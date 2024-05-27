Заказная разработка или коробочное решение: о чем важно помнить при выборе

Каждый интегратор специализируется на определенном классе бизнес-задач. Поэтому в комплексных проектах под разные задачи приглашают несколько подрядчиков. Возникает взаимодействие «подрядчик — заказчик — другой подрядчик». А это по многим причинам не такая простая связка, как может показаться.

Как следствие, появляются сложности с координацией подрядчиков: как в организационном плане, так и с точки зрения проектируемых решений. Эта проблема одинаково актуальна и для коробочных решений, и для заказной разработки.

Когда внедряется любой программный продукт, будь то коробочный или заказной, камнем преткновения могут стать непреодолимые технические особенности, которые напрямую влияют на интеграцию решений друг с другом.

Например, в компании внедряется система электронного документооборота и вместе с ней система бюджетирования. Заказчику нужно, чтобы договор через интеграцию передавался в систему бюджетирования. Но технические специалисты, которые занимаются системой ЭДО, говорят, что это невозможно из-за особенностей интеграционных сервисов системы. Такие решения могут не подойти клиенту.

Подобные технические моменты безрадостные по нескольким причинам. Во-первых, в перспективе они приводят к срыву сроков проекта. Во-вторых, из-за проблем интеграции между системами могут не выполняться требования, связанные с общими бизнес-процессами. В-третьих, может заметно повыситься стоимость работ, иногда в несколько раз.

Это далеко не все вызовы, связанные с интеграцией. Например, и при заказной разработке, и при выборе коробочного решения иногда возникает дополнительная проблема, связанная с привлечением нескольких подрядчиков.

Типовая ситуация выглядит так: два подрядчика идут параллельными треками и на начальном этапе продвигаются в соответствии с намеченным планом. В какой-то момент один подрядчик начинает отставать, а другой работает по графику. Когда второй подрядчик заканчивает свою часть, ему хочется ее сдать и закрыть проект. Но без части отстающего подрядчика заказчик не может увидеть, будет ли работать интеграция.

В итоге возникает конфликт, иногда работу приходится принимать без полноценного сквозного тестирования. Во многих случаях это повлечет проблемы в интеграции между двумя системами.

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Проблемы гибкости

У коробочных решений уже есть готовый функционал, но он не всегда подходит заказчику на 100%. Когда эксперты по технологическому консалтингу подбирают решение по заданным параметрам для конкретного клиента, они заранее продумывают, как этот функционал наложится на бизнес-процессы компании и как они будут работать в новой системе. Такой подход, как правило, дешевле и быстрее заказной разработки.

Даже если «коробка» от топового вендора стоит очень дорого, за эти деньги клиент вместе с продуктом получает индустриальное видение, заложенное в функционал ПО. В заказной разработке получить подобную экспертизу намного сложнее. Для этого пришлось бы проводить отдельный проект по разработке целевых бизнес-процессов.

Важно понимать, что коробочное решение может отличаться от идеальной картины, которую представил себе заказчик. «Коробка» поставляется как есть, то есть часто с ограниченными возможностями конфигурации. Её можно сравнить с конструктором: из блоков одного набора можно собрать разные модели автомобилей, а вот самолет уже не получится.

Например, в IT-инфраструктуре уже стоит средство аутентификации и авторизации, и заказчик хочет его использовать. Но внедряемое коробочное решение может оказаться несовместимым с этим средством аутентификации. И тогда есть три выхода: мириться с тем, что нет определенного функционала, искать иное коробочное решение или прибегать к заказной разработке.

Коробочные решения позволяют быстро, с меньшими рисками в плане сервисной поддержки и часто дешевле использовать программный продукт, автоматизирующий определенные бизнес-процессы. Но когда возможности коробочного решения не совпадают с видением заказчика, приходится идти на компромисс.

В этом случае руководство компании должно задаться вопросом: можно ли изменить процессы, планирование, составы команд, чтобы подошла какая-то комбинация, доступная в «коробке». И хорошо, если ответ будет положительным, потому что иначе придется прибегать к заказной разработке. Она обойдется дороже, а результата придется ждать дольше.

С другой стороны, при интеграции в конкретную инфраструктуру придется дорабатывать и коробочное решение, но заказная разработка обладает степенью свободы, недоступной для «коробки». В этом смысле «коробка» менее гибкая и ее не всегда можно полноценно вписать в IT-ландшафт либо ее доработка будет стоит очень дорого. К тому же не каждый вендор захочет решать такую задачу.

