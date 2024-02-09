Cоцсеть Yappy от «Газпром-медиа» запустила собственный музыкальный лейбл

Приложение вертикальных видео Yappy от «Газпром-медиа холдинга» запустило собственный музыкальный лейбл Yappy Music. Об этом говорится в сообщении Yappy.

Работа лейбла включает профессиональную запись музыки, продюсирование, маркетинг, PR и промо онлайн и офлайн, лицензирование, консультирование, дистрибуцию треков, а также организацию мероприятий и концертов.

Всего предусматривается три формы сотрудничества с лейблом, наиболее полный пакет, как сообщается, «полностью снимает организационные вопросы с музыкантов».

Сама Yappy выступит одним из каналов поиска артистов для сотрудничества с лейблом, также будут проводиться кастинги на других площадках холдинга и «внешний скаутинг» исполнителей.

Социальную сеть Yappy в ноябре 2021 года запустила Ritm Media, которая входит в «Газпром-медиа». Приложение доступно на платформах Android и iOS. Yappy позиционируется как российский аналог TikTok.

После ухода из России таких компаний, как Warner Music, Universal Music и Sony Music, свои лейблы запустили также МТС и VK.

Фото на обложке: Yappy