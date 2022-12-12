Российские предприниматели запустили в Лондоне сервис доставки алкоголя с AI-рекомендациями

Российские предприниматели Алексей Лукьянец и Александр Данилов запустили в Лондоне сервис доставки алкоголя Yep! . Платформа предлагает персональные рекомендации на основе искусственного интеллекта (AI). В запуск Лукьянец и Данилов вложили £350 тыс., сообщил RB.RU представитель проекта.

Yep! стал первой онлайн-платформой в Великобритании, которая продает и доставляет алкоголь, учитывая персональные рекомендации. В настоящее время доступно более 1,5 тыс. сортов крафтового пива и вина от местных производителей.

Оформить заказ для доставки или самовывоза можно через мобильное приложение или в офлайн-магазине с помощью сенсорного дисплея и получить через минуту.

Алгоритмы машинного обучения анализируют предпочтения пользователей и предлагают каждому клиенту персональные рекомендации по конкретным сортам пива и винам. Создавая «вкусовой профиль» пользователя, приложение решает проблему выбора, которая возникает с незнакомыми брендами.

Искусственный интеллект также отвечает за пополнение ассортимента на основе предпочтений клиентов из определенного района. Это помогает избежать конкуренции за большие складские площади и снизить стоимость доставки для клиентов.

Yep! фокусируется на работе с небольшими производителями. 70% товаров компания закупает напрямую у пивоваров и виноделов по эксклюзивным контрактам, остальную часть — у партнеров-дистрибьюторов. Сейчас у сервиса более 100 контрактов с пивоварами и несколько договоров с дистрибьюторами пива и вина из Европы.

Кроме того, специализация на алкоголе обеспечивает проекту высокую товарную маржинальность по сравнению с другими сервисами быстрой доставĸи продуктов, у которых пиво и вино — лишь часть предложения. Маржа Yep! составляет до 35–45% вместо 15–20% у конкурентов (за счет специализации только на алкоголе и мультиформатной доставки).

Основатели вложили в Yep! £350 тыс. собственных средств и готовятся привлечь seed-раунд на £1,5 млн фунтов. Деньги пойдут на открытие трех новых локаций в Лондоне и распределительного центра, а также усиление команды разработки и маркетинга. В будущем Yep! планирует открыть еще 40 pick-up store и выйти на рынок Германии.

Алексей Лукьянец — серийный предприниматель с 15-летним опытом, среди его прошлых проектов сеть розничных современных магазинов крафтового пива «Еще парочку» с годовой выручкой более $5 млн.

Александр Данилов более 15 лет строит бизнесы в сфере ритейла, e-commerce, фудтеха и разработки ПО. Среди его проектов — Idea home, GoToWine, Istina AI.

Фото: Yep!