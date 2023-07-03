Смена бизнес-модели: как действовать, чтобы налогов не стало больше

Партнер-учредитель компании Bishenov&Partners Алим Бишенов объясняет некоторые аспекты изменений в бизнес-модели, которые помогут легально снизить налоговую нагрузку и не попасть под карающую длань закона.
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Объем налоговых отчислений напрямую зависит от отрасли, в которой работает предприниматель.
- Например, самый налогоемкий бизнес связан с добычей полезных ископаемых. В этом сегменте сэкономить сложнее, чем в остальных.
- Зато ИТ-сфера за счет льготирования налоговой нагрузки становится все привлекательнее в этом ракурсе.
Поэтому, к примеру, если бизнес связан с нефтедобычей, имеет смысл при смене бизнес-модели обдумать выделение его ИТ-подразделений в отдельные юридические лица. Это, вероятно, не только поможет существенно снизить общую налоговую нагрузку за счет предоставляемых сегодня правительством льгот, но и даст новые возможности по диверсификации бизнеса.
Так, выделенный в отдельную фирму сильный отдел кибербезопасности сможет оказывать услуги сторонним организациям и на этом зарабатывать.
И так смена бизнес-модели позволит:
- расширить перечень продаваемых продуктов,
- создать новую ценность своего бизнеса,
- получить существенные налоговые преференции.
Однако хотелось бы сразу предупредить: если вы решаете с целью минимизации налоговой нагрузки раздробить бизнес на несколько юрлиц, нужно грамотно к этому подойти, чтобы не подпасть под административную или уголовную ответственность за налоговые махинации.
Мы рекомендуем пройти следующие этапы законного дробления бизнеса:
- Обосновать деловую цель дробления;
- Образующиеся юрлица должны обладать признаками самостоятельности и добросовестности (для этого нужна будет консультация опытных юристов-экспертов);
- Обосновать внутрихолдинговую ценовую политику, доказывающую рыночность цен;
- И главное — прежде, чем организовывать группу компаний, обязательно просчитайте экономическую составляющую и совокупные налоги. Возможно, все же выгоднее будет отказаться от дробления и остаться работать в бизнес-модели монопредприятия.
Вслед за бизнес-моделью сменить налоговый режим
Во время смены бизнес-модели предприниматель нередко рассматривает переход на специальный налоговый режим, при котором можно освободиться от отдельных налогов и сборов. Но чтобы перейти на такие «экономные» режимы, понадобится хорошо подумать над тем, как поменять бизнес-модель.
Например, такой путь: изменить основной ОКВЭД предприятия, чтобы подпадать под определенные «профессиональные» типы упрощенки.
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Так, сельхозпредприятия могут выплачивать единый сельскохозяйственный налог. Условно, если вы производите картофельные чипсы из покупного сырья — возможно, есть смысл для минимизации налоговой базы начать выращивать картофель.
Чтобы перейти на патентную систему налогообложения, понадобится серьезно изменить бизнес-модель. Если у вас ООО — нужно стать ИП. В штате оставить не более 15 тысяч человек, а в качестве подрядчиков привлекать самозанятых.
Зато если ваша выручка ограничится при этом 60 миллионами в год — вы сможете сэкономить на налогах весьма серьезные суммы.
Многие специалисты считают, что эта система налогообложения одна из самых выгодных для небольшого бизнеса.
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NB: но если ваше ИП занимается ИТ-бизнесом, патент вам, скорее всего, не подойдет, потому что в таком случае вам нельзя будет стать компанией, аккредитованной в Минцифры. А значит, при смене бизнес-модели придется выбирать — широченное поле льгот для айтишников или патентная система налогообложения.
Глобус низких налогов
Есть многочисленные примеры, когда юрлицо было зарегистрировано (а значит, и платило налоги) в одном регионе — там где имело налоговые преференции, а производственные площадки размещало в другом — там, где была дешевле земля и рабочая сила.
Такая модель подходит не любому бизнесу, но при балансироваке бизнес-модели мы всегда советуем обязательно учитывать географический фактор.
Ряд российских регионов с целью развития бизнес-среды предоставляет серьезные налоговые льготы для предпринимателей. И если во время изменения бизнес-модели вы будете изменять структуру компании и выделять новые фирмы, то, вероятно, есть смысл некоторые из них регистрировать как ООО и «селить» их в этих регионах.
