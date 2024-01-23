Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Верховный суд России подтвердил обязанность «Ёбидоёби» сменить название

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Сеть суши «Ёбидоёби» обязана сменить фирменное наименование, подтвердил Верховный суд РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «Арбитражный суд Красноярского края».

Верховный суд России подтвердил обязанность «Ёбидоёби» сменить название

Ранее решения по этому вопросу вынесли арбитраж Красноярского края, апелляционная инстанция, суд по интеллектуальным правам.

Компании отказали в подаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ. Обжалование этого решения не предусмотрено.

В апреле 2023 года Арбитражный суд Красноярского края признал название «Ёбидоёби» противоречащим общественным интересам и принципам морали и обязал сменить его.

На бренд пожаловалась межрайонная инспекция ФНС. Налоговая настаивала, что фирменное наименование «Ёбидоёби» «имеет созвучие со словами ненормативной лексики».

В самой компания отмечали, что ее название — это транслитерация предложения «День недели — суббота» на японском языке. Суд эти доводы не поддержал.

Фото на обложке: «Ёбидоёби»

Стань профессиональным дизайнером — большой выбор программ обучения можно найти в каталоге курсов дизайна.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как отелю грамотно выйти на новый регион для открытия филиала
  2. 2 Как организовать собственное производство косметики
  3. 3 Как самостоятельно открыть VR-клуб
  4. 4 «За деньги — да»: зачем бизнесу переезжать внутри России
  5. 5 Как агентству из региона найти клиентов на федеральном рынке
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

25 января 2024

Академия инноваторов

26 января 2024

Бизнес уикенд. Старт

31 января 2024

Data Fusion Awards 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