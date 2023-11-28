Новые или небольшие компании часто отдают массовое производство продукта на аутсорс. Если рецептура слишком сложная для аутсорсинговых компаний, некоторые бренды открывают собственное производство.
Как организовать собственное производство косметики рассказывает соосновательница и руководитель разработки бренда натуральной косметики Somelove Наталия Корчагина.
Первый шаг. Разработка
Для разработки продукта вам понадобятся:
- отдел химиков-технологов для создания первой версии продукта;
- оборудованная лаборатория;
- отдел закупки, который займется поставкой необходимых ингредиентов.
На первом этапе самое главное не оборудование и ингредиенты, а люди. Нужны опытные руководители отделов. Они подберут команду и дадут советы по организации производства.
Например, во время поиска безопасных для кожи и эффективных консервантов с широким спектром микробиологической защиты нас консультировала доктор Барбара Олиосо — химик-технолог с 20-летним стажем в натуральной косметике, член Royal Society of Chemistry и Society of Cosmetic Scientists.
Доктор Барбара Олиосо участвовала в подборе консервантов и подтвердила гипотезу нашего ведущего технолога об эффективности экстрактов жимолости и левулиновой кислоты. Можно обойтись и без помощи стороннего эксперта — рассчитывать только на штатную команду химиков-технологов, но для нас взгляд со стороны оказался полезным.
Мы консультировались со специалистом по стандартизации, чтобы внедрить на производстве стандарты GMP (Good manufacturing practice или надлежащая производственная практика). В нашем случае это стандарт ISO 22716:2007, разработанный на основе GMP для парфюмерной и косметической продукции. Он содержит требования и четкие инструкции для создания и поддержания инфраструктуры, контроля качества и регулярного повышения квалификации персонала.
Разработка продукта обычно длится от года до трех лет, и в это время нужно уже продумывать варианты для производства.
Второй шаг. Производство
Вы можете организовать контрактное или собственное производство. В первом случае есть два варианта развития событий:
- взять разработку продукта на себя, а его массовое производство отдать аутсорсинговой компании;
- передать на аутсорс и разработку, и производство.
Контрактное производство. Если разрабатываете продукт сами, а производсто отдаете на аутсорс, предоставьте подрядчикам технологические карты — пошаговые инструкции по созданию продукта. После этого ваша задача одна — ждать, когда все будет готово, а после — принять получившийся продукт.
Если и разработкой, и производством занимается аутсорс: сформулируйте ТЗ, утвердите образцы и оплатите регистрацию продукта. Когда все будет готово, останется купить товар у производителя по оптовой цене.
Удобно начать с контрактного производства — это привычный и менее затратный вариант для нового бренда.
Наши поиски аутсорсинговых компаний не удались. Подрядчики не хотели с нами работать из-за сложных рецептур продукта. Они понимали, что их ждет кропотливая работа: в одном нашем продукте около 30 компонентов — он должен проходить через несколько фаз технологической обработки.
Дополнительная проблема, с которой мы столкнулись — наше желание найти контрактное производство, сертифицированное по стандарту натуральной и органической косметики Cosmos. Такое производство должно соответствовать многим критериям. Например, натуральное и синтетическое сырье должно храниться на разных складах.
Производств, желающих проходить аудит для сертификации по Cosmos, практически не было, так что эту идею пришлось оставить. Сейчас получить сертификацию сложно из-за внешнеполитической ситуации, но мы надеемся, что в будущем это станет для нас возможным.
Мы искали заграничные варианты производств, но пандемия и санкции сделали это невозможным. Да и без них обустройство производства за границей кажется проблематичным: сложно контролировать аутсорс, возможны задержки поставок, больший риск повреждения продукта при хранении и транспортировке.
Собственное производство. Мы решили пойти по более сложному пути и открыть собственное производство. При этом мы не отказались от консультаций по GMP.
Мы начали с того, что открыли производственный отдел и наняли руководителя. Мы искали опытного человека, который сможет организовать работу всего отдела: мастеров смены, варщиков, фасовщиков.
Далее мы открыли независимый отдел — отдел контроля качества (ОКК). ОКК проверяло производство на всех этапах: при поступлении сырья, во время и после варки продукта, при фасовке и упаковке товара. Специалисты отдела постоянно следили за чистотой помещений и производственной тары, за влажностью и температурным режимом.
При создании собственного производства важна слаженная работа всех отделов: разработки, производства, закупки и контроля качества.
Каждый отдел должен работать, учитывая не только свои приоритеты, но и потребности производства в целом. Разработчики должны создавать такие технологии для продукта, которые будут работать не только в лаборатории, но и на массовом производстве. Производственный отдел должен работать строго по технологическим картам, полученным от разработки, и следовать всем требованиям ОКК, а закупка — вовремя реагировать на запросы разработки, производства и обеспечивать оборудованием и ингредиентами оба отдела.
Главные ошибки и как их избежать
- Перед утверждением рецептуры обязательно протестируйте её на массовом производстве. Нужно произвести пробную партию в объеме, примерно равном стандартной. Например, у нас это 200 кг. Иногда технология, созданная в лаборатории, не работает при масштабировании продукта. В таких случаях ее нужно скорректировать, удостовериться в эффективности и только потом запускать продукт в продажу.
- Контролируйте качество продукта постоянно и на всех этапах. Например, в первый месяц нашей работы специалист отдела контроля качества во время рутинной проверки заметила расслоение почти готового продукта — такие вещи можно увидеть невооруженным глазом. Оказалось, что для массового производства нужно немного поменять параметры гомогенизатора — прибора, который однородно уменьшает и смешивает частицы эмульсии, тем самым способствуя стабильности продукта. Мы сразу остановили эту партию и произвели новую по измененным параметрам. В результате, наш заказчик получил качественный товар в срок.
- Следите за доступностью ингредиентов и по возможности не используйте очень редкие компоненты. Например, однажды мы успели получить первую большую партию многокомпонентного ламеллярного эмульгатора от европейского поставщика, а вторую уже не смогли заказать из-за проблем с поставками в Россию. Омрачало ситуацию то, что мы использовали его не в одной, а в нескольких рецептурах. Разработчикам пришлось воссоздавать подобную текстуру, подбирая и самостоятельно соединяя компоненты, чтобы продукты остались в продаже.
- Создавайте разную ароматику. Иногда мы видим в отзывах покупателей, что в средстве понравилось все, кроме аромата. Это очень субъективный критерий, но общую оценку он снижает. Поэтому стоит сразу разрабатывать продукт с разными ароматами и давать покупателю выбор.
- Прописывайте в договорах температурный режим при транспортировке и хранении на складах поставщиков. Например, если он будет нарушен, продукт может расслоиться, и партию придется отзывать.
- При работе с типографиями и производителями упаковки четко прописывайте в договоре, что именно считается браком, и, если возможно, дополняйте фотографиями. Например, мы однажды получили партию упаковки с небольшими точечными вкраплениями краски. Для нас это был брак, влияющий на имидж продукта, но типография считала это допустимым отклонением. Пока мы выясняем этот вопрос.
- От момента разработки до запуска продаж обычно тестируется несколько вариантов дизайна. Обязательно проверяйте, ушла ли в печать актуальная версия
Фото на обложке: Rawpixel.com /
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