров балльную систему, начисление баллов зависит от числа отмененных поездок, сообщили в пресс-службе компании.

Как пояснили в сервисе, новый подход призван стимулировать клиентов реже отменять заказы без необходимости, что позволит сдерживать рост стоимости за услугу.

На цену поездки влияет баланс спроса и предложения, отметили в компании. Когда водитель принимает тот или иной заказ, другие заказы ему недоступны.

«Поэтому когда люди отменяют поездку, чтобы тут же заказать другую, или заказывают несколько машин одновременно, другие пассажиры вынуждены дольше ждать такси или заказывать его по более высокой цене», — объяснили в «Яндекс Такси».

Теперь таксисты будут получать в первую очередь заказы от пользователей с минимальным числом отказов. Новый алгоритм работает в соответствии с соотношением отмен и состоявшихся поездок. Таким образом, клиенты, которые часто отменяли заказы, будут ждать машину дольше.

В сервисе уточнили, что алгоритм не будет учитывать вынужденные отмены, когда водитель ехал слишком долго или стоял на месте. Постепенно новых функционал будет доступен всем пользователям приложения Яндекс Go.



Ранее «Яндекс Такси» решил снизить комиссию для водителей в период пикового спроса. Таким образом, компания стимулирует водителей выходить в смену в часы непогоды или пробок.

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