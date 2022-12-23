No-code, low-code и стандартное программирование: чем отличаются эти подходы и какой выбрать

Раньше для разработки ИТ-продукта требовалось несколько специалистов и много времени, но ситуация изменилась с появлением платформ low-code и no-code. Рассмотрим преимущества и недостатки каждого из трех подходов, а также факторы, которые стоит учитывать при выборе.
Стандартное программирование
Код (сокращение от «исходный код») — это текст, написанный разработчиком ПО с использованием языка программирования. До недавнего времени таким образом создавались все компьютерные программы.
Плюсы:
- Позволяет полностью настроить сайт, приложение или процесс под свои нужды.
- Предлагает больший административный контроль, чем low-code и no-code.
Минусы:
- Необходимы специалисты с продвинутыми техническими навыками.
- Требует больше времени для разработки и обновления.
- Обходится дороже, чем low-code и no-code.
Low-code
Для low-code разработки также требуются навыки работы с кодом, но в значительно меньшей степени, чем для стандартного программирования. Этот подход позволяет быстрее создавать и изменять приложения благодаря API, перетаскиванию, шаблонам кода и прочим функциям.
Плюсы:
- Предлагает больше возможностей для настройки, чем no-code.
- Позволяет разрабатывать ПО быстрее и упрощает его обслуживание по сравнению со стандартным программированием.
Минусы:
- Требует базовых навыков работы с кодом.
- Предлагает меньший административный контроль, чем стандартное программирование.
- Часто обходится дороже, чем no-code.
No-code
Платформы no-code позволяют людям без технических навыков создавать приложения, которые работают на инфраструктуре организации и интегрируются в ее рабочие процессы. Как и low-code, no-code инструменты включают такие функции, как перетаскивание, рабочие процессы и визуальные средства.
Плюсы:
- Является самым эффективным подходом с точки зрения затрат.
- Гарантирует быструю разработку и легкое обслуживание ПО.
Минусы:
- Предлагает меньше возможностей для настройки и меньший административный контроль по сравнению со стандартным программированием.
- Зависит от no-code платформы.
No-code и программирование: что выбрать
Чтобы выбрать решение для своего бизнеса, обратите внимание на следующие аспекты.
Стоимость: Какой подход будет более выгоден: создать все самостоятельно или воспользоваться no-code инструментом?
- No-code. Это более доступный способ, и часто он позволяет применять один инструмент для решения многих задач, что увеличивает рентабельность.
- Программирование. Более дорогостоящий подход, для которого, как правило, потребуется нанять несколько разработчиков ПО.
Время: Насколько быстро нужно запустить приложение или функцию?
- No-code. Разработка часто занимает всего несколько часов или даже минут.
- Программирование. Без заранее написанного кода процесс потребует гораздо больше времени.
Безопасность: Какие стандарты безопасности нужно внедрить в рабочий процесс или продукт?
- No-code. Каждая платформа предлагает свой набор стандартов безопасности.
- Программирование. Позволяет разработать собственные стандарты на основе своих потребностей, но это довольно сложный процесс.
Обслуживание и гибкость: Насколько часто со временем потребуется обновлять и изменять приложение?
- No-code. По мере роста компании в продукт можно легко вносить изменения.
- Программирование. При каждом нововведении разработчики должны обновлять код, и в зависимости от его структуры на это может потребоваться много времени и усилий.
Персонализация: Как много настроек вам потребуется?
- No-code. Предлагает множество вариантов, но они ограничены самой платформой.
- Программирование. Продукт можно полностью настроить под свои нужды.
Инструменты low-code и no-code сокращают временные и денежные затраты, а также упрощают многие процессы. Тем не менее они не заменяют традиционную разработку, а лишь позволяют компаниям масштабироваться новыми способами, которые не были невозможны раньше.
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