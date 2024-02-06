Хакасское УФАС завело дело на «Ёбидоёби» из-за призыва «не быть чушпаном» в рекламе роллов

Управление Федеральной антимонопольной службы Хакассии завело дело в отношении сети суши «Ёбидоёби» из-за рекламы роллов под названием «Кровь на асфальте», пишет vc.ru.

Как сообщает издание, реклама набора роллов содержит следующий текст:

«Не будь чушпаном. Ты теперь пацан, потому что у тебя есть, с чем смотреть очередную серию любимого сериала. <...> Можешь насладиться [сетом] в одиночку или разделить по справедливости с такими же ровными ребятами, как ты».

Этот текст ссылается на российский криминальный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», который рассказывает о жизни подростковых банд в позднесоветский период (конец 80-х).

Сериал получил широкую популярность, а критики назвали его феноменом отечественной культуры. Некоторые слова из сленга персонажей стали активно распространяться в интернете.

Претензии ФАС

В региональном управлении ФАС сочли, что подобные ссылки и текст нарушают сразу несколько пунктов закона о рекламе.

В частности, в рекламных объявлениях не должно быть «бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина».

Еще один пункт не допускает формирования негативного отношения к лицам, которые не используют рекламируемые товары. Запрещается осуждение таких лиц. Экспертный совет службы опросил 16 студентов местного учебного заведения, и большинство (10 человек) назвали рекламу неэтичной.

Хакасское УФАС рассмотрит данное дело 28 февраля. Если будет установлена вина компании, ей грозит штраф до 500 тыс. рублей.

Ранее в январе Верховный суд России подтвердил решение арбитражного суда Красноярского края о необходимости изменить название «Ёбидоёби».

Несмотря на то, что решение Верховного суда обжалованию не подлежит, в компании заявили, что не будут менять название.

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