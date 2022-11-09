Хакеры взломали соцсеть Yappy от «Газпром-медиа», сервис опровергает утечку персональных данных

Данные пользователей сервиса коротких вертикальных видео Yappy от «Газпром-медиа» появились в открытом доступе, сообщает Telegram-канал «Утечки информации».

В четырех текстовых файлах содержится более 2,1 млн уникальных номеров телефонов, менее 400 тыс. имен, логины, около 300 тыс. адресов электронных почт и другая информация.

Сама соцсеть опровергает утечку персональных данных. В пресс-службе Yappy RB.RU сообщили, что «в ходе плановых проверок служба безопасности приложения регулярно фиксирует попытки хакерских атак».

«Сейчас в открытом доступе оказались неактуальные дампы обезличенных пользовательских данных, содержащие никнеймы и номера телефонов. Yappy не собирает с пользователей фамилии, даты рождения и другие составляющие персональных данных, никакая утечка не могла бы привести к риску их бесконтрольного распространения», — заявили представители сервиса.

Социальную сеть Yappy в ноябре прошлого года запустила Ritm Media, которая входит в «Газпром-медиа». Приложение доступно на платформах Android и iOS.

Yappy позиционируется как российский аналог популярной социальной сети TikTok.

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