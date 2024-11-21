Нейросети уничтожат «ноукодинг»? Интервью с сооснователем Zerocoder

В интервью RB.RU Пшинник рассказывает, с чего начинался Zerocoder, каким он видит будущее разработки и заместят ли нейросети «ноукодеров».

В свете бурного развития нейросетей инвесторов продолжают интересовать технологии программирования «без кода». В 2024 году Zerocoder привлек инвестиции от венчурного фонда «СТ Капитал» (сумма не раскрывается). До этого в проект вкладывались сооснователь Qiwi и менеджеры «Яндекса».

Кирилл Пшинник — серийный предприниматель, инвестор и один из ведущих экспертов в сфере no-code в СНГ. В 2021 году он стал сооснователем онлайн-университета Zerocoder, который обучает работе с искусственным интеллектом и основам программирования без кода. Сегодня проект представляет собой самое крупное сообщество по теме no-code в русскоязычном пространстве.



— Как бы вы рассказали про зерокодинг тем, кто впервые слышит об этом термине?

— Зерокодинг — это подход к созданию различных IT-решений без непосредственного написания кода или с минимальным написанием кода. Сюда на самом деле подходит много разных инструментов.

Один из самых популярных в России — это Tilda. Я думаю, что многие так или иначе с ней взаимодействовали. До Tilda для того, чтобы создать сайт, нужно было научиться верстке, разобраться с хостингом и администрированием, потом разработать какой-то дизайн. В общем, нужно было иметь много разных компетенций. Tilda изменила этот рынок.

Вместо кода пользователи начали управлять готовыми блоками с удобной интеграцией внешних сервисов и заранее прописанными связками. И оказалось, что сайты, сделанные в Tilda, значительно лучше, чем большинство страниц, которые до этого проектировали фриланс-дизайнеры или начинающие студии. И это произвело революцию.

Если посмотреть на развитие инструментов, то примерно с тех же времен, помимо сайтов, начали появляться другие конструкторы, но в основном на Западе. Они позволяли создавать мобильные приложения, настраивать различные автоматизации и собирать внутренние решения для бэкэнда.

И вот сейчас, если мы говорим про 2024 год, с помощью зерокодинга можно собирать вообще все, что угодно. Даже у «Росатома» есть программа Multi-D. Они называют ее low-code платформой для проектирования атомных станций. То есть, зерокодинг-решения сегодня используются везде.

Здесь еще, наверное, стоит сказать, чем зерокодинг отличается от no-code и low-code. На самом деле, во всем мире это называется no-code, но мы подумали, что «ноу-код», «ноу-кодер» и так далее на русском языке не звучат, и придумали свое понятие. Сейчас, если посмотреть на «Яндекс Вордстате», то «зерокод», «зерокодинг» и производные в русскоязычном пространстве ищут примерно столько же или даже больше, чем no-code/low-code.

— Zerocoder запустился несколько лет назад. Появились ли у вас конкуренты на рынке обучения no-code?

— В самом начале, еще в 2021 году, было две компании, которые также занимались обучением no-code — это Code breakers и Cyberband Academy. На текущий момент первые уже не работают, а вторые, по-моему, имеют не самую высокую долю на рынке (например, в Telegram у Cyberband Academy 2,3 тыс. подписчиков против 16,5 тыс, у Zerocoder, Cyberband зарегистрирован как ИП — прим. ред.).

Я думаю, что больше конкурентов на территории России у нас нет. No-code-курсы есть и у крупных игроков вроде «Нетологии» и Skillbox, но у них нет выстроенного вокруг этого сообщества и каких-либо активностей.

Одна из главных причин, почему так получилось, — мы с самого очень узко специализировались именно на зерокодинге, опираясь при этом на сообщество. Сейчас у нас более 20 каналов по всем инструментариям, которые есть в этой сфере. Сегодня, если кто-то в русскоязычном пространстве хочет что-то сделать в сфере no-code, он так или иначе обязан быть в нашем комьюнити, потому что больше нигде такой поддержки получить невозможно.

