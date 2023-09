Люди легко учатся на визуальных подсказках. Благодаря этому еще в 1970-х годах появились редакторы документов и мультимедиа, работающие по принципу «что видишь, то и получишь» what you see is what you get, WYSIWYG. Эти редакторы позволяют работать с документом в том виде, в каком он появится в готовом виде.

Сегодня low-code no-code инструменты развиты намного лучше, чем в 70-х — например, их можно внедрить даже в HR-процессы. О том, как это работает в сфере найма персонала, объяснили Сергей Стрельченя, руководитель отдела развития продукта, и Дамир Шияфетдинов, технический директор компании Skillaz.

Они также рассказали немного о no-code и том, чем он отличается от коробочных решений.

No-code в HR: как это работает и какому бизнесу подойдет