Что изменилось в налоговом законодательстве за первый квартал 2022 года и как это поможет предпринимателям

В текущих условиях вынужденное регулирование правоотношений в сфере налогообложения не стало исключением. Иван Цветков, консультант налоговой практики Tax Compliance, рассказал о главных изменениях и о том, как они отразятся на бизнесе.

За последние несколько месяцев российское законодательство в силу сложившейся экономической и политической ситуации подверглось существенным изменениям.

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Фактически введенные изменения призваны стимулировать повышение устойчивости экономики страны, при этом принятые меры условно можно разделить по характеру их влияния на бизнес: налоговые преференции и меры, направленные на снижение налогового контроля.

При этом, помимо изменений, распространяющихся на широкий круг налогоплательщиков, в последнее время принят ряд мер, направленных в адрес конкретной сферы деятельности, например, IT-бизнес и туризм. Эти изменения могут включать в себя как конкретные преференции в виде снижения ставок налогов, так и моратории на проведение проверок.

Снизился налог на прибыль

Государство приняло пакет мер, направленных на поддержку организаций. Среди ключевых решений, которые помогут бизнесу в сложившейся ситуации — снижение налога на прибыль.

В рамках Федерального закона от 26.03.2022 № 67-ФЗ Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». были внесены следующие корректировки:

Изменения в признании курсовой разницы. С 1 января 2022 года установлен особый порядок для курсовой разницы в иностранной валюте. Её признают на момент или прекращения, или исполнения установленных обязательств и требований. Важно учесть, что аналогичное изменение для отрицательных разниц вступит в силу с 1 января 2023 года.

Переход на уплату авансов по фактической прибыли. Другими словами, организации могут платить авансовые платежи по налогу на прибыль исходя из своей фактической прибыли. Перейти на авансы можно до конца 2022 года.

Фиксация курса валют для расчета «тонкой капитализации» — состояния, при котором объем собственного капитала ниже заемных средств. Курс для расчета зафиксирован до 2024 года.

Эти решения помогут снизить негативные последствия, вызванные корректировками валютных курсов, которые возникают в рамках непростой политической и экономической ситуации.

Изменился способ расчета налога на имущество

Для расчета налога на недвижимость теперь применяется кадастровая стоимость по состоянию на 01.01.2022.

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Такой подход позволит освободить арендодателей от вынужденного повышения стоимости предоставляемых в аренду площадей, что в свою очередь, снизит темпы роста цен на товары и услуги, реализуемые в арендованных помещениях.

Появилась возможность ускоренно возместить НДС

В случае, если компания не находится в состоянии ликвидации, банкротства или организации, можно Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ. воспользоваться процедурой ускоренного возмещения НДС за 2022 — 2023 годы. Сумма возмещения будет ограничена размером налогов и взносов, уплаченных компанией за предыдущий год.

Такое решение позволит бизнесу вернуть часть уплаченных средств в упрощенном порядке — без затраты дополнительного времени.

Кроме того, часть налогоплательщиков из отдельных отраслей смогут уплатить налог с отсрочкой в 6 месяцев. Так, согласно постановлению Правительства РФ, сроки Постановление Правительства РФ от 30.03.2022 № 512. для уплаты налогов по упрощенной системе налогообложения были продлены. Воспользоваться предложением можно за периоды 2021 года и 1 квартал 2022 года. Возможность рассчитана на налогоплательщиков с отдельными ОКВЭД.

Были ослаблены меры налогового контроля

Государство также приняло решение ослабить меры налогового контроля для бизнеса. Такой подход позволит улучшить положение компаний и поможет поддерживать добросовестную конкуренцию на рынке.

Например, изменились условия по признанию сделок между компаниями контролируемыми.

В каком случае теперь сделка считается контролируемой?

Если сумма доходов с одним лицом за календарный год превышает 120 млн рублей.

Какие случаи являются исключением?

Теперь контролируемыми не будут считаться сделки, в которых одна из сторон применяет инвестиционный налоговый вычет. Такой подход предусмотрен в отношении доходов и расходов, признаваемых в 2022 — 2024 годах.

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В рамках ослабления мер отменили в том числе ряд штрафов:

За непредоставление документов, которые подтверждают размер прибыли (убытка). Отмена актуальна для иностранных компаний и только за период, окончание которого приходится на 2020 — 2021 годы;

За неуплату налогов по контролируемым сделкам. Только в том случае, если доходы и расходы по ним признаются в 2022-2023 годы.

Комплекс этих мер существенно снижает нагрузку на бизнес — как с точки зрения контроля и трудозатрат на коммуникацию с налоговым органом, так и с позиции финансовых потерь из-за штрафов.

Объявлена амнистия капиталов

Принято решение объявить четвертый этап амнистии капиталов Федеральный закон от 09.03.2022 № 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 09.03.2022 № 52-ФЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 45 части первой Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральный закон от 09.03.2022 № 49-ФЗ «О внесении изменения в статью 76.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», Федеральный закон от 04.03.2022 № 31-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». — бизнес может защитить свои активы в случае их перевода в российскую юрисдикцию, а также снизить иные правовые риски бенефициаров. Согласно условиям, обозначенным государством, обратиться к амнистии могут физические лица и в период с 14.03.2022 по 28.02.2023.

