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Cоцсеть Yappy от «Газпром-медиа» запустила собственный музыкальный лейбл

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Приложение вертикальных видео Yappy от «Газпром-медиа холдинга» запустило собственный музыкальный лейбл Yappy Music. Об этом говорится в сообщении Yappy.

Cоцсеть Yappy от «Газпром-медиа» запустила собственный музыкальный лейбл

Работа лейбла включает профессиональную запись музыки, продюсирование, маркетинг, PR и промо онлайн и офлайн, лицензирование, консультирование, дистрибуцию треков, а также организацию мероприятий и концертов.

Всего предусматривается три формы сотрудничества с лейблом, наиболее полный пакет, как сообщается, «полностью снимает организационные вопросы с музыкантов».

Сама Yappy выступит одним из каналов поиска артистов для сотрудничества с лейблом, также будут проводиться кастинги на других площадках холдинга и «внешний скаутинг» исполнителей.  

Социальную сеть Yappy в ноябре 2021 года запустила Ritm Media, которая входит в «Газпром-медиа». Приложение доступно на платформах Android и iOS. Yappy позиционируется как российский аналог TikTok.

После ухода из России таких компаний, как Warner Music, Universal Music и Sony Music, свои лейблы запустили также МТС и VK.

Фото на обложке: Yappy

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