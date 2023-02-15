ООО или ИП — как лучше оформить стартап?

Что лучше выбрать: ООО или ИП для стартапа? Для принятия решения нужно понять разницу в ведении бухгалтерии и регистрации, а также сравнить другие плюсы и минусы. Разберемся в этом вопросе вместе с генеральным директором «Европейской Юридической Службы» Андреем Голощаповым.

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Начиная бизнес, его создатель всегда хочет выбрать максимально удобную и выгодную форму для его позиционирования. Но универсального решения нет: одному стартапу может быть выгоднее стать ООО, а для другого проекта это станет непосильной ношей. Выбор организационной формы зависит от ряда нюансов, которые стоит разобрать.

Регистрация ООО и ИП

Зарегистрировать ИП для стартапа можно быстро и без особых проблем. Для этого потребуются только три документа: заявление о регистрации, копия паспорта и квитанция об оплате госпошлины.

Номер, адрес и реквизиты налогового органа для подачи документов можно узнать с помощью сервиса «Определение реквизитов ИФНС, органа государственной регистрации ЮЛ и/или ИП, обслуживающих данный адрес» на сайте ФНС России.

Кроме того, сегодня стала доступна функция госрегистрации ИП в мобильном приложении «Личный кабинет индивидуального предпринимателя».

Регистрация осуществляется в срок не более трех рабочих дней со дня представления документов в налоговый орган.

При регистрации ООО все уже не так просто. Пакет документов шире: это заявление о регистрации, квитанция об оплате госпошлины, учредительный устав и решение о создании ООО. Последний документ можно сделать в виде договора или соглашения.

ООО необходим также юридический адрес, он прописывается в уставе.

Если в уставе или ином документе найдут ошибку, то процедуру регистрации нужно будет начать с первого шага. Это нюанс, который стоит учитывать при заполнении бумаг. Лучше все десять раз перепроверить и проконсультироваться с юристом.

Подать документы в регистрирующий орган или единый регистрационный центр можно по месту нахождения юрлица (юридический адрес). Срок регистрации ООО также не превышает три рабочих дня.

Есть и более быстрый вариант — зарегистрировать ООО через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» за один рабочий день. Но для этого должны быть соблюдены три условия:

использован типовой устав;

решение о создании ООО подготовлено в указанном сервисе;

единственный учредитель является руководителем ООО.

Очевидно, что создать ИП стартапу намного проще. Но не стоит принимать решение, основываясь только на этой информации. Ведь разные организационные формы предполагают и разные формы отчётности, ответственности, налогообложения.

Взносы и фонды

Страховые взносы нужно платить и ИП, и ООО. Индивидуальный предприниматель будет оплачивать их за себя — пенсионные и медицинские. Делать это нужно обязательно и независимо от того, приносит стартап прибыль или нет. Даже если в какой-то период проект не заработал ни рубля, платить взносы все равно потребуется.

В это время ООО будет оплачивать взносы только с зарплат работников. И если стартап в какой-то момент забуксует, то деятельность можно будет приостановить. А значит, и поставить на паузу страховые выплаты, так как их не с чего платить.

Разница в отчетности ООО и ИП, бухгалтерия

Скажем сразу: ведение отчётности для ИП проще. Предпринимателю-стартаперу нобходимо правильно вести только налоговый учёт, а вот от бухгалтерской отчётности он освобождён, в то время как стартапу в форме ООО нужно вести и налоговую, и бухгалтерскую отчётность. Для всех она квартальная и годовая.

Отмечу, при работе ООО стартап не сможет делать резкие маневры. Например, у проекта не получится за один день изменить стратегию развития, увеличить или уменьшить финансирование, ведь для решения бизнес-вопросов необходимо собирать участников ООО и закреплять итоговые решения для внутренней отчётности.

Таким образом, форма ИП для стартапа может сделать управление им гибче, а также поможет сэкономить деньги на услугах бухгалтера, ведь отчетность в состоянии вести и владелец. А вот в случае с ООО этого уже не выйдет. Чтобы исключить финансовые риски, лучше передать работу профессиональному бухгалтеру.

Когда пора открывать ООО?

Если стартап растёт или это произойдёт в ближайшее время, увеличиваются денежные потоки, основатели понимают, что требуется зафиксировать доли в проекте, — это значит, что формат ИП стал тесен, и пришло время регистрировать ООО. Если стартап изначально планирует выделение долей, большой штат или сотрудничество с крупными партнерами, то лучше всего сразу создавать ООО.

Кто отвечает по обязательствам ООО и ИП

Ответственность несут все создатели стартапа. Но, исходя из организационной формы, она разная.

Если задолженности или иные денежные проблемы возникают у ИП, то предприниматель отвечает своими личными средствами и имуществом.

В зоне безопасности только объекты, перечисленные в ст. 446 ГК РФ. Например, это единственное для предпринимателя и его семьи жильё.

Учредитель ООО не рискует личным имуществом. При финансовых проблемах стартапа под ударом могут оказаться только собственность и уставной капитал компании.

Чем проще управлять?

Управлять проще ИП. Это касается и регистрации, и отчетности, и прекращения деятельности.

Что проще закрыть?

В любой момент стартап можно решить закрыть. Причин может быть масса: создатель не рассчитал свои силы, переоценил продукт или переключился на что-то более интересное. Для ИП такая процедура предельно простая. При отсутствии долгов достаточно подать заявление о ликвидации и заплатить госпошлину.

Закрыть ООО сложнее. Сначала нужно созвать специальную комиссию, уведомить о закрытии журнал «Вестник государственной регистрации» и налоговую. Затем закрыть долги (если они есть), сдать ликвидационный баланс, выплатить сотрудникам выходное пособие. После этого оплатить госпошлину. Процесс может занять более 6 месяцев.

Налоги в ООО и ИП

Налогообложение стартапа предполагает выбор системы, исходя из потребностей и возможностей. Налоговые ставки по специальным режимам — Упрощённая система налогообложения (УСН); Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) — будут одинаковыми для стартапа и в форме ИП, и в форме ООО.

А вот в Общей системе налогообложения (ОСНО) стартапа различия есть. Так, организация будет платить налог на прибыль 20%, а ИП — НДФЛ 13%.

Ещё одно различие в том, что только ИП может выбрать патентный налоговый режим или НПД. Приобретение патента даст возможность вести деятельность стартапа без отчётов. А режим НПД позволит использовать сниженные налоговые ставки в размере 4% и 6% и не платить ежегодные взносы в ПФР и ФСС, если деятельность не приносит дохода.

Применить режим НПД можно, если у стартапа нет нанятых по трудовому договору сотрудников, а годовая прибыль не выше 2,4 млн. руб.

Получается, что ИП для стартапа будет иметь больше возможностей для маневров и выбора.

Налоговые льготы для стартапов

Если готовить конкретно об IT-стартапах, то в рамках налогового маневра им предоставлены льготы по страховым взносам, налогу на прибыль и НДС.

Единый пониженный тариф страховых взносов — 7,6%. Взносы сверх предельной базы не начисляют. Ставка налога на прибыль — 0%. Условия применения льгот по прибыли и взносам одинаковые: фирма включена в реестр аккредитованных организаций, доля доходов от продажи и сопровождения ПО за отчетный период — не меньше 70%. Численность работников не имеет значения. НДС не облагается продажа и передача прав на программы из реестра российского ПО, а также их сопровождение — обновление и расширение функционала. До 03.03.2025 запрещены выездные проверки IT-компаний.

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