Как самостоятельно открыть VR-клуб

Согласно прогнозам , к 2024 году доходы на рынке VR достигнут $12,2 млрд. Сфера растет — еще в 2022 показатель составлял $6,7 млрд. О том, что нужно учесть бизнесмену, который собирается открывать VR-клуб, рассказал Денис Рогов, CEO и основатель сети клубов и арен виртуальной реальности Portal VR .

Подготовительный этап. Что учесть на старте

Первое, с чего стоит начать — это оценка прямых конкурентов в городе, в котором вы решили открыть VR-клуб. Собранная информация позволит вам грамотно скорректировать последующие шаги.

Следует примерить на себя роль гостя и сходить к вашим коллегам. Обратите внимание на услуги, сервис и, самое главное, — формат бизнеса.

Не лишним будет оценить трафик локации — при помощи простого ручного кликера посчитать количество гостей в разные временные отрезки: отдельно день и вечер в будни, отдельно в выходные. Для каждого отрезка достаточно посчитать трафик в течение одного часа.

Форматы VR-бизнеса

VR-клуб. В клубах устанавливаются очки виртуальной реальности, которые подключаются к компьютеру. Еще клубах часто можно встретить интерактивные аттракционы имитирующие, например, гоночную машину или мотоцикл.

VR-арена. От предыдущего формата этот отличается отсутствием подключения шлема к компьютеру и наличием отдельного помещения, большой площади, по которой гости свободно передвигаются.

VR-парк. Включает в себя одновременно все вышеперечисленные форматы с увеличенным количеством игровых зон.

Заранее стоит озаботиться приобретением игрового контента для стационарных зон. Практически все игры можно купить в библиотеке Steam, но, к сожалению, сейчас есть ряд ограничений, усложняющих приобретение. В интернете можно найти много гайдов и статей на эту тему.

Какие игры выбрать для покупки

Я советую зайти на сайты конкурентов, открыть каталог игр и посмотреть раздел «топ». Начальный список будет состоять из 15-20 игр, которые пользуются наибольшей популярностью.

Для арены необходимо приобрести отдельную лицензию на игры у компании-разработчика. Сейчас в РФ представлены три крупных игрока, которые занимаются разработкой подобного продукта. У каждого есть свои плюсы и минусы, поэтому я советую лично протестировать каждую игру и выбрать ту, которая подходит именно вам.

Шаг первый. Выбор помещения

При выборе помещения существует много нюансов. Я хочу отметить самые важные:

Входящий трафик — самый важный критерий при выборе помещения. Чем больше проходимость, тем выше будет процент гостей, которые пришли к вам органически. Важно помнить, что основная целевая аудитория VR-клуба — это дети и их родители, подростки и молодые люди. Поэтому идеальным вариантом будет выбор площади в торгово-развлекательном центре. Планировка помещения. Если вы решили открыть VR-парк, то стоит учесть, что потребуется несколько помещений, разделенных между собой: входная группа ресепшн, зона стационарного VR, отдельное помещение под арену, лаундж-зона и т. д. Вентиляция и кондиционеры. VR — это активный вид развлечения, в особенности формат арены. Из-за плохой вентиляции и отсутствия кондиционеров нахождение в клубе может быть очень не комфортным как для гостей, так и для сотрудников. Еще до начала стадии ремонта стоит задуматься о работах, которые нужно провести, и согласовать их с будущим арендодателем.

Шаг второй. Финансовые и юридические аспекты

Далее мы приступаем к подготовке сметы, куда закладываем строительные материалы, технику и, конечно, стоимость работ. Затраты на первичный ремонт — одна из самых больших статей расхода, которая влияет на сроки окупаемости и рентабельность всего бизнеса. В среднем, чтобы выйти в точку безубыточности, вам потребуется от одного до трех месяцев, а на окупаемость — около двух лет.

В этом же пункте я хочу затронуть вопрос выбора правовой формы организации: ООО или ИП. Более подробный разбор плюсов и особенностей каждого из вариантов вы можете прочитать здесь, я же посоветовал бы обратить внимание на вариант ИП. В таком случае вы можете приобрести патент и сэкономить на налогах около 200-400 тыс. руб. в год.

Шаг третий. Дизайн помещения

Помещение выбрано, возможные изменения в планировке согласованы. Но как организовать пространство наиболее эффективно? Здесь я советую найти специалиста, который поможет сделать 3D-проект дизайна помещения. В дизайн-проекте учитывается не только внешний интерьер, но и все технические требования.

На этом этапе вы распределяете пространство под игровые зоны и технику, зоны для отдыха, расстановку мебели, проводку, вентиляцию и т. д.

