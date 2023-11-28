Как организовать собственное производство косметики

Новые или небольшие компании часто отдают массовое производство продукта на аутсорс. Если рецептура слишком сложная для аутсорсинговых компаний, некоторые бренды открывают собственное производство.

Первый шаг. Разработка

Для разработки продукта вам понадобятся:

отдел химиков-технологов для создания первой версии продукта;

оборудованная лаборатория;

отдел закупки, который займется поставкой необходимых ингредиентов.

На первом этапе самое главное не оборудование и ингредиенты, а люди. Нужны опытные руководители отделов. Они подберут команду и дадут советы по организации производства.

Например, во время поиска безопасных для кожи и эффективных консервантов с широким спектром микробиологической защиты нас консультировала доктор Барбара Олиосо — химик-технолог с 20-летним стажем в натуральной косметике, член Royal Society of Chemistry и Society of Cosmetic Scientists.

Доктор Барбара Олиосо участвовала в подборе консервантов и подтвердила гипотезу нашего ведущего технолога об эффективности экстрактов жимолости и левулиновой кислоты. Можно обойтись и без помощи стороннего эксперта — рассчитывать только на штатную команду химиков-технологов, но для нас взгляд со стороны оказался полезным.

Мы консультировались со специалистом по стандартизации, чтобы внедрить на производстве стандарты GMP (Good manufacturing practice или надлежащая производственная практика). В нашем случае это стандарт ISO 22716:2007, разработанный на основе GMP для парфюмерной и косметической продукции. Он содержит требования и четкие инструкции для создания и поддержания инфраструктуры, контроля качества и регулярного повышения квалификации персонала.

Разработка продукта обычно длится от года до трех лет, и в это время нужно уже продумывать варианты для производства.

Второй шаг. Производство

Вы можете организовать контрактное или собственное производство. В первом случае есть два варианта развития событий:

взять разработку продукта на себя, а его массовое производство отдать аутсорсинговой компании; передать на аутсорс и разработку, и производство.

Контрактное производство. Если разрабатываете продукт сами, а производсто отдаете на аутсорс, предоставьте подрядчикам технологические карты — пошаговые инструкции по созданию продукта. После этого ваша задача одна — ждать, когда все будет готово, а после — принять получившийся продукт.

Если и разработкой, и производством занимается аутсорс: сформулируйте ТЗ, утвердите образцы и оплатите регистрацию продукта. Когда все будет готово, останется купить товар у производителя по оптовой цене.

Удобно начать с контрактного производства — это привычный и менее затратный вариант для нового бренда.

Наши поиски аутсорсинговых компаний не удались. Подрядчики не хотели с нами работать из-за сложных рецептур продукта. Они понимали, что их ждет кропотливая работа: в одном нашем продукте около 30 компонентов — он должен проходить через несколько фаз технологической обработки.

Дополнительная проблема, с которой мы столкнулись — наше желание найти контрактное производство, сертифицированное по стандарту натуральной и органической косметики Cosmos. Такое производство должно соответствовать многим критериям. Например, натуральное и синтетическое сырье должно храниться на разных складах.

Производств, желающих проходить аудит для сертификации по Cosmos, практически не было, так что эту идею пришлось оставить. Сейчас получить сертификацию сложно из-за внешнеполитической ситуации, но мы надеемся, что в будущем это станет для нас возможным.

Мы искали заграничные варианты производств, но пандемия и санкции сделали это невозможным. Да и без них обустройство производства за границей кажется проблематичным: сложно контролировать аутсорс, возможны задержки поставок, больший риск повреждения продукта при хранении и транспортировке.

Собственное производство. Мы решили пойти по более сложному пути и открыть собственное производство. При этом мы не отказались от консультаций по GMP.

Мы начали с того, что открыли производственный отдел и наняли руководителя. Мы искали опытного человека, который сможет организовать работу всего отдела: мастеров смены, варщиков, фасовщиков.

Далее мы открыли независимый отдел — отдел контроля качества (ОКК). ОКК проверяло производство на всех этапах: при поступлении сырья, во время и после варки продукта, при фасовке и упаковке товара. Специалисты отдела постоянно следили за чистотой помещений и производственной тары, за влажностью и температурным режимом.

При создании собственного производства важна слаженная работа всех отделов: разработки, производства, закупки и контроля качества.

Каждый отдел должен работать, учитывая не только свои приоритеты, но и потребности производства в целом. Разработчики должны создавать такие технологии для продукта, которые будут работать не только в лаборатории, но и на массовом производстве. Производственный отдел должен работать строго по технологическим картам, полученным от разработки, и следовать всем требованиям ОКК, а закупка — вовремя реагировать на запросы разработки, производства и обеспечивать оборудованием и ингредиентами оба отдела.

Главные ошибки и как их избежать

Перед утверждением рецептуры обязательно протестируйте её на массовом производстве. Нужно произвести пробную партию в объеме, примерно равном стандартной. Например, у нас это 200 кг. Иногда технология, созданная в лаборатории, не работает при масштабировании продукта. В таких случаях ее нужно скорректировать, удостовериться в эффективности и только потом запускать продукт в продажу. Контролируйте качество продукта постоянно и на всех этапах. Например, в первый месяц нашей работы специалист отдела контроля качества во время рутинной проверки заметила расслоение почти готового продукта — такие вещи можно увидеть невооруженным глазом. Оказалось, что для массового производства нужно немного поменять параметры гомогенизатора — прибора, который однородно уменьшает и смешивает частицы эмульсии, тем самым способствуя стабильности продукта. Мы сразу остановили эту партию и произвели новую по измененным параметрам. В результате, наш заказчик получил качественный товар в срок. Следите за доступностью ингредиентов и по возможности не используйте очень редкие компоненты. Например, однажды мы успели получить первую большую партию многокомпонентного ламеллярного эмульгатора от европейского поставщика, а вторую уже не смогли заказать из-за проблем с поставками в Россию. Омрачало ситуацию то, что мы использовали его не в одной, а в нескольких рецептурах. Разработчикам пришлось воссоздавать подобную текстуру, подбирая и самостоятельно соединяя компоненты, чтобы продукты остались в продаже. Создавайте разную ароматику. Иногда мы видим в отзывах покупателей, что в средстве понравилось все, кроме аромата. Это очень субъективный критерий, но общую оценку он снижает. Поэтому стоит сразу разрабатывать продукт с разными ароматами и давать покупателю выбор. Прописывайте в договорах температурный режим при транспортировке и хранении на складах поставщиков. Например, если он будет нарушен, продукт может расслоиться, и партию придется отзывать. При работе с типографиями и производителями упаковки четко прописывайте в договоре, что именно считается браком, и, если возможно, дополняйте фотографиями. Например, мы однажды получили партию упаковки с небольшими точечными вкраплениями краски. Для нас это был брак, влияющий на имидж продукта, но типография считала это допустимым отклонением. Пока мы выясняем этот вопрос. От момента разработки до запуска продаж обычно тестируется несколько вариантов дизайна. Обязательно проверяйте, ушла ли в печать актуальная версия

Фото на обложке: Rawpixel.com / Freepik