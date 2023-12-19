Yclients запустил приложение для записи на услуги без перехода на сайт исполнителя

Сервис Yclients запустил бесплатное приложение Yplaces для быстрой повторной записи на услуги — теперь пользователям не нужно каждый раз «добираться» до формы записи на сайте, в соцсетях или в картах. Об этом RB.RU сообщил представитель Yclients.

Исследования Yclients показали, что многие пользователи пытались сохранять активной вкладку с записью на услугу в мобильном браузере, но со временем она терялась, приходилось заходить в поисковик/карты, вбивать название салона/фитнеса/автосалона, ждать загрузки и только потом переходить на сайт и заполнять форму записи.

С помощью нового приложения появилась возможность записаться в те места, где пользователь уже был, не переходя на сайт или соцсети исполнителя. Если клиент когда-либо бронировал услуги через Yclients, то ему будет доступна информация о своих визитах.

Yplaces объединяет в себе записи в салоны красоты, спортивные студии, образовательные центры, автосалоны и другие места. Отмечается, что за счет приложения процесс создания записи сократился с нескольких минут до 30 секунд.

Также через приложение можно перенести или отменить запись, проверить статус абонементов и сертификатов, продлить их или купить другие.

Yclients — онлайн-платформа, с помощью которой владельцы управляют бизнес-процессами в едином окне и подключают цифровые решения: от онлайн-записи и автоматических уведомлений до финтех сервисов и аналитики.

По собственным данным, сервисом пользуются 42 тыс. бизнес-клиентов. Ежемесячно через Yclients делается свыше 17 млн записей на услуги.

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