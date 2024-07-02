Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Через год после ухода Tinder суммарный трафик дейтинг-сервисов в РФ вырос на 20%

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Через год после прекращения работы Tinder в России суммарный интернет-трафик доступных дейтинг-сервисов вырос на 20%, следует из данных «Мегафона». В число наиболее популярных приложений для знакомств 2024 года вошли LovePlanet, Tabor и Teamo.

Через год после ухода Tinder суммарный трафик дейтинг-сервисов в РФ вырос на 20%
  1. Новости

В июне лидером по активности пользователей стал портал LovePlanet. За год с момента ухода Tinder потребление абонентского интернет-трафика в нем выросло почти на треть (на 30%). Вторую строчку занимает Tabor, который прибавил 21% в сравнении с июнем 2023 года. Замыкает первую тройку сервис знакомств Teamo с ростом в 56%.

В топ-5 популярных дейтинг-приложений по объему потраченного трафика также вошли Mamba и Beboo.

При этом наилучшую динамику продемонстрировал сервис Waplog. В июне 2024 года пользователи потратили в нем в 5 раз больше гигабайт, чем в июне 2023 года. Также заметно прирос портал знакомств Nekto — на 42%.

По числу уникальных посетителей рейтинг отличается: лидиром стало приложение Mamba, спустя год его аудитория выросла еще на 12%. Далее идут Tabor (на 25%) и Nekto (на 150%).

Согласно исследованию «Мегафона», основные пользователи сервисов онлайн-знакомств — мужчины (62% от всей аудитории), они же потребляют 73% всего трафика дейтинг-порталов. Аудитория в возрасте 18–34 лет более активна в Tabor, абоненты старше 35 лет больше пользуются LovePlanet. Молодежь (14–17 лет) чаще использует Nekto.

В числе регионов по объему потребляемого трафика в дейтинг-сервисах лидируют жители Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Ростовской и Самарской областей.

  • До ухода из России Tinder входил в тройку лидеров по числу уникальных пользователей и занимал около четверти всей аудитории рынка онлайн-знакомств в России. Сервис был запущен в 2012 году и тогда же появился в РФ, впоследствии оказавшись одним из самых популярных приложений онлайн-дейтинга в мире. В апреле 2022 года Tinder ограничил россиянам доступ к платным опциям, а 30 июня 2023 года полностью прекратил работу в России.
  • Еще один популярный зарубежный сервис знакомств — Badoo — объявил о прекращении своей деятельности на российском рынке в марте 2022 года.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как создать российский сервис знакомств, который будет лучше Tinder, и сколько это может стоить
  2. 2 8 дейтинговых сервисов на замену Tinder
  3. 3 Тиндер в Монголии: почему диджитал не приносит в юрту счастья
  4. 4 Глава Tinder рассказал, как создал многомиллиардный стартап в 20+ лет
  5. 5 Всегда говори «ДА» в Tinder

ВОЗМОЖНОСТИ

03 июля 2024

Акселератор 4.0 от Фонда поддержки социальных проектов

03 июля 2024

EKF AI Challenge

04 июля 2024

Конкурс Грантов Мэра Москвы 2024

04 июля 2024

FranchCamp

05 июля 2024

Клуб инвесторов Сибири, Урала и Дальнего Востока

Все ВОЗМОЖНОСТИ