Угрозы и возможности. Как бум ИИ отразится на образовательных технологиях

Чат-боты всегда готовы поддержать диалог и ответить на любой вопрос. Неудивительно, что энтузиасты уже используют их в качестве репетиторов, а образовательные сервисы сталкиваются с неожиданным конкурентом в виде ChatGPT. Что ждет Edtech в новой реальности — в переводе материала Financial Times.

До экзаменов в старшую школу оставалась всего неделя, а браться за учебники совсем не хотелось. 17-летний австралиец Джастин решил готовиться по-своему. С помощью простого набора инструкций он попросил ChatGPT-4 обучить всем необходимым понятиям, создав своего собственного онлайн-репетитора.

Стратегия оказалась настолько удачной, что после экзаменов Джастин разработал более продвинутые подсказки и загрузил на GitHub. Теперь любой, у кого есть учетная запись ChatGPT-4 за $20, может скопировать их, вставить в чат и начать занятия.

Как заявляет автор, он предусмотрел различные подходы к обучению — уровень погружения в тему, стиль преподавания и так далее. Он не знает, сколько людей воспользовалось его инструкциями, но их добавили в закладки 5800 раз, что демонстрирует неожиданно высокий уровень вовлеченности других пользователей.

Легкость, с которой Джастин использовал технологию ChatGPT и поделился ей с другими, предложив студентам наставника практически по любому навыку или предмету, — это лишь один из примеров того, как доступный генеративный ИИ меняет традиционное обучение.

Кроме того, это реальная угроза для Edtech-компаний, которые предлагают онлайн-обучение и подготовку к экзаменам, ведь их продукты конкурируют с дешевым искусственным интеллектом. По некоторым прогнозам, часть рынка может прекратить работу из-за новой технологии.

Ранее в этом месяце акции онлайн-платформы помощи в выполнении домашних заданий Chegg потеряли почти половину стоимости после того, как ее исполнительный директор Дэн Розенсвейг признал, что ChatGPT уже лишает их прибыли. В результате начали дешеветь ценные бумаги других игроков, включая Pearson.

«ChatGPT, безусловно, окажет давление на платформы обучения, ориентированные исключительно на контент. Интересно наблюдать, что некоторые из государственных и крупных частных Edtech-компаний, для которых угроза кажется более явной, отреагировали одними из первых и быстрее всех», — говорит Рис Спенс, руководитель отдела исследований Brighteye Ventures, комментируя ситуацию с Chegg.

Акции Chegg, которые с начала года подешевели примерно на две трети, так и не восстановились в цене. Но сектор пытается смело взглянуть в лицо предстоящим рискам, а руководители и некоторые инвесторы настаивают: генеративный ИИ может сделать услуги даже привлекательнее.

«Это не угроза, это возможность. Для нас искусственный интеллект — это хорошо», — говорит Луис фон Ан, исполнительный директор Duolingo.

В марте Duolingo запустила более дорогую опцию подписки, дополненную функцией ChatGPT, которая, помимо других функций, позволяет пользователям вести убедительные беседы.

Фон Ан рассказывает, что Duolingo всегда стремился сделать широкодоступные платформы ИИ «такими же хорошими, как учитель-человек», и что его приложение, бренд и собираемые им данные обеспечивают более личный и приятный опыт, чем обычные чат-боты.

«У нас больше данных о том, как люди изучают язык, чем у любой другой организации в истории», — отмечает исполнительный директор Duolingo.

В конце 1 кв. 2023 года число платных подписчиков увеличилось до 4,8 млн, на 63% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Энди Берд, исполнительный директор издательства Pearson, рассказывает, что компания владеет обширным каталогом проверенных, аккредитованных учебных материалов, которые можно использовать для создания интерактивного контента на базе ИИ. «У нас есть несколько очень насыщенных, чистых наборов данных — вводя их в генеративные модели ИИ, можно получить лучшие результаты», — комментирует он.

В день, когда в Chegg признали конкуренцию с ChatGPT, акции Pearson упали на 15%, но с тех пор частично компенсировали рост.

Довольно распространенная стратегия среди Edtech-стартапов — использовать ИИ для улучшения продуктов, предоставления более привлекательного и удобного в использовании интерфейса, а также обучения алгоритмов на частном контенте или данных.

Но некоторые аналитики пришли к выводу, что в отрасли слишком активно внедряли новую технологию. «Это похоже на то, как многие школы решили запретить ChatGPT в ответ на предполагаемую угрозу — у рынка была аналогичная мгновенная реакция», — говорит Тони Ван, глава платформы Reach Capital.

Чак Кон — CEO Nerdy, компании, предлагающей онлайн-репетиторство. Он не видит угрозу в «самодельных репетиторах», потому что некоторые навыки могут предложить только люди.

«Теоретически все знания или навыки, которые вам когда-либо могли понадобиться, можно найти на YouTube или в библиотечной книге, но люди не всегда ими пользуются», — отмечает Чак Кон.

Другими словами, учащимся требуется наставник, который бы направлял их.

В Nerdy планируют использовать ИИ для «массового производства» контента, например персонализированных планов уроков, которые будут вести люди.: «Мы уже увидели преимущества создания контента, внедрение которого раньше обошлось бы очень дорого».

Мартин Фэрроуз, исполнительный директор SoapBox Labs, считает, что Edtech сейчас находится в поворотной точке которая представляет компаниям как угрозы, так и возможности.

Разработчики контента общего назначения, например пособий, могут пострадать, но потребность в человеческом надзоре для создания надежных материалов — например, подходящих для определенного возраста — означает, что организации, обладающие опытом, станут еще ценнее, считает он.

Тем не менее, без ущерба не обойдется. Одной из компаний, предпринявших активные действия в отношении искусственного интеллекта, была Chegg: в прошлом месяце она запустила онлайн-компаньона Cheggmate, который предлагал персонализированное обучение с ИИ. Это не предотвратило падение акций.

Проблема, по словам аналитика Deutsche Bank Бенджамина Зоега, заключалась в том, что сервис помощи с домашними заданиями было «легко заменить ChatGPT».

Кроме того, базовая версия ИИ бесплатна по сравнению, а подписка на Chegg обойдется в $19,95, как более продвинутый ChatGPT4.

Джастин планирует и дальше совершенствовать и использовать свою программу-репетитора. Он считает, что у компаний еще есть возможности, но им нужно будет действовать быстро.

«Если мы сможем превратить любую книгу в урок, где ИИ мог бы также генерировать практические вопросы на основе предоставленного контента... это могло бы совершить революцию», — говорит он.

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