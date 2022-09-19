4 важных параметра, чтобы выбрать подходящую систему налогообложения

Почему одни компании каждый квартал платят в бюджет разные суммы, а другие — фиксированные на год? Это зависит от системы налогообложения.Игорь Боев, генеральный директор сервиса учета финансов «ПланФакт», рассказал, в чем отличия каждой из систем и на что обратить внимание предпринимателю при выборе типа налогообложения.
Что будет, если не знать свою систему налогообложения
Многие предприниматели не задумываются, насколько оптимальной является система налогообложения, в которой работает их бизнес. Вроде бы этим занимается бухгалтер и главное, чтобы не было претензий от ФНС. Но это не совсем верный подход.
Если хотите контролировать бизнес, лучше знать, сколько вы зарабатываете и тратите — в том числе цифры, которые уходят на налоги.
Важно знать, какие варианты налогов существуют, потому что некоторые бухгалтеры механически выполняют работу и не предложат варианты оптимизации. Ну а «налоговики» тем более ничего не посоветуют, поскольку их задача — собирать как можно больше налоговых платежей.
А если собственник немного погружается в налоги, то всегда постарается найти законные способы уменьшить отчисления в бюджет. Давайте разберемся, как подходить к выбору налогообложения для своего бизнеса.
6 систем налогообложения России
В нашей стране действуют шесть налоговых режимов:
- Общий режим налогообложения (ОРН). Ставка 13% и 20%. Этот режим получает каждый бизнес, если нет заявления о переходе на другую систему.
- Упрощенная система налогообложения (УСН). Ставка от 0% до 15%. Процент зависит от места регистрации и формы бизнеса. Есть ограничения. Например, нельзя принимать более 130 сотрудников.
- Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН). Ставка 8% от выручки или 20% от прибыли. Этой системе может пользоваться бизнес с доходом не более 60 млн рублей в год или не более пяти сотрудников в штате.
- Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Система для бизнеса в сельском хозяйстве. Ставка до 6%.
- Патентная система налогообложения (ПСН). Ставка до 6% от дохода. Подходит только индивидуальным предпринимателям, которые зарабатывают не более 60 млн руб. в год.
- Налог на профессиональный доход (НПД). Ставка 4% и 6%. Подходит самозанятым с доходом не более 2,4 млн руб. в год.
Выбор системы налогообложения: 4 важных параметра
Лучше выбирать систему с бухгалтером, который знает все ограничения и особенности. Но в целом на выбор влияют несколько параметров:
- Регион регистрации
- Вид бизнеса
- Годовая выручка
Дополнительно подумайте, сколько сотрудников у вас будет работать и какие расходы сможете заверить документами, поскольку на них можно уменьшить сумму налога.
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Кроме этого, посчитайте количество страховых взносов. Затраты на налоги можно посмотреть в налоговом калькуляторе, сервисе от ФНС.
3 самых популярных налоговых режима
Давайте внимательнее разберем некоторые налоговые системы и кому они подходят:
ОРН
Налоговые платежи: на прибыль (20% для ООО и 13% для ИП), налог на имущество, НДС, НДФЛ и страховые взносы.
Отчеты: вся отчетность по бухгалтерии, налогам и взносам.
Мария Мирецкая, ООО «СДМ-Консалтинг»
Этот сложный режим подходит тем, кто каждый год зарабатывает более 200 млн руб., покупает оборудование, запускает новые направления, у кого большой штат сотрудников и контрагенты, которые тоже платят НДС. Без бухгалтера не справиться.
УСН
Налоговые платежи: 6% от выручки на форме «Доходы», 15% от прибыли на форме «Доходы минус расходы», НДФЛ, страховые взносы (на них можно уменьшить платеж).
Ставка меняется, если компания зарабатывает более 150 млн руб. в год и у нее более 100 сотрудников. И у режима есть ограничения: например, нельзя нанимать более 130 сотрудников. Плюс ограничение в доходе в 200 млн руб. в год.
Отчеты: полная отчетность, и без бухгалтера придется сложно.
Наталья Брылева, «Туров и партнеры»
На самом деле это самый популярный режим среди бизнеса.
Выбор формы на этом режиме зависит от того, сколько процентов уходит на расходы. Если их больше 60%, выгоднее платить налог 15%. Только надо учитывать, что расходы должны быть реальные. То есть для всего нужны акты, договоры и платежки в рамках Налогового кодекса. Если не сможете это обеспечить, выбирайте 6%.
Еще надо учитывать, что контрагенты с НДС могут отказаться с вами сотрудничать, поскольку не смогут сделать вычет по НДС. Потому что на УСН этот налог не платят.
ПСН
Налоговые платежи: патент покупают на шесть или 12 месяцев в расчете 6% от выручки, НДФЛ и страховых взносов. Стоимость зависит от региона.
Отчеты: книга учета доходов и расходов.
Мария Мирецкая, ООО «СДМ-Консалтинг»
Особенности патента:
Патент удобен предпринимателям в сфере общественного питания, розницы, грузоперевозок. На сайте ФНС есть калькулятор для расчета стоимости патента для вашего региона.
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Это самые популярные режимы для бизнеса в России. Остальные режимы подходят не для всех:
- ЕСХН — для производителей продукции в сельском хозяйстве.
- АУСН — пока проходит как эксперимент в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.
- НПД — подходит для самозанятых.
В целом лучше обратиться к специалисту, когда выбираете налоговый режим. Бухгалтер или налоговый консультант подскажет, какая система оптимально подходит вашему бизнесу.
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