Грамотно проработанный дизайн-проект сэкономит в будущем вам много времени и денег. Например:

Без замеров бывает сложно посчитать, сколько точно поместится игровых зон в помещении. Каждая неустановленная игровая зона — упущенная прибыль.

Точное понимание расстановки всей техники позволит спланировать грамотную разводку силовых и сетевых коммуникаций.

Эргономика помещения: уже на стадии планирования вы будете понимать, как расставить оборудование, технику и мебель таким образом, чтобы можно было перемещаться максимально комфортно.

Шаг четвертый. Выбор, покупка оборудования и ПО

После утверждения проекта помещения, приобретения лицензии на контент для арены со свободным перемещением можно перейти к подбору VR-оборудования, компьютерной техники, мебели и стройматериалов. Поговорим о первых двух пунктах и необходимом ПО.

На 2023-2024 год актуален следующий «стартовый набор»:

Шлем Pico 4 за 20-30 тыс. рублей — подходит как для клубного формата, так и для игры на арене. Я рекомендую также в перспективе задуматься о покупке Oculus Quest 3, который пока не добрался до России. Компьютеры — в среднем стоимость одного игрового стационарного компьютера составляет от 100 до 150 тыс руб. В зависимости от выбранных игр на арене, вам потребуется сервер. Иногда можно обойтись облачным решением за 5-10 тыс. рублей в месяц, однако некоторые игры требуют наличия физического сервера за 40-60 тыс. рублей.

Вам также потребуется:

Отдельный сайт или страница с ценами на услуги вашего клуба.

Модуль онлайн-бронирования для сайта.

Сим-карта и отдельный телефон для приёма входящих обращений.

CRM-система для сбора и обработки лидов. CRM также позволит собирать данные ваших клиентов (телефоны, почту и т. д.), в будущем этот инструмент поможет в организации маркетинга.

Шаг пятый. Особенности продвижения

Грамотный маркетинг, спланированный на несколько месяцев вперёд — 50% успеха вашего будущего клуба.

Я уверен, что в продвижении VR-клубов работает только комплексный подход — даже если у вас нет конкурентов. Пробуйте все: контекстную и таргетированную рекламу, SEO-продвижение, работу с местными блогерами и инфлюенсерами, рекламу на билбордах, раздачу печатной продукции, рекламу на радио и телевидении. Заведите аккаунты в социальных сетях и развивайте SMM.

Если ваш клуб располагается в торговом центре, обязательно купите размещение рекламы непосредственно внутри ТЦ. На баннерах или видеоэкранах разместите информацию, как найти ваш клуб.

Отдельно можно выделить коллаборации с организациями, целевая аудитория которых, пересекается с вашей. Например: батутный центр, лазертаг, пейнтбол, страйкбол, рестораны и кафе. Вы сможете предложить вашим гостям кейтеринг со скидкой, особым успехом эта услуга пользуется в детские дни рождения. Полезно обмениваться клиентами и повышать узнавание вашего бренда, к тому же такой формат рекламы условно бесплатен.

Шаг шестой. Поиск персонала

Для полноценный работы клуба вам потребуются два администратора (сотрудники, отвечающие за прием входящих обращений и встречу гостей в клубе, помогают выбрать игру), от двух до четырех операторов (сотрудники проводят игровые сеансы, следят за соблюдением правил безопасности) и, конечно, сотрудник, отвечающий за уборку — клуб необходимо содержать в чистоте.

Шаг седьмой. Техническое и торжественное открытие

Этап ремонта пройден, все оборудование на месте, персонал нанят, можно открываться? Не спешите, переходим к этапу технического открытия — своего рода стресс-тесту вашего клуба. Пригласите друзей, родственников, знакомых — всех, кто готов прийти и поиграть к вам и дать честную обратную связь.

Запишите все возражения и вопросы, уточните, все ли оборудование работает корректно. Если возникли серьезные проблемы, не спешите переходить к полноценному открытию — устраните неполадки, а затем проведите еще один тест.

Теперь можно открываться официально.

Чек-лист, чтобы ничего не забыть

При выборе помещения обращайте внимание на трафик: от этого зависит значительная часть успеха. Не пренебрегайте дизайн-проектом помещения: это минимизирует возможные неполадки с работой оборудования. Обязательно сделайте сайт вашего клуба. В продвижении придерживайтесь комплексного подхода, используйте различные возможности онлайна и офлайна. На старте не стоит полагаться только на персонал: вы должны уметь делать все сами. Обязательно проводите техническое открытие перед торжественным.

Фотография на обложке: Freepik/Freepik