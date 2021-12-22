Процедура банкротства физического лица в 2022 году: пошаговая инструкция

Александр Докукин, учредитель и генеральный директор «Центра помощи кредитным должникам» рассказал, что такое банкротство и как законно списать свои долги.

Каждый год в России число банкротств физических лиц увеличивается в среднем в 2 раза. С момента введения этой процедуры в 2015 году более 370 тыс. человек признали себя финансово несостоятельными. Пандемия продолжает лихорадить финансовое положение людей, и для многих процедура списания долгов становится единственным выходом.

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Что такое банкротство?

Пятая часть населения России имеет кредиты (более 36 млн человек). Средний размер кредита граждан России составляет 268,5 тыс. рублей. Эти данные опубликовали ЦБ и Национальное бюро кредитных историй.

По данным НАПКА, из всех должников более 80% имеют хотя бы один просроченный кредит. Неспособность своевременно обслуживать свои долги является одной из основных причин финансовой несостоятельности.

Ситуации, вследствие которых человек лишается регулярного дохода, могут возникнуть разные. Кто-то теряет работу, кто-то вынужден закрывать бизнес, либо сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем, кто-то становится жертвой мошенничества. Лихорадочное время пандемии коронавируса этому способствует.

Что касается бизнеса, то в первом полугодии 2021 года было закрыто более 548 тысяч ИП, что в 2 раза больше, чем в 2020 году. Число мошеннических операций выросло в 2021 году на 23%, а сумма, которую им удалось похитить превысила 3 млрд рублей.

Для части россиян банкротство физических лиц стало единственным выходом. Банкротство — это законное списание своих долгов. Закон о банкротстве физических лиц в России в октябре 2015 года. Ее реализация возможна как в судебном, так и во внесудебном порядке.

Как оформить банкротство физического лица? Эту процедуру можно провести самостоятельно. В этом тексте мы подготовили инструкцию по банкротству физического лица.

Условия банкротства физических лиц

Финансово несостоятельным человек может быть признан в случае, если его долг перед кредиторами превышает 50 тысяч рублей. В этом случае он имеет право обратиться в МФЦ с заявлением о признании себя банкротом. Судебная процедура начинается, если долги человека превышают 500 тыс. рублей.

Основное условие банкротства — неспособность выплачивать долги в течение 3 месяцев и более. В течение этого времени кредиторы инициируют производство. В этот момент имеет смысл отправиться к юристу, так как многие финансовые организации подключают к работе коллекторов, а это оказывает серьезное психологическое давление.

Необходимые документы и их сбор

Для инициирования процедуры заявителю нужно собрать 4 типа документов: личные, членов семьи, о трудовой деятельности и наличии собственности. В общей сложности около 60 документов.

Личные документы гражданина

Банкротящийся должен предоставить документы, удостоверяющие личность (паспорт), и о составе семьи. Если гражданин в браке и имеет детей, понадобятся копии свидетельства о заключении брака и рождении детей. Если должник в разводе, то понадобятся справки о разводе и разделе имущества (если оно имело место).

Документы о финансовом состоянии и учете средств

Гражданин должен предоставить копию ИНН, СНИЛС с выпиской из ПФР, справку об отсутствии или наличии ИП. Выписку из ЕГРИП можно скачать на сайте ФНС или заказать через МФЦ.

Должник должен уведомить о наличии у него всего имущества с указанием места нахождения. Копии документов можно заказать на сайте Росреестра или через «Госуслуги».

Понадобятся справки о доходах за последние 3 года, копия трудовой, справки о банковских счетах, сведения об участии в других юрлицах, доказательства задолженности. Это кредитные договоры и документы о займах и кредитах и размере неоплаченного остатка, документы, подтверждающие невозможность погашения долгов.

Заявление о банкротстве

Составление заявления о банкротстве — важная часть. Оно содержать размеры фактической задолженности перед кредиторами и отражать объективные причины, на основании которых должник перестал платить по счетам.

Обычно размер заявления не превышает 1-2 абзаца. Обычно это сокращение с работы, травмы или инвалидность. К тексту заявления должны быть приложены копии документов, подтверждающих наличие этих обстоятельств.

Желательно указать, какую именно процедуру банкротства физического лица вы просите ввести. Если размер дохода существенно превышает прожиточный минимум на человека и его детей, то разумно просить процедуру реструктуризации долгов. В противном случае — процедуру реализации имущества (именно эта процедура при удачном исходе завершается списанием долгов).

Принятие судом заявления

Заявление о признании должника банкротом принимает судья арбитражного суда. Если к нему приложены не все необходимые документы, суд запрашивает их дополнительно.

В определении о принятии заявления указывается кандидатура арбитражного управляющего, регистрационные данные должника и дата рассмотрения документов.

Судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом проводится не менее чем через 15 дней и не более чем через 30 дней с даты вынесения определения о принятии заявления о признании должника банкротом.

Процедуры

Процедура банкротства абсолютна законна и занимает 6-12 месяцев и условно укладывается в 3 основных этапа. Какие документы необходимы для возбуждения процедуры банкротства физического лица и как она происходит по шагам — объясняем.

