«Яндекс Недвижимость» обновила платформу и логотип

Сервис «Яндекс Недвижимость» обновил платформу — классифайд получил новую главную страницу с элементами фирменного стиля и представил новый логотип.
Чтобы учесть произошедшие на рынке трансформации, сервис решил позиционировать себя как классифайд с широкой сервисной функцией, говорится в сообщении площадки.
Приоритет по расположению на главной странице получили сервисные функции — «Яндекс Аренда» и «Подбор новостроек для покупки» — их объединили в общую коммуникационную рамку «Под ключ».
Также был обновлен раздел поиска недвижимости, теперь в сервисе есть фильтры-плитки, которые отражают самые распространенные запросы пользователей.
В обновленном дизайне был сделан переход к более современным формам, палитра бренда также изменилась: стала более теплой и приглушенной.
«Мы проанализировали путь пользователя и отметили, что фильтры, занимающие значимую часть экрана, почти не пользуются спросом. Поэтому мы пересобрали главную, улучшили пользовательский опыт и емко рассказали про многообразие наших возможностей — выделили новостройки как наш ключевой фокус, сервисные функции, а фильтры представили в формате удобных плиток», — сообщил руководитель группы дизайна продукта «Яндекс Недвижимость» Михаил Мокеев.
Новый логотип выполнен в виде многослойного объекта, где есть и буква (Н, лежащая в перспективе), и образ (две стоящие рядом новостройки). Старую домоформу в логотипе изменили на более актуальную и привычную — форму современного многоэтажного жилого дома.
Внедрение новой айдентики произойдет постепенно: первыми изменились сайт и его мобильная версия, мобильное приложение будет обновлено в течение ближайших недель, а новую дизайн-систему внедрят в продукт и визуальные коммуникации в течение года.
«Яндекс Недвижимость» — сервис поиска квартир, позволяющий пользователям выбрать, продать, сдать и снять жилье. Сервис запущен в 2010 году.
Изображения: «Яндекс Недвижимость»
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