— Хотелось бы узнать, с чего вообще начался проект Zerocoder?

— Начиналось это все с комьюнити. Было сообщество, которое называлось «На коленке» — оно объединяло несколько тысяч энтузиастов, которые пытались разобраться в возможностях программирования без кода.

Где-то в начале 2021 года мы с сооснователями посмотрели на эту историю и поняли, что количество людей, которые знают про эти инструменты, достаточно маленькое. Оно измерялось, наверное, десятками тысяч людей во всем русскоязычном пространстве. Тогда стало понятно, что на такой целевой аудитории нормальный бизнес не построить.

Переработав идею, мы решили, что хотим делать университет не для людей, которые хотят изучить определенные инструменты, а для тех, кто пока еще не знает о программировании вовсе. В то время уже существовали крупные Skillbox, «Яндекс Практикум» и SkillFactory, которые обучали классическому программированию. Нам не хотелось с ними прямо конкурировать.

Команда Zerocoder в 2024 году

Оказалось, что наша гипотеза подтверждается. Существует множество людей, которые хотят «войти в IT», но при этом классическое программирование их не интересует. Мы с самого нуля учим их UX/UI, нейросетям, инструментарию, а потом рассказываем, как искать заказы и трудоустраиваться. И, соответственно, оказалось, что целевая аудитория у нас выросла практически в тысячу раз. То есть, грубо говоря, с 20 тысяч до 10 млн человек — это аудитория, которая так или иначе хотела бы изменить свою работу.

Вместе с этим выросла и средняя стоимость курса. Изначально наши продукты стоили примерно 10 тыс. рублей. Это, как правило, были недельные уроки. А теперь наши курсы по стоимости доходят до 60-70 тыс. рублей, и ученики проходят полноценный путь от получения базовых знаний до трудоустройства.

В первый раз мы проверили эту гипотезу в феврале 2021 года, и в первый же месяц показатель ROMI (Return on Marketing Investment) был выше 300%. Мы поняли, что нашли Product-Market Fit для нашего продукта.

— Zerocoder — это прибыльный проект?

— Изначально мы были планово убыточными, и для этого мы получали инвестиции. Zerocoder привлек два раунда, все средства мы вложили в рост. В 2024 году мы немного притормозили рост, потому что ситуация на рынке образования складывается не лучшим образом — в основном, из-за высокой ключевой ставки. Как итог, в последнем квартале компания была прибыльной.

За последние 12 месяцев наша выручка составила 335 млн рублей (Для сравнения, в 2022 году она составляла 110 млн рублей, в 2023-м — уже 235 млн рублей). Если нужно расти быстрее, мы можем уходить за счет инвестиций в месячный убыток, но при этом расширять базу и дальше продавать ей наши продукты. В 2024 году средний чек вырос с 80 до 96 тыс. рублей.

Команда Zerocoder в августе 2024 года

По официальной классификации, мы — малый бизнес. У нас суммарно около 100 сотрудников. Большинство из них — кураторы, менеджеры по продажам и сотрудники поддержки.

— Можете рассказать подробнее про инвестиции?

— Если говорить про инвестиции, первый раунд мы получили в январе 2022 года от Сергея Солонина (QIWI) и двух менеджеров «Яндекса». Общая сумма инвестиций — 20 млн рублей. Инвесторы суммарно получили долю в 10% при оценке в 200 млн рублей.

В 2024 году в нас также вложился венчурный фонд «СТ Капитал» (по данным ЕГРЮЛ, фонду принадлежит 13,04% компании, сумма инвестиций не раскрывается — прим. ред.).

— Подскажите, на какие западные компании вы ориентируетесь?

— Применить западный опыт образовательных компаний в российских реалиях зачастую сложно. Например, на Западе популярна модель ISA (Income Share Agreement — соглашение о разделе дохода), при которой студент сначала обучается, а затем выплачивает процент от будущей заработной платы. В России внедрить такой подход сложно в силу культурных особенностей.