К примеру, совсем недавно 1%-ная ставка УСН была предложена в Мурманске для ИП и ООО, которые регистрируются там впервые или перерегистрируются туда. Такая ставка будет действовать до 2025 года.
Есть и другие российские регионы, которые дают аналогичные льготы: вы можете выбрать те, которые поближе к головному предприятию:
- если вы базируетесь в Екатеринбурге, присмотритесь к Перми,
- если в Поволжье — то налоговые льготы при первичной регистрации или перерегистрации ИП и ООО действуют сейчас в Мордовии и Удмуртии.
Однако прежде чем принимать подобные решения, нужно обязательно проконсультироваться у юриста: в разных регионах разные законодательства, и они с разной степенью строгости описывают необходимость физического присутствия компании в регионе регистрации.
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Еще одна «страна на глобусе низких налогов» — ТОСЭР, которые открываются сегодня повсеместно и чьим резидентам открывается огромное количество льгот (особенно если бизнес связан с производством).
Важный момент: чтобы зарегистрироваться в качестве резидента ТОСЭР:
- Юрлицо не должно находиться в процессе реорганизации и банкротства. Так что если вы планируете выделить из структуры своей компании юрлицо и «посадить» его ТОСЭР, нужно сначала закончить с реорганизацией.
- У вас не должно быть недоимок по налогам, сборам и страховым взносам.
- Важно не иметь в своем собственном составе филиалов или представительств за пределами ТОСЭР. То есть нужно будет именно что серьезно изменить структуру предприятия и выделить совершенно отдельное юрлицо.
Бизнес-модель с аутсорсингом
В основном, обсуждая смену бизнес-модели, мы до сих пор говорили о серьезных структурных перестройках с образованием новых юридических лиц и даже сменой области деятельности. Но есть и другие векторы этого процесса.
Например, перестройка кадровой схемы. Популярный метод снизить налоговые платежи и сборы — передать ряд процессов на аутсорс, и это сегодня один из самых частых векторов смены бизнес-модели.
- Сегодня почти у каждой компании есть выделенные на аутсорсинг блоки: чаще всего это юридический и бухгалтерский блоки, но может это быть и отдел продаж, и отдел закупок, и логисты, и даже сам генеральный директор (нанятый управляющим).
- Многие компании отдают на сторону и задачу обслуживания административно-хозяйственной части (тот же клининг, к примеру).
Таким образом можно снизить платежи на ФОТ и НДФЛ, уменьшив расходы на выплату заработной платы. А еще для аутсорсера не нужно обеспечивать социальные гарантии: достаточно заключить с ним договор подряда. Причем с учетом массовой схемы перехода многих на самозанятость подрядчиков искать становится все проще и проще.
На мой взгляд, в ближайшем будущем грядет тренд «полного аутсорсинга». Самое важное в таком переходе — прописывать конкретный предмет договоров с обязательным указанием на бизнес-процессы.
Есть, правда, мнение, что отсутствие корпоративного духа, неизбежное в данном случае, снижает производственную эффективность:
- «вольнонаемного» работника не заставишь работать сверхурочно,
- над ним не висит опасность увольнения или строгого выговора.
Но здесь каждая компания самостоятельно решает для себя, менять бизнес-модель на аутсорсинговую схему или оставить при себе штатных сотрудников.
Порой (особенно если речь идет о переходе на упрощенные налоговые режимы) оставлять раздутый штат компания просто не сможет физически — и тогда нужно будет расставаться с сотрудниками и переходить на режим аутсорса.
В сухом остатке
Итак, есть ряд эффективных законных способов провести реорганизацию своего бизнеса так, чтобы получить существенную экономию на налогах. Особенно это касается малого и микропредпринимательства.
Резюмируем все вышесказанное и еще раз перечислим эти способы:
- Если внимательно разобрать свои процессы, то можно часть их отдать на аутсорс и экономить на ФОТ и страховых взносах.
- Разделить бизнес законным путем на независимые компании с разными видами деятельности, некоторые из которых будут подпадать под налоговые льготы.
- Перейти на особую систему налогообложения. Их много, и некоторые из них позволят снизить налоги вплоть до десятых долей процента.
- Рассмотреть, не получится ли стать резидентом ТОСЭР.
Грамотный и вдумчивый подход к этим вопросам поможет сэкономить внушительные средства на налогах и сборах, провести легальную реорганизацию своего бизнеса и активно развиваться дальше.
Фото на обложке: Unsplash
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