Как законно отсрочить уплату налогов в 2022 году?

О вариантах, а также их последствиях рассказывает Наринэ Беглярова, управляющий партнер SoNa Private Consulting. Наринэ более 15 лет проработала в органах государственной власти, из которых 10 — в налоговых, и знает все о том, как бизнесу подходить к вопросам налогообложения.

Налоговая готова сотрудничать с компаниями, когда своевременно рассчитаться с бюджетом в силу разных обстоятельств невозможно. В этом случае законом предусмотрены отсрочка или рассрочка. Регулирует такое партнерство Приказ ФНС России от 16.12.2016 № ММВ-7-8/ [email protected]

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Отсрочка и рассрочка: в чем разница, кому и когда могут одобрить

Отсрочка — это перенос даты оплаты, а рассрочка — возможность внести сумму частями по графику, согласованному с налоговой инспекцией. Минимальный срок льготных условий — год, максимальный — три.

Когда льготные условия предоставляются из-за невозможности погасить доначисления по проверке, срок будет зависеть от суммы перерасчета и выручки организации. Кстати, услуга не бесплатная — в отдельных случаях начислят проценты.

Налоговая может пойти на встречу компаниям, чье финансовое положение не позволяет рассчитаться с бюджетом в срок по уважительной причине, которую необходимо подтвердить.

К таким причинам относятся:

не зависящие от компании обстоятельства, например, потоп или ураган;

задержка бюджетных денег или их непоступление;

нет оплаты по госзаданию;

угроза банкротства;

зависимость доходов от сезона;

налоги доначислены в ходе проверки и есть условия для рассрочки:;

компания подтверждает готовность погасить сумму долга в период рассрочки;

решение по проверке не будет обжаловано;

возраст компании от года;

организация не признана банкротом.

Важно, что на местном уровне могут быть установлены дополнительные основания для отсрочки (рассрочки) по локальным налогам.

Правда, существует два исключения, по которым получить отсрочку (рассрочку) не получится: если компания является налоговым агентом или входит в КГН (за исключением особых случаев).

Кроме того, об отсрочке можно забыть, если у организации есть проблемы или она уже признана банкротом.

На какую сумму и срок возможно получить отсрочку

Отсрочку или же рассрочку можно получить на всю сумму долга, а также на его часть. Однако эта сумма не должна превышать стоимость чистых активов.

Сроки рассрочки зависят от того, в какой бюджет пойдут деньги:

федеральный бюджет — не более трех лет;

региональные, муниципальные бюджеты — не более года.

Для рассрочки на перерасчет установлены другие сроки, которые в свою очередь зависят от отношения суммы к доходу организации за год, предшествующий проверке:

менее 30% — до года;

более 30% — до трёх лет.

Сколько придется заплатить процентов

В период отсрочки или рассрочки на сумму налогов начисляются проценты.

В некоторых случаях это правило не действует:

все те же стихийные бедствия;

коронавирус;

не поступили деньги по госзаказу;

нет финансирования из бюджета или оно задерживается.

В общих случаях, когда процент все-таки начисляется, сумма рассчитывается исходя из ставки ½ Банка России по такой схеме:

Количество календарных дней / число дней в году Х ставка рефинансирования ЦБ РФ Х ½ Х сумма долга

Когда рассрочка предоставляется на сумму доначисленных в ходе проверки налогов, схема расчета процентов следующая:

Количество календарных дней, за которые начисляются проценты / число дней в году Х ставка рефинансирования Банка России Х сумма долга

Проценты, начисленные за период рассрочки, необходимо включить в перечень внереализованных расходов на конец каждого месяца соответствующего отчетного периода.

Какие подавать документы и куда

Пакет документов для получения отсрочки (рассрочки) такой:

заявление. Установленной формы нет, можно использовать образцы ФНС;



обоснование права на льготные условия;

расписка о том, что компания готова выполнять новые обязательства;

примерный график платежей;

справки:

актуальный баланс на всех счетах организации; ежемесячный оборот активов за шесть месяцев; о наличии или отсутствии неоплаченных счетов;

список должников компании с указанием сумм и сроков договоров, копии.

Подать заявление и документы можно в ФНС или местный УФНС, если налоги пойдут в региональные бюджеты.

Как быть в случае отказа?

К сожалению, налоговая может отказать. Отрицательное решение зачастую связано с такими причинами как:

собран неполный пакет документов;

есть подозрение, что организация скрывает часть денег или имущество;

уголовное дело о нарушениях по налогам и сборам;

нарушены условия предыдущей отсрочки или ее получения.

Причина отказа указывается в решении и как только будет устранена, можно обратиться за отсрочкой (рассрочкой) вновь.

Обжаловать отказ тоже можно: в вышестоящем налоговом органе, а затем в суде или сразу в суде, если отказала ФНС.

Альтернативные варианты

Бухгалтерия часто жалуется, что получить льготные условия по налогам не так-то просто, сложности могут возникнуть на любом этапе подачи заявки. Неуплата налога в срок грозит наложением ареста на имущество, штрафом и начислением пени.

Когда возможности заплатить вовремя нет, а с документами возиться не хочется, гореспециалисты выбирают альтернативный путь: подают заведомо некорректную декларацию с указанием лишь части суммы налога к уплате, а затем, до того, как налоговая обнаружит несоответствие — оплачивают разницу и подают еще одну, уже уточненную декларацию.

Во-первых, этот сценарий заведомо негативный и создает дополнительные затраты на оплату пеней, сформировавшихся за счет увеличения суммы налога к уплате по уточненной налоговой декларации, а, во-вторых, чреват недоверием со стороны налоговых органов в будущем.

Когда государство готово идти на встречу и предоставлять льготные условия по погашению налогового долга, странно, что иные варианты в стиле 90-х ещё существуют. Пренебрежительное отношение к репутации бизнеса со стороны специалистов, которые используют незаконные схемы отсрочки, говорит об их некомпетентности.

Фото на обложке: Shutterstock / RATTA LAPNAN