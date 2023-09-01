No-code в HR: как это работает и какому бизнесу подойдет

Они также рассказали немного о no-code и том, чем он отличается от коробочных решений.

Сегодня low-code no-code инструменты развиты намного лучше, чем в 70-х — например, их можно внедрить даже в HR-процессы. О том, как это работает в сфере найма персонала, объяснили Сергей Стрельченя, руководитель отдела развития продукта, и Дамир Шияфетдинов, технический директор компании Skillaz.

Люди легко учатся на визуальных подсказках. Благодаря этому еще в 1970-х годах появились редакторы документов и мультимедиа, работающие по принципу «что видишь, то и получишь» what you see is what you get, WYSIWYG. Эти редакторы позволяют работать с документом в том виде, в каком он появится в готовом виде.

Что такое no-code

No-code — это подход к разработке, который не требует какого-либо кодирования или знания языков программирования. Пользователи no-code платформ просто выбирают программные компоненты в графическом интерфейсе и размещают их на виртуальном холсте.

Нет необходимости в помощи разработчиков или поддержке ИТ-отдела. Это не только упрощает разработку и делает ее более доступной для непрофессионалов, но и значительно ускоряет процесс. Пожалуй, один из известных всем примеров, — Tilda. Без навыков программирования и без единой строчки кода практически любой человек сможет создать многостраничный сайт.

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No-code используется для удешевления, внедрения и запуска различных типовых историй с возможностью их настройки под бизнес-процессы компании. По факту это разработка собственного фреймворка продукта, по которому в рамках своей специфики можно закрывать больше задач, адаптируя систему под свои процессы.

Платформы с low-code и no-code за последние несколько лет стали чаще использоваться для разработки бизнес-приложений, и, по оценкам Gartner, к 2025 году 70% крупных предприятий будут использовать low-code.

No-code vs. Коробочные решения

К счастью, все больше компаний стремятся сосредоточиться на стратегических задачах, для чего автоматизируют HR-процессы, чтобы исключить рутину и повысить эффективность.

Какие задачи позволяет решить автоматизация?

Повышение производительности HR-департамента.

Ускорение рекрутмента и снижение стоимости подбора, оценка операционной эффективности подбора.

Минимизация ошибок при поиске и найме сотрудников (исключается человеческий фактор).

Ускорение процесса адаптации новичков — они быстрее выходят на производительность.

Развитие сотрудников для повышения их эффективности и вовлечения.

Получение актуальной и достоверной аналитики для оперативного принятия решений.

HR-процессы на самом деле не так просты, и в каждой компании могут сильно отличаются друг от друга. Фактически нет двух компаний, зачастую даже из одной сферы, где все HR-процессы были бы абсолютно идентичны.

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Так, например, часто возникает ситуация, при которой организации не подходит какое-то готовое, коробочное решение, так как оно не отражает специфику процессов и требует серьезной доработки.

Тогда на выручку может прийти no-code.

No-code часто путают и сравнивают с коробочными решениями (ПО с базовым набором функций, без возможности быстрых изменений, без гибкости, созданное для широкого круга клиентов).

Как правило, они не совсем отражают специфику компании, где внедрены. Более того, зачастую приходится менять свои процессы, чтобы работать в этой системе, а не систему адаптировать под свои бизнес-задачи.

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Если в организации не так много людей, нет жестких рамок и выстроенных алгоритмов, то зачастую выбор следующий — «купить недорогое коробочное решение и поменять свои процессы». Но заказчики покрупнее понимают, что внутреннее устройство, которое уже есть, важнее, и нужно адаптировать систему под свои требования.

И no-code решения как раз позволяют сделать это максимально быстро и относительно дешево.

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В no-code все равно остается процедура внедрения, но проходит она гораздо проще, чем при привлечении разработчиков:

аналитик и проектный менеджер общаются с клиентом,

вырабатывают проектное решение,

конфигурируют бизнес процесс без единой строчки кода.

Но назвать его коробочным нельзя, так как учитывается специфика компании, и в итоге проект получается уникальным, хоть и без написания кода.

А так ли легко внедрять?

Если взять продукты, в основе которых лежат no-code решения, то освоить этот инструмент достаточно просто. Администратор открывает платформу, понимает, куда нажать, и быстро производит нужные настройки, которые запускают работающий процесс. Зачастую это справедливо для простых решений, в которых не заложена какая-то сложная бизнес-логика.

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Но часто конфигураторы, как и сами бизнес-процессы, могут быть достаточно сложными: интуитивно их не понять. В этом случае может потребоваться образовательный курс:

онлайн-видео,

чаты,

база знаний и так далее.

Как правило, в таком случае клиента не оставляют один на один с продуктом: перепроверяют, что сохранена бизнес-логика, что ничего не сломается и будет нормально работать, дают советы. Если пустить человека, который ничего не понимает в продукте, собирать, например, воронку подбора, то с первого раза рабочей версии, скорее всего, не получится. Все равно потребуется экспертиза как при работе с инструментом, так и в целом с воронками подбора.