В то же время в России сформировалось сильное профессиональное образовательное сообщество. Я поддерживаю постоянный контакт с ключевыми игроками российского образовательного рынка, изучаю опыт таких платформ как Skillbox, «Яндекс.Практикум», «Нетология».

В качестве источника вдохновения я слежу за развитием международных платформ, таких как Udemy, Coursera, edX, Khan Academy и Duolingo. С интересом и некоторой грустью наблюдаю за ситуацией с Chegg и аналогичными компаниями, которые испытывают трудности в конкуренции с нейросетевыми технологиями (акции образовательной платформы Chegg потеряли почти половину стоимости после того, как ее исполнительный директор Дэн Розенсвейг признал, что ChatGPT лишает их прибыли — Прим. ред.).

— Каждый месяц в нише no-code появляются новые инструменты. Если завтра зерокодинг уйдет в прошлое, вы будете готовы к этому?

— Да, конечно. У нас, наверное, раз в месяц запускается новый продукт. В ближайшее время запускаем отдельные курсы по чат-ботам и дизайну. Плюс параллельно развиваем направление «гражданской разработки». Соответственно, мы постоянно двигаемся в этом направлении: мы смотрим, какие есть ниши, куда можно зайти с точки зрения применения нашей экспертизы. Сначала это был no-code, потом AI — мы будем готовы и к следующей радикально новой технологии.

Конкурентное преимущество Zerocoder в том, что мы очень гибкие. Мы можем очень быстро запустить новый курс. Где-то в феврале 23-го года я познакомился с ChatGPT — в то время это казалось чем-то фантастическим. Я тогда пришел к команде с идеей, но она никому не понравилась. Мы сделали вебинар, чтобы проверить, насколько это интересно людям, и продали 400 платных курсов, хотя допускали, что не получим и 10 заявок.

Продукты Zerocoder

У нас было две недели перед стартом занятий: экспертов нет, кураторов нет, никого нет. Я связался со всеми знакомыми, которые разбирались в AI, написал разработчикам «Яндекса». Мы все это собрали, переработали кучу информации, сделали иллюстрации в Midjourney, оценили предложения в зарубежных школах, и все же запустили полноценный курс. Таким образом, мы можем за несколько недель собрать новый продукт, о котором до этого никто не знал. Когда мы рассказывали это ребятам из «Яндекса» и Skillbox, они называли нас сумасшедшими.

Поэтому, если вдруг появятся какие-то новые инструменты, если вдруг как-то рынок поменяется, мы достаточно быстро построимся. Для нас это комфортная история, что-то, что мы делаем постоянно.

— Какую роль в зерокодинге играют нейросети?

— Сейчас мы рассматриваем ChatGPT и другие генеративные нейросети как часть инфраструктуры no-code. Почему? По сути, нейросети позволяют людям без технического образования, без знания программирования, вообще без понимания того, как это работает, прийти и начинать создавать различные IT-решения.

Можно привести такой пример. Мы все часто работаем с таблицами Excel. Если у вас есть действительно объемный массив данных, которые нужно отсортировать, программа может начать тормозить или вовсе перестать открываться. Раньше такая задача была непосильной для обычного пользователя (секретаря или маркетолога) — ему оставалось только отнести компьютер айтишникам. Сейчас же с нейросетями и зерокодингом можно быстро написать небольшой код на Python, который сам сделает все нужные действия: отсортирует данные, сопоставит их с другими таблицами или даже решит более сложную задачу.

И, что самое главное, все это происходит на естественном языке — нет необходимости писать техническое задание, учить программирование и даже понимать, как именно это все работает (большая часть нейросетей сегодня принимает запросы на русском языке — Прим. ред.). Одно из наших направлений — мы называем его «Гражданская разработка» — занимается именно таким зерокодингом на Python. Эти инструменты доступны каждому уже сегодня, а через несколько лет, по моему мнению, станут обязательными требованиями при устройстве на работу.

