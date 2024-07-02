Через год после ухода Tinder суммарный трафик дейтинг-сервисов в РФ вырос на 20%

Через год после прекращения работы Tinder в России суммарный интернет-трафик доступных дейтинг-сервисов вырос на 20%, следует из данных «Мегафона». В число наиболее популярных приложений для знакомств 2024 года вошли LovePlanet, Tabor и Teamo.

В июне лидером по активности пользователей стал портал LovePlanet. За год с момента ухода Tinder потребление абонентского интернет-трафика в нем выросло почти на треть (на 30%). Вторую строчку занимает Tabor, который прибавил 21% в сравнении с июнем 2023 года. Замыкает первую тройку сервис знакомств Teamo с ростом в 56%.

В топ-5 популярных дейтинг-приложений по объему потраченного трафика также вошли Mamba и Beboo.

При этом наилучшую динамику продемонстрировал сервис Waplog. В июне 2024 года пользователи потратили в нем в 5 раз больше гигабайт, чем в июне 2023 года. Также заметно прирос портал знакомств Nekto — на 42%.

По числу уникальных посетителей рейтинг отличается: лидиром стало приложение Mamba, спустя год его аудитория выросла еще на 12%. Далее идут Tabor (на 25%) и Nekto (на 150%).

Согласно исследованию «Мегафона», основные пользователи сервисов онлайн-знакомств — мужчины (62% от всей аудитории), они же потребляют 73% всего трафика дейтинг-порталов. Аудитория в возрасте 18–34 лет более активна в Tabor, абоненты старше 35 лет больше пользуются LovePlanet. Молодежь (14–17 лет) чаще использует Nekto.

В числе регионов по объему потребляемого трафика в дейтинг-сервисах лидируют жители Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Ростовской и Самарской областей.

До ухода из России Tinder входил в тройку лидеров по числу уникальных пользователей и занимал около четверти всей аудитории рынка онлайн-знакомств в России. Сервис был запущен в 2012 году и тогда же появился в РФ, впоследствии оказавшись одним из самых популярных приложений онлайн-дейтинга в мире. В апреле 2022 года Tinder ограничил россиянам доступ к платным опциям, а 30 июня 2023 года полностью прекратил работу в России.

Еще один популярный зарубежный сервис знакомств — Badoo — объявил о прекращении своей деятельности на российском рынке в марте 2022 года.

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