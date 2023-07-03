Смена бизнес-модели: как действовать, чтобы налогов не стало больше

Партнер-учредитель компании Bishenov&Partners Алим Бишенов объясняет некоторые аспекты изменений в бизнес-модели, которые помогут легально снизить налоговую нагрузку и не попасть под карающую длань закона.

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Объем налоговых отчислений напрямую зависит от отрасли, в которой работает предприниматель.

Например, самый налогоемкий бизнес связан с добычей полезных ископаемых. В этом сегменте сэкономить сложнее, чем в остальных.

Зато ИТ-сфера за счет льготирования налоговой нагрузки становится все привлекательнее в этом ракурсе.

Поэтому, к примеру, если бизнес связан с нефтедобычей, имеет смысл при смене бизнес-модели обдумать выделение его ИТ-подразделений в отдельные юридические лица. Это, вероятно, не только поможет существенно снизить общую налоговую нагрузку за счет предоставляемых сегодня правительством льгот, но и даст новые возможности по диверсификации бизнеса.

Так, выделенный в отдельную фирму сильный отдел кибербезопасности сможет оказывать услуги сторонним организациям и на этом зарабатывать.

И так смена бизнес-модели позволит:

расширить перечень продаваемых продуктов,

создать новую ценность своего бизнеса,

получить существенные налоговые преференции.

Однако хотелось бы сразу предупредить: если вы решаете с целью минимизации налоговой нагрузки раздробить бизнес на несколько юрлиц, нужно грамотно к этому подойти, чтобы не подпасть под административную или уголовную ответственность за налоговые махинации.

Мы рекомендуем пройти следующие этапы законного дробления бизнеса:

Обосновать деловую цель дробления; Образующиеся юрлица должны обладать признаками самостоятельности и добросовестности (для этого нужна будет консультация опытных юристов-экспертов); Обосновать внутрихолдинговую ценовую политику, доказывающую рыночность цен; И главное — прежде, чем организовывать группу компаний, обязательно просчитайте экономическую составляющую и совокупные налоги. Возможно, все же выгоднее будет отказаться от дробления и остаться работать в бизнес-модели монопредприятия.

Вслед за бизнес-моделью сменить налоговый режим

Во время смены бизнес-модели предприниматель нередко рассматривает переход на специальный налоговый режим, при котором можно освободиться от отдельных налогов и сборов. Но чтобы перейти на такие «экономные» режимы, понадобится хорошо подумать над тем, как поменять бизнес-модель.

Например, такой путь: изменить основной ОКВЭД предприятия, чтобы подпадать под определенные «профессиональные» типы упрощенки.

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Так, сельхозпредприятия могут выплачивать единый сельскохозяйственный налог. Условно, если вы производите картофельные чипсы из покупного сырья — возможно, есть смысл для минимизации налоговой базы начать выращивать картофель хотя бы в небольшом объеме — просто чтобы «подключить» себе формальную возможность считаться сельхозпроизводителем..

Чтобы перейти на патентную систему налогообложения, понадобится серьезно изменить бизнес-модель. Если у вас ООО — нужно стать ИП. В штате оставить не более 15 тысяч человек, а в качестве подрядчиков привлекать самозанятых.

Зато если ваша выручка ограничится при этом 60 миллионами в год — вы сможете сэкономить на налогах весьма серьезные суммы в некоторых регионах получится платить налог размером в десятые доли процента.

Многие специалисты считают, что эта система налогообложения одна из самых выгодных для небольшого бизнеса.

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NB: но если ваше ИП занимается ИТ-бизнесом, патент вам, скорее всего, не подойдет, потому что в таком случае вам нельзя будет стать компанией, аккредитованной в Минцифры. А значит, при смене бизнес-модели придется выбирать — широченное поле льгот для айтишников или патентная система налогообложения.

Глобус низких налогов

Есть многочисленные примеры, когда юрлицо было зарегистрировано (а значит, и платило налоги) в одном регионе — там где имело налоговые преференции, а производственные площадки размещало в другом — там, где была дешевле земля и рабочая сила.

Такая модель подходит не любому бизнесу, но при балансироваке бизнес-модели мы всегда советуем обязательно учитывать географический фактор.

Ряд российских регионов с целью развития бизнес-среды предоставляет серьезные налоговые льготы для предпринимателей. И если во время изменения бизнес-модели вы будете изменять структуру компании и выделять новые фирмы, то, вероятно, есть смысл некоторые из них регистрировать как ООО и «селить» их в этих регионах.