— У вас есть статистика по трудоустройству учеников?

— Среди тех, кто учит no-code, процент трудоустройства около 70-80%. Также у нас есть тариф VIP с гарантией трудоустройства. В таком случае мы даем студенту после окончания обучения заказы на сумму не меньшую, чем стоимость обучения.

Сейчас мы готовимся запустить новый продукт — ISA, соглашение о разделе дохода, одна из западных практик, о которых мы говорили выше. Это позволит нам бесплатно обучать людей, а потом получать процент от их заработка после трудоустройства.

— Как вы думаете, куда будет двигаться искусственный интеллект в ближайшие несколько лет?

Недавно в мире генеративных нейросетей произошло два важных, но при этом относительно незаметных события. Первое — это появление reasoning-моделей (рассуждающих моделей), которые уже есть у ChatGPT (o1-preview и o1) и «Яндекса». Их отличие в том, что они сначала думают, анализируют данные, а потом дают ответ. Это очень похоже на то, как мыслят люди. Прошлые поколения нейросетей не понимали, что они пишут.

На мой взгляд, это большой шаг на пути к полноценному AGI (Artificial General Intelligence) — системе, которая сможет сравниться с человеком по эффективности выполнения задач. Уже сегодня o1-Preview решает вступительные экзамены по математике практически любого университета.

И второе событие, которое произошло совсем недавно, это внедрение поиска в ChatGPT. Акции Google практически сразу отреагировали на это падением. Мне кажется, что поисковым системам действительно стоит беспокоиться, потому что ChatGPT, несмотря на то, что он работает еще не идеально, меняет все.

Во-первых, в будущем не будет работать поисковая оптимизация, потому что нейросеть сможет понять, что показывать пользователю, а что нет, основываясь на более продвинутых параметрах, чем популярность слов и заголовков. Во-вторых, не очень понятно, что сайты будут делать с контекстной рекламой, потому что нейросеть забирает информацию и ее выдает в агрегированном виде.

Если мы говорим про ближайшие год-два, то вот эти направления будут активнее всего развиваться, и все больше людей будет их использовать.

Если говорить про более далекие перспективы, то нейросети будущего можно представить как неких автономных агентов. Эти системы могут получать общую задачу и разбивать ее на конкретные подзадачи. Например, «организовать конференцию по маркетингу в Санкт-Петербурге» подразумевает под собой создание сайта, поиск организатора, бронирование площадки, заказ стендов, поиск контактов и запуск рекламы. Уже сейчас есть автономные агенты, которых собирают под узкие задачи. Именно поэтому 95% проектов на Web Summit в Лиссабоне — это AI-стартапы.

— На западе уже пару лет массово сокращают разработчиков. Можно ли сказать, что зерокодинг — это next big thing, и все идет к тому, что классическое программирование останется в прошлом?

— Тут интересная история, потому что ситуация на Западе не очень показательна. На мой взгляд, сокращения разработчиков там связаны с большим кризисом, с внешнеэкономическими факторами. Если говорить про США, особенно про Калифорнию, там был очень сильно перегрет рынок стартапов, зарплаты у разработчиков были гигантскими. С оптимизацией процессов это все начало сокращаться.

Но нужно понимать, что искусственный интеллект сейчас действительно давит на разработчиков. И вот как раз те ребята, которых мы готовим, — это люди, которые будут заменять программистов-джунов в будущем. Они будут приходить на работу уже в качестве middle-специалистов, которые могут очень быстро генерировать огромное количество кода и сразу внедрять его в процессы.

Если посмотреть на зарплату программистов в России, в среднем они получают 220 тыс. рублей в месяц. За один день программист пишет примерно 100 строчек кода, которые потом идут в продакшн — получается, что за них работодатель платит примерно 10 тыс. рублей. А нейросеть может это сделать за 1 рубль.

