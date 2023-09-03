«За деньги — да»: зачем бизнесу переезжать внутри России

Сэкономить на налоговых выплатах можно законно. Один из вариантов — релоцировать бизнес в регионы с установленными льготными ставками. Руководитель налоговой практики юридической группы «Совет» Иван Суворов рассказывает, куда можно переехать, чтобы получить буст для развития малого и среднего бизнеса.

Масштабирование бизнеса в России — путь сложный, трудоемкий и тернистый, особенно учитывая непростую геополитическую ситуацию. «Смертность» бизнеса высока: по подсчетам экспертов, в прошлом году юридические лица закрывались на 14% чаще, чем открывались.

Экономическая нестабильность вынуждает предпринимателей искать новые пути для сохранения и расширения бизнеса. Например, льготное кредитование, программы для экспорта, мораторий на повышение арендных ставок и транспортного налога, а также Упрощенная система налогообложения (УСН). О ней расскажем подробнее.

Упрощенная система налогообложения — это особый налоговый режим, который позволяет малому и среднему бизнесам законно платить меньше налогов и сдавать налоговые отчеты всего 1 раза в год. В режиме УСН компании освобождаются от уплаты НДС, налога на имущество и прибыль, а ИП — от НДФЛ. Эта система подходит практически любому небольшому бизнесу и делает его развитие проще.

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УСН есть двух видов: «Доходы» и «Доходы минус расходы». В первом случае в большинстве регионов налоговая ставка составляет всего 6%, во втором — от 5% до 15%. Это уже ощутимая экономия на налогах. Но есть способ еще больше сократить процент и максимально снизить налоговую нагрузку.

С 2020 года некоторые регионы России значительно уменьшили налоговый процент по УСН, чтобы привлечь к себе предпринимателей из новых областей. Теперь ставка варьируется от 1% по программе «Доходы» и до 5% по «Доходы минус расходы».

Чтобы помочь предпринимателям выбрать наиболее выгодный для бизнеса регион, мы проанализировали некоторые субъекты с пониженными налоговыми ставками по УСН. Выбрали 6 регионов и сравнили их по размеру и сроку действия ставок, условиям переезда, рискам и транспортной инфраструктуре субъектов. Для вашего удобства все данные отразили в инфографике ниже.

Как выбрать регион для релокации бизнеса

Теперь давайте подробнее разберем каждый пункт и расскажем, на что стоит обратить внимание при релокации.

Налоговая ставка и срок действия льготных условий

В Мордовии бизнес сможет платить 1% или 5% налога в зависимости от выбранного режима УСН в течение двух налоговых периодов после переезда, то есть двух лет. Условия будут действовать до 2025 года включительно.

бизнес сможет платить 1% или 5% налога в зависимости от выбранного режима УСН в течение двух налоговых периодов после переезда, то есть двух лет. Условия будут действовать до 2025 года включительно. В Удмуртии налоговая ставка для тех, кто впервые зарегистрирует бизнес в Республике в 2023-2027 годах, составит 1% на режиме «доходы» и 5% на «доходы минус расходы» во всех налоговых периодах до 2027 года включительно. А для тех, кто когда-то вел бизнес в Удмуртии и релоцировался, но решил вернуться в регион — 1% и 5% налога действуют со следующего налогового периода после переезда и до 2027 года. Эти условия гарантировано будут актуальны еще 5 лет, так как они закреплены региональным законодательством.

налоговая ставка для тех, кто впервые зарегистрирует бизнес в Республике в 2023-2027 годах, составит 1% на режиме «доходы» и 5% на «доходы минус расходы» во всех налоговых периодах до 2027 года включительно. А для тех, кто когда-то вел бизнес в Удмуртии и релоцировался, но решил вернуться в регион — 1% и 5% налога действуют со следующего налогового периода после переезда и до 2027 года. Эти условия гарантировано будут актуальны еще 5 лет, так как они закреплены региональным законодательством. А вот в и срок действия закона не установлен — льготную ставку власти могут отменить в любой момент. Закон также бессрочен в Чеченской Республике, что создает некоторые риски при релокации бизнеса.

Условия для переезда компании

Для Калмыкии, Мордовии и Курганской области важно, чтобы ИП или компания ранее не были зарегистрированы на их территории. В случае, если бизнес уже работал в регионе, вернуться не получится. В Мордовии в дополнение к этому условию также требуют, чтобы у бизнеса не было недоимки по налогам и страховым взносам. Поэтому если компания планирует релоцироваться в этот регион, стоит заранее проверить этот пункт.

важно, чтобы ИП или компания ранее не были зарегистрированы на их территории. В случае, если бизнес уже работал в регионе, вернуться не получится. В в дополнение к этому условию также требуют, чтобы у бизнеса не было недоимки по налогам и страховым взносам. Поэтому если компания планирует релоцироваться в этот регион, стоит заранее проверить этот пункт. В Удмуртии наоборот — регион ждет тех, кто захотел снова вести бизнес в республике. Но здесь есть свои условия для переезда. Например, ООО нужно иметь среднесписочную численность сотрудников не менее 5 в год. Для ИП таких требований нет.

Возможные риски релокации

В Чеченской Республике бизнес могут попросить выкупить долю недвижимости, если она является неликвидным активом.

бизнес могут попросить выкупить долю недвижимости, если она является неликвидным активом. В Мурманской области и Республике Мордовия местные налоговые органы могут потребовать дополнительные документы, которые подтверждают ведение бизнеса в регионе.

и местные налоговые органы могут потребовать дополнительные документы, которые подтверждают ведение бизнеса в регионе. В Калмыкии постановка на налоговый учет может повлечь дополнительное внимание со стороны прокуратуры республики. Стоит быть заранее готовым к возможным проверкам при переезде в регион.

Транспортная инфраструктура

Перед выбором региона для релокации также важно оценить, налажено ли там авиасообщение и насколько легко добраться до региона на поезде или автобусе. Это необходимо, чтобы в будущем избежать возможных проблем с логистикой.

Что касается наших 6 субъектов, в каждом из них есть аэропорты, ж/д вокзалы и автовокзалы с рейсами из близлежащих городов и центральной России. Поэтому проблем с логистикой при релокации и в процессе работы компании скорее не возникнет.

Дополнительные меры поддержки для предпринимателя и бизнеса

Вместе с низкой налоговой ставкой по УСН практически в каждом регионе действуют программы поддержки бизнеса. Например, бесплатные консультации для инвесторов и предпринимателей, кредитование на льготных условиях, помощь в поиске партнеров и инвесторов, а также льготное финансирование.

Эти и подобные мероприятия реализует как правительство региона, так и различные фонды развития предпринимательства, некоммерческие и общественные организации.

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Выводы

В условиях экономической нестабильности у малых и средних предпринимателей есть реальный шанс значительно сократить налоговую нагрузку с помощью релокации и направить свободные ресурсы на развитие своего бизнеса.

В статье мы проанализировали наиболее выгодные и привлекательные регионы, в которые может релоцироваться компания. У каждого субъекта есть свои нюансы в виде возможных рисков и условий для переезда. Поэтому прежде чем принимать решение о релокации, необходимо сравнить все условия переезда, выбрать наиболее подходящей для своей компании регион и собственно переехать.

Процесс релокации займет время и возможно потребует некоторых вложений, но все это окупается пониженной налоговой ставкой по упрощенной системе налогообложения.

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