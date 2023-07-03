«Яндекс.Доставка» планирует запустить платформу для предпринимателей в Кыргызстане

«Яндекс.Доставка» готовит платформу для работы с предпринимателями Кыргызстана, сообщил региональный директор по развитию сервиса в СНГ Алибек Есов в ходе форума E-com KG-2023.
«Мы готовим нашу платформу для работы с бизнесами в Кыргызстане. Сейчас ведем переговоры с сетями общепита, интернет-магазинами, видим большой интерес. Со своей стороны определяем приоритеты по формату доставки и нужным, в первую очередь, видам транспорта. Будем рады открыть свою платформу предпринимателям и компаниям в Кыргызстане для доступа к решениям по доставке, а логистическим компаниям и курьерам для доступа к заказам», — сообщил Есов, слова которого цитирует издание Economist.
По словам представителя компании, запуск в Бишкеке и других городах страны планируется в ближайшие полгода.
В пресс-службе «Яндекс.Доставки» RB.RU сообщили, что компания «предложит бизнесу разные форматы доставки: от экспресс-доставки и доставки в течение дня до грузовой доставки». После Бишкека сервис планирует запуск в Ош и Джалал-Абад.
По данным Министерства экономики Кыргызстана, в настоящее время в стране работают 257 интернет-сайтов, связанных с электронным ритейлом.
В России «Яндекс.Доставка» присутствует в 1000 городов.
Фото на обложке: Unsplash
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