Проблемы сервисной поддержки

Когда заказчик выбирает платформу, он не в последнюю очередь оценивает, как будет получать техническую поддержку. Платформенные решения чаще всего предлагают устойчивые компании, располагающие командой сервисных специалистов.

При взаимодействии с крупным вендором техподдержка по умолчанию доступна: клиент платит в том числе за возможность быстро решать возникающие проблемы с помощью экспертизы поставщика. Причем эта экспертиза не зависит от конкретных людей или конкретной команды.

В случае заказной разработки еще на старте необходимо выяснить, как заказчик будет развивать и поддерживать систему и как в компании подрядчика поддерживается экспертиза. При этом заказчик никак не контролирует эту ситуацию. Даже если он тщательно подошел к выбору поставщика, нет гарантии, что проблемы не возникнут в случае ухода лидирующей команды разработчиков. Поэтому в вопросах сервисной поддержки преимущество чаще всего за платформенными решениями.

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Проблемы дублирования функционала

Коробочное решение при внедрении может частично перекрывать сценарий, который уже автоматизирован внутри компании. Поэтому необходимо отдельно проработать вопросы критичности наличия данных для определенных функциональных блоков каждой системы и при необходимости обеспечить соответствующее интеграционное взаимодействие.

Если это платформенный программный продукт, на него можно влиять только косвенно: он такой, какой есть. Можно конфигурировать и дорабатывать, но заложенный функционал остается тем же самым. Поэтому либо сильно усложняется внедрение из-за дополнительной интеграции, либо порождается ручной дублирующий ввод данных.

В заказной разработке, напротив, вероятность продублировать уже автоматизированный бизнес-сценарий низкая. Заказчик на старте продумывает, что именно ему требуется, и не ставит подрядчику задачи, дублирующие какие-то процессы. Тем более что это вылилось бы в дополнительные расходы.

Дублирование при заказной разработке обычно возникает, если она должна заменить существующую систему. Тогда какое-то время процессы существуют в двух местах. Поэтому к проектированию нужно подходить вдумчиво и учитывать, что в будущем продукт, возможно, придется интегрировать с другими системами заказчика. То есть предусмотреть соответствующие интеграционные потоки.

Но дублирование может стать и результатом ошибки: и при выборе коробочного решения, и при заказной разработке. Например, если при реализации проекта была недостаточно продумана архитектура. Проблемы возникают из-за того, что заказчик недостаточно тщательно подошел к описанию бизнес-процесса. Одна из них заключается в отсутствии интеграции между внедренной и действующей системой.

Пользователи не хотят выполнять лишнюю работу и переносить данные из одной системы в другую. В итоге требуется дополнительное время и финансирование на доработку уже внедренной системы.

Проблемы оперативности

Коробочное решение, как правило, устанавливается относительно быстро: как минимум не нужно выделять сроки на его разработку. «Коробка» выбирается под актуальные бизнес-процессы заказчика, а дальше время тратится только на адаптацию и конфигурацию решения под конкретную инфраструктуру.

В случае с заказной разработкой создание приложения может затянуться на годы. Иногда оказывается, что к моменту завершения результат утратил свою актуальность, потому что бизнес-процессы за это время успели измениться. Да и сам ИТ-ландшафт заказчика тоже не стоит на месте. Как и бизнес-процессы, он развивается, обновляется и модифицируется. Заказчику приходится адаптировать его под новую ситуацию силами подрядчика, что влечет за собой расходы и растягивание сроков.

Такой проект быстро не переделаешь: заказчик описывает подрядчику конкретную задачу, и только тогда подрядчик приступает к выполнению работы. Разбить ее на промежуточные этапы, чтобы увидеть конкретные промежуточные результаты, в большинстве случаев не получится и по техническим, и по юридическим причинам. Например, в компаниях на заключение договора могут уходить месяцы. Если составлять их отдельно на одну часть, а потом на другую, это займет неоправданно много времени.

Ситуация также чревата потенциальными конфликтами: заказчик потребует переделать, а подрядчик выставит дополнительные счета, что повлечет срыв сроков и разногласия. Чтобы избежать такого исхода, все чаще используются гибкие практики, позволяющие вносить изменения в проект в процессе его реализации. Однако они доступны, когда подключается собственная команда разработки. А по причинам, описанным выше, сложно их применять при заказной разработке системы.