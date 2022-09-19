4 важных параметра, чтобы выбрать подходящую систему налогообложения

Почему одни компании каждый квартал платят в бюджет разные суммы, а другие — фиксированные на год? Это зависит от системы налогообложения.

Что будет, если не знать свою систему налогообложения

Многие предприниматели не задумываются, насколько оптимальной является система налогообложения, в которой работает их бизнес. Вроде бы этим занимается бухгалтер и главное, чтобы не было претензий от ФНС. Но это не совсем верный подход.

Если хотите контролировать бизнес, лучше знать, сколько вы зарабатываете и тратите — в том числе цифры, которые уходят на налоги.

Важно знать, какие варианты налогов существуют, потому что некоторые бухгалтеры механически выполняют работу и не предложат варианты оптимизации. Ну а «налоговики» тем более ничего не посоветуют, поскольку их задача — собирать как можно больше налоговых платежей.

А если собственник немного погружается в налоги, то всегда постарается найти законные способы уменьшить отчисления в бюджет. Давайте разберемся, как подходить к выбору налогообложения для своего бизнеса.

6 систем налогообложения России

В нашей стране действуют шесть налоговых режимов:

Общий режим налогообложения (ОРН). Ставка 13% и 20%. Этот режим получает каждый бизнес, если нет заявления о переходе на другую систему. Упрощенная система налогообложения (УСН). Ставка от 0% до 15%. Процент зависит от места регистрации и формы бизнеса. Есть ограничения. Например, нельзя принимать более 130 сотрудников. Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН). Ставка 8% от выручки или 20% от прибыли. Этой системе может пользоваться бизнес с доходом не более 60 млн рублей в год или не более пяти сотрудников в штате. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Система для бизнеса в сельском хозяйстве. Ставка до 6%. Патентная система налогообложения (ПСН). Ставка до 6% от дохода. Подходит только индивидуальным предпринимателям, которые зарабатывают не более 60 млн руб. в год. Налог на профессиональный доход (НПД). Ставка 4% и 6%. Подходит самозанятым с доходом не более 2,4 млн руб. в год.

Выбор системы налогообложения: 4 важных параметра

Лучше выбирать систему с бухгалтером, который знает все ограничения и особенности. Но в целом на выбор влияют несколько параметров:

Регион регистрации

Вид бизнеса

Годовая выручка

Например, в Удмуртии по УСН ставка 1%. Если у бизнеса большие доходы, предприниматели регистрируют бизнес в регионах с низкой ставкой.Если торгуете смартфонами, то ЕСХН вам точно не для вас.Индивидуальные предприниматели могут использовать все режимы, а организации нет (патент и НПД не разрешается).Именно выручка, а не чистая прибыль. Если это больше 60 млн руб. в год, то подходит только ОРН, УСН и ЕСХН.

Дополнительно подумайте, сколько сотрудников у вас будет работать и какие расходы сможете заверить документами, поскольку на них можно уменьшить сумму налога.

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Кроме этого, посчитайте количество страховых взносов. Затраты на налоги можно посмотреть в налоговом калькуляторе, сервисе от ФНС.

3 самых популярных налоговых режима

Давайте внимательнее разберем некоторые налоговые системы и кому они подходят:

ОРН

Налоговые платежи: на прибыль (20% для ООО и 13% для ИП), налог на имущество, НДС, НДФЛ и страховые взносы.

Отчеты: вся отчетность по бухгалтерии, налогам и взносам.

Мария Мирецкая, ООО «СДМ-Консалтинг»

Этот сложный режим подходит тем, кто каждый год зарабатывает более 200 млн руб., покупает оборудование, запускает новые направления, у кого большой штат сотрудников и контрагенты, которые тоже платят НДС. Без бухгалтера не справиться.

УСН

Налоговые платежи: 6% от выручки на форме «Доходы», 15% от прибыли на форме «Доходы минус расходы», НДФЛ, страховые взносы (на них можно уменьшить платеж).

Ставка меняется, если компания зарабатывает более 150 млн руб. в год и у нее более 100 сотрудников. И у режима есть ограничения: например, нельзя нанимать более 130 сотрудников. Плюс ограничение в доходе в 200 млн руб. в год.

Отчеты: полная отчетность, и без бухгалтера придется сложно.

Наталья Брылева, «Туров и партнеры»

На самом деле это самый популярный режим среди бизнеса.

Выбор формы на этом режиме зависит от того, сколько процентов уходит на расходы. Если их больше 60%, выгоднее платить налог 15%. Только надо учитывать, что расходы должны быть реальные. То есть для всего нужны акты, договоры и платежки в рамках Налогового кодекса. Если не сможете это обеспечить, выбирайте 6%.

Еще надо учитывать, что контрагенты с НДС могут отказаться с вами сотрудничать, поскольку не смогут сделать вычет по НДС. Потому что на УСН этот налог не платят.

ПСН

Налоговые платежи: патент покупают на шесть или 12 месяцев в расчете 6% от выручки, НДФЛ и страховых взносов. Стоимость зависит от региона.

Отчеты: книга учета доходов и расходов.

Мария Мирецкая, ООО «СДМ-Консалтинг»

Особенности патента:

Патент удобен предпринимателям в сфере общественного питания, розницы, грузоперевозок. На сайте ФНС есть калькулятор для расчета стоимости патента для вашего региона.

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Это самые популярные режимы для бизнеса в России. Остальные режимы подходят не для всех:

ЕСХН — для производителей продукции в сельском хозяйстве.

АУСН — пока проходит как эксперимент в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.

НПД — подходит для самозанятых.

В целом лучше обратиться к специалисту, когда выбираете налоговый режим. Бухгалтер или налоговый консультант подскажет, какая система оптимально подходит вашему бизнесу.

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Фото на обложке: Shutterstock / fizkes