Y Combinator предупредил стартапы о последствиях нового кризиса

Y Combinator во второй декаде мая разослал стартапам-участникам письмо, в котором предупредил о последствиях нового кризиса и дал несколько советов, которые следует учитывать при составлении планов на привлечение нового финансирования. RB.RU ознакомился с письмом.

Как сообщается, в Y Combinator поступило множество обращений от стартапов: фаундеры пытаются понять, как лучше действовать — стоит ли менять свои планы относительно расходов, найма и финансирования, основываясь на текущем состоянии публичных рынков.

Что следует учитывать при планировании в текущей ситуации по мнению Y Combinator:

Никто не может предсказать, насколько плоха будет экономика, но ситуация выглядит не очень хорошо. Рассчитывайте на худшее — это безопаснее. Если текущая ситуация так же плоха, как два последних экономических спада, лучший способ подготовиться — сократить расходы и увеличить runway (время на то, чтобы достичь прибыльности и стать самоокупаемой — прим.) в течение следующих 30 дней. Цель должна быть в том, чтобы оставаться Default Alive («живым по умолчанию»). Если у вас нет runway, а ваши существующие или новые инвесторы готовы дать деньги прямо сейчас (даже на тех же условиях, что и в предыдущем раунде), следует серьезно подумать о том, чтобы принять их. Независимо от вашей способности привлекать средства, вы несете ответственность за то, чтобы ваша компания выжила, если вы не сможете собрать деньги в течение следующих 24 месяцев. Во время экономических спадов даже венчурные фонды высшего уровня с большими деньгами замедляют развертывание капитала (более мелкие часто перестают инвестировать или умирают). Это приводит к меньшей конкуренции между фондами за сделки, что влечет за собой более низкие оценки, меньшие размеры раундов и меньшее число завершенных сделок. В таких ситуациях инвесторы резервируют больше капитала для поддержки своих наиболее успешных компаний. Те из вас, кто основал компанию за последние пять лет, спросите, что вы считаете нормальной средой для сбора денег. Ваш опыт фандрайзинга, скорее всего, был необычным, и привлечение инвестиций в будущем окажется намного сложнее. Если вы уже закрыли раунд серии А и ваш продукт еще не стал таким, каким его на данном этапе ожидает рынок, не рассчитывайте на новый раунд финансирования. Если вы планируете привлечь деньги в течение следующих 6–12 месяцев, возможно, вы собираете средства на пике спада. Помните, что ваши шансы на успех крайне малы, даже если ваша компания преуспевает. Y Combinator рекомендует изменить планы. Многие из ваших конкурентов не смогут качественно планировать и поддерживать высокий уровень развития. Выяснится, что они потерпели неудачу, только когда они попытаются поднять следующий раунд. Вы можете получить значительную долю рынка во время экономического спада, просто если ваша компания будет жива.

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