Отличительная особенность этого этапа от предыдущих амнистий заключается в возможности дополнительно задекларировать наличные денежные средства и производные финансовые инструменты — например, опционные и фьючерсные контракты.

Помимо этого, согласно принятому Федеральному закону Федеральный закон от 09.03.2022 № 51-ФЗ «О внесении изменений в статьи 140 и 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»., изменился порядок возбуждения уголовных дел. Теперь следственные органы могут возбуждать соответствующие дела только по направленным налоговыми органами материалам. Ранее подобная норма уже использовалась в 2011 — 2014 годах и показала себя как существенная мера поддержки, которая позволяет снизить уровень давления на бизнес.

И хотя мера показывает себя позитивно, можно предположить, что вектор внимания следственных органов сместится в другую сторону. Например, к возбуждению уголовных дел по таким статьям как ст. 159 УК РФ «Мошенничество» или ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

Уменьшен контроль со стороны ФНС

Ряд послабляющих мер предусмотрены и со стороны Федеральной налоговой службы. Так, были приостановлены проверки соблюдения валютного законодательства. Исключением является принятый ранее контроль валютных ограничений.

Кроме того, до 1 июня 2022 года не будут приниматься решения о приостановке операций по блокировке счетов в банке в случае взыскания денежных средств со счетов должников. А с 9 марта 2022 года приостановлено инициирование налоговыми органами банкротства должников.

Для компаний появилось послабление и в плане чеков: пока что ФНС не планирует штрафовать за невыдачу покупателям бумажных чеков.

Принятые решения ощутимо ослабят общую нагрузку на предпринимателей и не позволят блокировать работу бизнеса — в сложившейся ситуации это очень важно.

Меры поддержки для отдельных отраслей

Государство также предусмотрело разнообразные меры поддержки, разработанные для разных отраслей. Например, IT, медицины и туристической индустрии.

Самую внушительную поддержку ожидаемо получила IT-отрасль. Это объяснимо: государство заинтересовано в удержании квалифицированных кадров, а также в стимулировании развития отечественных решений.

Среди наиболее актуальных мер:

Приостановка выездных налоговых проверок. Мера охватывает аккредитованные IT-организации. До марта 2025 года Письмо Минфина России от 18.03.2022 № 03-02-06/21331, Письмо ФНС России от 24.03.2022 № СД-4-2/ [email protected]

Выделение IT-подразделения в отдельное юридическое лицо. Такой подход позволяет применять разнообразные IT-льготы. Однако, согласно официальной позиции ФНС России Письмо ФНС России от 17.03.2022 № СД-4-2/ [email protected]

Освобождение IT-отрасли от уплаты налога на прибыль, а также от проверок контрольными органами. Мера была введена Указом Президента Указ Президента РФ от 02.03.2022 № 83. и рассчитана на 3 года.

Обширные меры поддержки позволяют предположить вероятное развитие существующих российских IT-компаний. А также — прирост новых целевых бизнесов за счет роста привлекательности направления, в том числе снижения контроля со стороны и предоставления дополнительных налоговых и финансовых преференций.

Поддержка медицины

Среди отраслей, которые активно поддерживаются со стороны государства, также медицина. Подробное разъяснение мер указано в письме, опубликованном Финансовым ведомством.

Так, медицинские организации могут не платить налог на прибыль (применять ставку в 0%). Для этого важно соблюдать условия, главное из которых — не менее 90% всех доходов должны быть получены в ходе медицинской деятельности Подпункт 2 п. 3 ст. 284.1 НК РФ..

Такой подход позволяет большему количеству медицинских организаций претендовать на минимальную ставку по налогу, а следовательно, снизить издержки.

Поддержка туристической индустрии

Еще одна отрасль, получившая ощутимые меры поддержки — туристическая. Условия, а также разъяснения указаны в Федеральном законе № 67-ФЗ Пункт 1 ст. 2 Федерального закона от 26.03.2022 № 67-ФЗ..

Так, в рамках закона предусмотрены льготы для тех налогоплательщиков, которые предоставляют в аренду объекты туристической индустрии. Важное условие: они должны быть введены в эксплуатацию после 1 января 2022 года, а также должны быть включены в соответствующий реестр.

Услуги по предоставлению туристических объектов облагаются НДС по ставке 0%. Такая ставка применяется до истечения 20-и последовательных налоговых периодов, а отсчет ведется с момента введению в эксплуатацию после постройки или реконструкции.

Такой подход позволит поддержать гостинично-туристический бизнес и, как следствие, минимизировать вероятный рост на стоимость аренды для граждан. Это особенно актуально в сложившейся ситуации, когда, скорее всего, будет наблюдаться существенное превышение спроса над предложением на отдых именно на российских курортах.

За последние два года бизнес в России адаптировался под реалии COVID-19 и сейчас, в условиях действия большого количества санкций в отношении России нуждается в усиленной поддержке со стороны государства.

Так, принятие антикризисных мер происходит в оперативном режиме, чтобы как можно больше предпринимателей смогли продолжить свою деятельность без резкого увеличения нагрузки.

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