Суд выносит определение о назначении заседания в течении 5 дней после принятия заявления о признании должника банкротом. Ход дела публикуется на сайтах «Мой арбитр», ЕФРСБ. Там можно следить за процессом по ФИО, ИНН, СНИЛС.

Первый суд происходит в срок от 15 дней до 3 месяцев в зависимости от загруженности Арбитражного суда. Заявление признается обоснованным, и должник получает финансового управляющего. Уже на этом этапе может быть начата процедура реализации имущества.

Реструктуризация долга и реализация имущества

Процедура реструктуризации долга и реализации имущества может быть начата сразу после первого суда, который сразу признает гражданина банкротом. Долги фиксируются сроком до 3 лет, а ранее наложенные аресты — снимаются. Полностью останавливается исполнительное производство.

Процедура реализации имущества фиксируется финансовым управляющим в ЕФРСБ и «Коммерсанте». Итог — полное освобождение должника от своих обязательств — подтверждается соответствующим определением Арбитражного суда.

Примечательно, что В 80% случаев торги не проводятся, так как списывать нечего. Единственное жилье должника остается неприкосновенным.

Оспаривание сделок при банкротстве

Оспорить в процессе банкротства можно безвозмездные сделки (дарение, наследование). Последствиями ее оспаривания может быть возврат имущества или денежных средств, полученного кредитором, в конкурсную массу.

Все остальные сделки гражданина-банкрота (имеются в виду возмездные сделки) не оспариваются.

Если должник расплатился только с одним кредитором, то сделку оспорят или же обяжут этого последнего внести деньги. Если же он уже продал имущество, то возникнет вопрос управления средствами, а также в целом — была ли эта сделка возмездна.

Последствия банкротства физических лиц

Несмотря на то, что процедура личного банкротства действует в России уже 6 лет, в среде обывателей она все еще воспринимается с осторожностью и даже страхом. Все потому, что не проводится достаточно системная работа по разъяснению последствий.

Каковы же последствия объявления себя финансово несостоятельным? После банкротства физического лица человек не может в течение 3 лет занимать должность генерального директора или главного бухгалтера и открывать свое ООО. В случае если гражданин планирует брать кредиты, ему необходимо в течение 5 лет уведомлять банки о том, что он ранее был признан банкротом.

В остальном можно быть абсолютно спокойным. Существует миф о том, что после банкротства нельзя найти работу. Это не так. Можно даже устроиться на государственную службу и не иметь последствий.

Упрощенная процедура банкротства физического лица

С 1 сентября 2020 года физические лица могут пройти упрощенную процедуру банкротства. Она проводится в отношении граждан, имеющих от 50 до 500 тысяч рублей задолженности перед кредиторами.

Инициировать упрощенную процедуру банкротства физического лица гражданин может через МФЦ по месту жительства. К заявлению необходимо приложить список всех кредиторов. Это намного проще, чем обращение в суд с кучей справок, дата которых не должна быть позднее чем за 30 дней до подачи заявления.

Особенности, преимущества и недостатки упрощенной процедуры

Внесудебное банкротство является бесплатной процедурой. Должник не платит ни госпошлину, ни вознаграждение управляющему, ни судебные издержки. Процедура реализуется быстрее чем за 6 месяцев.

Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. По статистике, одобряют около 25% заявок, а остальные возвращаются из-за несоответствия требованиям. Подать на внесудебное банкротство можно при наличии просрочки по долгам не менее 50 тысяч рублей при условии отсутствия имущества и денег на счетах.

Если судебные приставы открыли производство или у должника есть доход, а также какая-либо собственность, внесудебно пройти процесс не получится. При обнаружении активов будет запущено банкротство физлица через арбитражный суд со всеми вытекающими. И здесь, конечно, не обойтись без юриста.

Кроме того, в законе пока не описана ситуация, когда гражданин может действовать недобросовестно, а именно — получать кредиты без намерения их возвращать. Даже в этом случае он может претендовать на списание долгов.

Отличия внесудебного и судебного банкротства

Если должник имеет долги на сумму от 500 тысяч рублей и не платит по ним более 3 месяцев, против него запускается процедура судебного банкротства. Она занимает от 6 месяцев до нескольких лет и реализуется арбитражным судом.

Инициировать судебное банкротство могут сам должник, конкурсный кредитор или уполномоченный орган (например, ФНС). Процесс начинается с уплаты госпошлины в размере 300 рублей. В процессе процедуры нанимается финансовый управляющий, вознаграждение которого составляет 25 тысяч рублей, а также финансируются публикации в газете «Коммерсант» о ходе дела.

Судебное банкротство может растянуться на годы. В течение этого времени гражданин может получить запрет на выезд за границу, а также лишиться права брать кредиты и открывать депозиты в банках. За имущество должника будет отвечать финансовый управляющий.

Прежде чем начинать процедуру банкротства, необходимо трезво оценить свою ситуацию, взвесить риски и проконсультироваться с юристом.

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