Еще одна проблема заключается в том, что разработка no-code решений приводит к неограниченному количеству комбинаций настроек. Как в шахматах: всем известно, что на шахматной доске 64 клетки и 32 фигуры, но комбинаций в этой игре больше, чем атомов в видимой Вселенной.

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У клиентов тоже есть бесчисленное количество комбинаций. То есть фактически в системе появляется очень много так называемых степеней свободы.

Это, безусловно, плюс для клиентов и конечных пользователей, но поддержка вендором решения в целом и конфигуратора в частности становится сложнее — производить доработки системы необходимо с учетом всех возможных комбинаций.

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К примеру, клиент настроил, что переход в воронке подбора из одного статуса в другой должен приводить к каким-то действиям. А в новой версии системы переход стал сложнее, добавились промежуточные статусы. Но у клиента нет промежуточных статусов, и он работает в другой парадигме и в упрощенной системе.

Приходится поддерживать и его систему.

Получается, что развитие no-code платформы все время должно происходить с учетом всех реализованных проектов.

Кроме того, риск, что что-то сломается, возрастает.

Но здесь помогает ограничения пользователей системы: если они делают что-то, что может нарушить работоспособность системы, выдается предупреждение.

О сложностях в реализации и развитии no-code продукта

Непрогнозируемая масштабируемость — одна из частых проблем при использовании «бескодового» конфигуратора.

К примеру, в конструкторе проектируется функционал под определенные задачи. Далее при масштабировании компания начинает охватывать больше бизнес-задач и добавляет это все в продукт. В итоге может получиться так, что интерфейс становится слишком сложным для пользователей.

И та самая легкость решения, которая была изначально, пропадает.

Именно поэтому у конструктора обязательно должна быть структура и определенные правила для внедрения новых бизнес-процессов и продуктов.

Массовый или точечный подбор. Для кого no-code

В массовом подборе автоматизация приносит наибольшую выгоду. Так, «Перекрестку» удалось на 12% снизить стоимость найма после внедрения нашей системы и автоматизации всего рекрутмента.

Если же рекрутер нанимает одного-двух сотрудников в месяц, сервисы не принесут пользы. Поэтому именно в массовом сегменте чаще появляются прогрессивные решения, так как здесь востребованы сложные системы, которые автоматизируют рутину.

Вместе с тем говорить о том, что no-code решения подходят только для массового подбора — неправильно.

Что касается точечного профессионального подбора, то в целом здесь нет ограничений. К примеру, один из наших клиентов — компания «Лаборатория Касперского» — сосредоточена на точечном профессиональном подборе. Потребовалось минимальное количество кода, чтобы настроить необходимую воронку подбора.

Используя конфигуратор, можно воссоздать любую схему как массового подбора, так и точечного. Достаточно правильно перенести специфику компании в конфигуратор.

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Изначально рынок no-code решений стал появляться с точки зрения малого и среднего бизнеса. Это те сегменты рынка, где есть недостаток бюджета и нужно максимально типовое и недорогое решение.

Компании не готовы платить за разработчиков или брать их на аутсорс. Им проще купить готовое решение и внедрить, может, не самый «красивый», но рабочий вариант. Кроме того, такие сервисы стали появляться для быстрой проверки некоторых гипотез. То есть с помощью no-code решения проверяется какая-то гипотеза, компания понимает, что этот процесс, работает, и затем инвестирует в полноценную разработку, если это необходимо.

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Но по сути тенденции задают именно крупные компании. Они — основной двигатель и спонсор каких-то новинок на рынке благодаря большим бюджетам и новым запросам.

Чаще всего компании-разработчики no-code не могут угадать заранее все их потребности, и соответственно, крупные компании в сотрудничестве с разработчиками no-code становятся первопроходцами каких-то новинок и инноваций.

Подводим итоги

Вне зависимости от размера компании no-code решения могут «взять на себя» часть задач.

В небольших компаниях вариативность процессов найма конечна, и no-code зачастую позволяет покрыть все потребности.

В крупных компаниях максимальная выгода возникает при использовании гибридного подхода: часть — в no-code инструментах (быстро и дешево), часть — путем написания непосредственно кода для реализации специфичных для конкретной компании процессов.

Настроить компанию в no-code намного проще, чем написать код с нуля, но все равно требуются определенные навыки.

Инструменты искусственного интеллекта вроде ChatGPT смогут сделать настройку кампании максимальной простой — достаточно будет текстом детально описать специфику работы службы подбора компании, и в результате работу по конфигурированию сделает искусственный интеллект. Но пока что ChatGPT не заменяет разработку полностью: пока он может ее лишь автоматизировать.

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