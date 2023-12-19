Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Yclients запустил приложение для записи на услуги без перехода на сайт исполнителя

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервис Yclients запустил бесплатное приложение Yplaces для быстрой повторной записи на услуги — теперь пользователям не нужно каждый раз «добираться» до формы записи на сайте, в соцсетях или в картах. Об этом RB.RU сообщил представитель Yclients.

Yclients запустил приложение для записи на услуги без перехода на сайт исполнителя

Исследования Yclients показали, что многие пользователи пытались сохранять активной вкладку с записью на услугу в мобильном браузере, но со временем она терялась, приходилось заходить в поисковик/карты, вбивать название салона/фитнеса/автосалона, ждать загрузки и только потом переходить на сайт и заполнять форму записи.

С помощью нового приложения появилась возможность записаться в те места, где пользователь уже был, не переходя на сайт или соцсети исполнителя. Если клиент когда-либо бронировал услуги через Yclients, то ему будет доступна информация о своих визитах.

Yplaces объединяет в себе записи в салоны красоты, спортивные студии, образовательные центры, автосалоны и другие места. Отмечается, что за счет приложения процесс создания записи сократился с нескольких минут до 30 секунд.

Также через приложение можно перенести или отменить запись, проверить статус абонементов и сертификатов, продлить их или купить другие.

 

  • Yclients — онлайн-платформа, с помощью которой владельцы управляют бизнес-процессами в едином окне и подключают цифровые решения: от онлайн-записи и автоматических уведомлений до финтех сервисов и аналитики.
  • По собственным данным, сервисом пользуются 42 тыс. бизнес-клиентов. Ежемесячно через Yclients делается свыше 17 млн записей на услуги.

Фото на обложке: Unsplash

Карта PropTech: 19 крупнейших ИТ-компаний для девелоперов и УК по ссылке

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как открыть счет в иностранном банке в 2023 году
  2. 2 HealthTech Map
  3. 3 «30% клиентов готовы перейти к конкурентам, если обслуживание ухудшится» — как поддерживать клиентский сервис
  4. 4 Вернуть всех: что могут сделать торговые центры и бренды, чтобы снова привлечь покупателей
  5. 5 Что пользователи ожидают от клиентского сервиса и как его грамотно выстраивать? Исследование
PropTech Map
19 крупнейших ИТ-компаний, продуктами которых пользуются покупатели недвижимости и жители
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

21 декабря 2023

Грант на продвижение бизнеса в наружной рекламе в Санкт-Петербурге

21 декабря 2023

FAST TRACK

22 декабря 2023

Креативная лаборатория

Все ВОЗМОЖНОСТИ