Верховный суд России подтвердил обязанность «Ёбидоёби» сменить название

Сеть суши «Ёбидоёби» обязана сменить фирменное наименование, подтвердил Верховный суд РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «Арбитражный суд Красноярского края».

Ранее решения по этому вопросу вынесли арбитраж Красноярского края, апелляционная инстанция, суд по интеллектуальным правам.

Компании отказали в подаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ. Обжалование этого решения не предусмотрено.

В апреле 2023 года Арбитражный суд Красноярского края признал название «Ёбидоёби» противоречащим общественным интересам и принципам морали и обязал сменить его.

На бренд пожаловалась межрайонная инспекция ФНС. Налоговая настаивала, что фирменное наименование «Ёбидоёби» «имеет созвучие со словами ненормативной лексики».

В самой компания отмечали, что ее название — это транслитерация предложения «День недели — суббота» на японском языке. Суд эти доводы не поддержал.

Фото на обложке: «Ёбидоёби»