К примеру, совсем недавно 1%-ная ставка УСН была предложена в Мурманске для ИП и ООО, которые регистрируются там впервые или перерегистрируются туда. Такая ставка будет действовать до 2025 года.

Есть и другие российские регионы, которые дают аналогичные льготы: вы можете выбрать те, которые поближе к головному предприятию:

если вы базируетесь в Екатеринбурге, присмотритесь к Перми,

если в Поволжье — то налоговые льготы при первичной регистрации или перерегистрации ИП и ООО действуют сейчас в Мордовии и Удмуртии.

Однако прежде чем принимать подобные решения, нужно обязательно проконсультироваться у юриста: в разных регионах разные законодательства, и они с разной степенью строгости описывают необходимость физического присутствия компании в регионе регистрации.

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Еще одна «страна на глобусе низких налогов» — ТОСЭР территория опережающего социально-экономического развития, которые открываются сегодня повсеместно и чьим резидентам открывается огромное количество льгот (особенно если бизнес связан с производством).

Важный момент: чтобы зарегистрироваться в качестве резидента ТОСЭР:

Юрлицо не должно находиться в процессе реорганизации и банкротства. Так что если вы планируете выделить из структуры своей компании юрлицо и «посадить» его ТОСЭР, нужно сначала закончить с реорганизацией. У вас не должно быть недоимок по налогам, сборам и страховым взносам. Важно не иметь в своем собственном составе филиалов или представительств за пределами ТОСЭР. То есть нужно будет именно что серьезно изменить структуру предприятия и выделить совершенно отдельное юрлицо.

Бизнес-модель с аутсорсингом

В основном, обсуждая смену бизнес-модели, мы до сих пор говорили о серьезных структурных перестройках с образованием новых юридических лиц и даже сменой области деятельности. Но есть и другие векторы этого процесса.

Например, перестройка кадровой схемы. Популярный метод снизить налоговые платежи и сборы — передать ряд процессов на аутсорс, и это сегодня один из самых частых векторов смены бизнес-модели.

Сегодня почти у каждой компании есть выделенные на аутсорсинг блоки : чаще всего это юридический и бухгалтерский блоки, но может это быть и отдел продаж, и отдел закупок, и логисты, и даже сам генеральный директор (нанятый управляющим).

: чаще всего это юридический и бухгалтерский блоки, но может это быть и отдел продаж, и отдел закупок, и логисты, и даже сам генеральный директор (нанятый управляющим). Многие компании отдают на сторону и задачу обслуживания административно-хозяйственной части (тот же клининг, к примеру).

Таким образом можно снизить платежи на ФОТ и НДФЛ, уменьшив расходы на выплату заработной платы. А еще для аутсорсера не нужно обеспечивать социальные гарантии: достаточно заключить с ним договор подряда. Причем с учетом массовой схемы перехода многих на самозанятость подрядчиков искать становится все проще и проще.

На мой взгляд, в ближайшем будущем грядет тренд «полного аутсорсинга». Самое важное в таком переходе — прописывать конкретный предмет договоров с обязательным указанием на бизнес-процессы.

Есть, правда, мнение, что отсутствие корпоративного духа, неизбежное в данном случае, снижает производственную эффективность:

«вольнонаемного» работника не заставишь работать сверхурочно,

над ним не висит опасность увольнения или строгого выговора.

Но здесь каждая компания самостоятельно решает для себя, менять бизнес-модель на аутсорсинговую схему или оставить при себе штатных сотрудников.

Порой (особенно если речь идет о переходе на упрощенные налоговые режимы) оставлять раздутый штат компания просто не сможет физически — и тогда нужно будет расставаться с сотрудниками и переходить на режим аутсорса.

В сухом остатке

Итак, есть ряд эффективных законных способов провести реорганизацию своего бизнеса так, чтобы получить существенную экономию на налогах. Особенно это касается малого и микропредпринимательства.

Резюмируем все вышесказанное и еще раз перечислим эти способы:

Если внимательно разобрать свои процессы, то можно часть их отдать на аутсорс и экономить на ФОТ и страховых взносах.

Разделить бизнес законным путем на независимые компании с разными видами деятельности, некоторые из которых будут подпадать под налоговые льготы.

путем на независимые компании с разными видами деятельности, некоторые из которых будут подпадать под налоговые льготы. Перейти на особую систему налогообложения. Их много, и некоторые из них позволят снизить налоги вплоть до десятых долей процента.

Рассмотреть, не получится ли стать резидентом ТОСЭР.

Грамотный и вдумчивый подход к этим вопросам поможет сэкономить внушительные средства на налогах и сборах, провести легальную реорганизацию своего бизнеса и активно развиваться дальше.

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