Хакеры взломали соцсеть Yappy от «Газпром-медиа», сервис опровергает утечку персональных данных

Данные пользователей сервиса коротких вертикальных видео Yappy от «Газпром-медиа» появились в открытом доступе, сообщает Telegram-канал «Утечки информации».
В четырех текстовых файлах содержится более 2,1 млн уникальных номеров телефонов, менее 400 тыс. имен, логины, около 300 тыс. адресов электронных почт и другая информация.
Сама соцсеть опровергает утечку персональных данных. В пресс-службе Yappy RB.RU сообщили, что «в ходе плановых проверок служба безопасности приложения регулярно фиксирует попытки хакерских атак».
«Сейчас в открытом доступе оказались неактуальные дампы обезличенных пользовательских данных, содержащие никнеймы и номера телефонов. Yappy не собирает с пользователей фамилии, даты рождения и другие составляющие персональных данных, никакая утечка не могла бы привести к риску их бесконтрольного распространения», — заявили представители сервиса.
Социальную сеть Yappy в ноябре прошлого года запустила Ritm Media, которая входит в «Газпром-медиа». Приложение доступно на платформах Android и iOS.
Yappy позиционируется как российский аналог популярной социальной сети TikTok.
Фото на обложке: Скриншот из AppStore
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Подборка полезных книг — для маркетологов, пиарщиков, журналистов, редакторов и копирайтеров
- 2 Почему вам не нужно собственное бренд-медиа
- 3 «Яндекс» будет доставлять посылки, а VK станет монополистом на рынке медиа — прогнозы
- 4 «Количество наших рекламных запусков выросло более чем на 500% за год»
- 5 9 альтернативных сервисов для монетизации контента блогеров и инфлюенсеров в условиях санкций
ВОЗМОЖНОСТИ
11 ноября 2022
13 ноября 2022
13 ноября 2022