В этой ситуации скорее нужно говорить про трансформацию отрасли. Мы видим, что начинающие разработчики не могут найти себе работу, но специалистов middle и senior уровня все равно сильно не хватает. Возможно, решение как раз в том, что в будущем специалисты будут решать сложные задачи, а более простые вопросы как раз будут закрывать нейросети.

Существуют и другие сценарии. Сегодня малый бизнес, как правило, не может себе позволить программистов. Какой-нибудь ИП, который хочет собирать табуретки, просто не может сделать мобильное приложение — разработка такой сложности стоит несколько миллионов рублей. Так вот, no-code и искусственный интеллект позволяют решить эти проблемы. Малый бизнес, который не может позволить себе нанять классических разработчиков, может заказать приложение у ноукодеров, потому что это значительно дешевле и быстрее.

— Какой бы совет вы могли дать предпринимателю, который хочет построить проект в нише ноукодинга или где-то рядом?

— Банальный совет сейчас — это все-таки пытаться что-то делать с искусственным интеллектом, потому что еще далеко не все понимают его возможности. Если раньше для того, чтобы запустить AI-ассистента, нужны были сотни миллионов рублей инвестиций, чтобы поднять инфраструктуру, нанять программистов и так далее, то сейчас это можно сделать на коленке одним человеком, заплатив 20 долларов за ChatGPT. В этом направлении можно достаточно быстро собрать неплохой проект и получить инвестиции на его развитие.

Второе — это я бы посмотрел в сторону мобильных приложений. Сейчас в России нет нормальных платформ, которые позволяют заниматься зерокодингом. На этом рынке преимущество за иностранными платформами: FlutterFlow, Glide, Adalo и так далее. Есть AppMaster, но это все-таки более сложный продукт, где действительно нужно обладать определенными навыками разработки для того, чтобы собирать приложения. С учетом того, что у нас сейчас идет тенденция на импортозамещение, здесь можно хорошо зайти в национальную стратегию развития IT-отрасли и получить дополнительное финансирование.

Я бы не рекомендовал идти в разработку сайтов и в какой-то backend, потому что здесь есть сильные игроки, такие как Tilda, Creatio, Wix и так далее.

Ирина Семенок

Руководитель группы «Рескиллинг» в «Яндекс Практикуме»

«В последнее время на рынке действительно постоянно появляются новые образовательные продукты, и компаниям приходится конкурировать за аудиторию. Однако вряд ли можно говорить именно о перенасыщении на рынке EdTech. Несмотря на большое количество доступных продуктов, выручка компаний и индустрия в целом продолжают расти. Но стоит признать, что темпы роста снижаются. Это подтверждает аналитика агентства Smart Ranking: если в 2024-м годовой рост рынка по итогам третьего квартала составил 19,6%, то в 2023-м этот показатель составил 38,2%.

Что касается зерокодинга, в ближайшие годы он определенно будет развиваться во всем мире. У этого подхода целый ряд преимуществ: высокая скорость и простота разработки, а также экономия на запуске проектов. Однако возможности зерокодинга ограничены. Набор функций, инструментов и шаблонов в таких сервисах достаточно узкий. Из-за этого с их помощью можно создавать только стандартные решения.



Таким образом, заменить классическое программирование зерокодинг не сможет — это хороший навык для диджитал-специалиста, который снимает ряд ограничений, но все же не полноценная профессия в классическом варианте и для разработки сложных проектов все равно нужно привлекать именно программистов. Эти подходы можно комбинировать для оптимизации процессов разработки. Например, при помощи сервисов зерокодинга можно создать прототип продукта, а уже потом разработать его силами программистов.

То же самое можно сказать и про искусственный интеллект. Безусловно, со временем будет появляться все больше функций, которые можно без рисков делегировать ИИ, многие задачи действительно можно будет решать благодаря промптингу. Тем не менее вряд ли настанет момент, когда на ИИ можно будет переложить вообще все. Работа нейросетей всегда будет требовать валидации со стороны человека — профессионала в той области, где модель решает поставленные задачи».